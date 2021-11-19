https://sputnik-georgia.ru/20211119/pyat-prichin-pochemu-v-gruzii-ne-utikhaet-koronavirusnyy-shtorm--262227935.html

Пять причин: почему в Грузии не утихает "коронавирусный шторм"

Пять причин: почему в Грузии не утихает "коронавирусный шторм"

Пятая волна коронавируса в Грузии держит население в напряжении, превращаясь в настоящий шторм 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T18:47+0400

2021-11-19T18:47+0400

2021-11-19T19:18+0400

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Несмотря на ряд ковид-ограничений, число зараженных и процент смертности в стране остаются стабильно высокими - ежедневно новой инфекцией в Грузии заражаются несколько тысяч человек, а количество жертв за сутки исчисляется десятками.Колумнист Sputnik Грузия перечислил пять главных причин, из-за которых эпидемиологическая ситуация в стране оставляет желать лучшего.Расплата за летоВ начале лета власти Грузии отменили или смягчили ряд ковид-ограничений, в том числе "комендантский час", ношение масок в открытых пространствах, а также дали зеленый свет ресторанам и развлекательным заведениям.Из оставшихся ограничений продолжали действовать лишь обязательный масочный режим в общественном транспорте и в закрытых помещениях, запрет на проведение социальных мероприятий и работу ночных клубов.Такая "свобода" в сезон отпусков привела к ожидаемому росту числа зараженных коронавирусом. Уже с июля эпидемиологи страны начали говорить о том, что поторопились со смягчением ограничений.А в августе Грузия вышла на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19 и смертельных случаев на 100 тысяч населения. 17 августа в Грузии был зафиксирован пик числа зараженных коронавирусом – 6 208 случаев. Этот показатель остается самым высоким за всю пандемию. Вакцинироваться или нет – вот в чем вопросВакцинация в Грузии идет не совсем быстрыми темпами. Немало в стране и "антиваксеров" - тех, кто категорически против прививок от COVID-19.В Тбилиси протестуют против принуждения к вакцинации>>В соцсетях даже появляются группы, где люди, которые против обязательной вакцинации (в то время как в Грузии она исключительно добровольная), могут найти единомышленников. К примеру, в группе "Кутаиси против ковид-террора" насчитывается около двух тысяч участников. Противники обязательной вакцинации также проводят акции протеста, держа в руках плакаты "Нет принудительной вакцинации!", "Нет ковид-террору" и другие.На данный момент двумя дозами прививок от коронавируса вакцинировано всего 34,1% взрослого населения страны. Эпидемиологи считают эти данные крайне низкими для борьбы с пандемией. Для этого, по мнению специалистов, к концу года в стране должно вакцинироваться 60% взрослого населения.Относительно активизировался процесс вакцинации после введения программы поощрения, согласно которой все пожилые люди, которые вакцинируются от коронавируса до 31 декабря включительно, получат финансовую помощь в размере 200 лари (около 63 долларов). Всего за неделю после запуска программы поощрения в стране привился 10 121 человек.Пренебрежение медицинскими масками и дистанциейНеправильное ношение медицинских масок или вовсе их отсутствие у граждан, а также пренебрежение таким понятием, как дистанция, остались насущными проблемами Грузии в период пандемии.На данный момент в стране обязательно ношение масок в закрытых и открытых пространствах. Наказание за нарушение этого правила предусматривает штраф в размере 20 лари (около 6,5 доллара), а за повторное появление в общественных местах без масок – сумма удваивается.Многочисленные акцииУличными акциями протеста в Грузии никого не удивить, даже в период пандемии коронавируса. Только этой осенью в стране прошли десятки акций протеста.В конце октября в Грузии начались акции протеста из-за выборов. А после задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и объявления им голодовки они и вовсе приняли ежедневный характер.Несмотря на то, что ранее заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявляла, что уличные акции являются риском с точки зрения распространения коронавируса и ухудшения эпидемиологической ситуации, проведение подобных мероприятий не прекращается.О многолюдных акциях протеста в начале ноября также высказался глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе:Тогда эпидемиолог подчеркнул, что в этой связи в стране ожидается рост числа инфицированных.Школы и детские садыС распространением индийского штамма коронавируса в Грузии увеличились случаи инфицирования среди детей и подростков.Наиболее интенсивно новые случаи стали выявляться после открытия детских садов и школ. В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября. Школы начали учебу 15 сентября в онлайн-режиме, а с 4 октября перешли на очное обучение.Только через неделю после начала учебного процесса в Тбилиси были закрыты 55 детских садов, а на дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.Советом иммунизации при Минздраве Грузии было принято решение разрешить прививать от коронавируса вакциной Pfizer подростков 12-15 лет. Обязательным требованием является согласие родителей или опекунов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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общество, грузия, аналитика, колумнисты, коронавирус covid-19