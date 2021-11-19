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Пять причин: почему в Грузии не утихает "коронавирусный шторм"
Пять причин: почему в Грузии не утихает "коронавирусный шторм"
Пятая волна коронавируса в Грузии держит население в напряжении, превращаясь в настоящий шторм 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T18:47+0400
2021-11-19T19:18+0400
общество
грузия
аналитика
колумнисты
коронавирус covid-19
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Несмотря на ряд ковид-ограничений, число зараженных и процент смертности в стране остаются стабильно высокими - ежедневно новой инфекцией в Грузии заражаются несколько тысяч человек, а количество жертв за сутки исчисляется десятками.Колумнист Sputnik Грузия перечислил пять главных причин, из-за которых эпидемиологическая ситуация в стране оставляет желать лучшего.Расплата за летоВ начале лета власти Грузии отменили или смягчили ряд ковид-ограничений, в том числе "комендантский час", ношение масок в открытых пространствах, а также дали зеленый свет ресторанам и развлекательным заведениям.Из оставшихся ограничений продолжали действовать лишь обязательный масочный режим в общественном транспорте и в закрытых помещениях, запрет на проведение социальных мероприятий и работу ночных клубов.Такая "свобода" в сезон отпусков привела к ожидаемому росту числа зараженных коронавирусом. Уже с июля эпидемиологи страны начали говорить о том, что поторопились со смягчением ограничений.А в августе Грузия вышла на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19 и смертельных случаев на 100 тысяч населения. 17 августа в Грузии был зафиксирован пик числа зараженных коронавирусом – 6 208 случаев. Этот показатель остается самым высоким за всю пандемию. Вакцинироваться или нет – вот в чем вопросВакцинация в Грузии идет не совсем быстрыми темпами. Немало в стране и "антиваксеров" - тех, кто категорически против прививок от COVID-19.В Тбилиси протестуют против принуждения к вакцинации&gt;&gt;В соцсетях даже появляются группы, где люди, которые против обязательной вакцинации (в то время как в Грузии она исключительно добровольная), могут найти единомышленников. К примеру, в группе "Кутаиси против ковид-террора" насчитывается около двух тысяч участников. Противники обязательной вакцинации также проводят акции протеста, держа в руках плакаты "Нет принудительной вакцинации!", "Нет ковид-террору" и другие.На данный момент двумя дозами прививок от коронавируса вакцинировано всего 34,1% взрослого населения страны. Эпидемиологи считают эти данные крайне низкими для борьбы с пандемией. Для этого, по мнению специалистов, к концу года в стране должно вакцинироваться 60% взрослого населения.Относительно активизировался процесс вакцинации после введения программы поощрения, согласно которой все пожилые люди, которые вакцинируются от коронавируса до 31 декабря включительно, получат финансовую помощь в размере 200 лари (около 63 долларов). Всего за неделю после запуска программы поощрения в стране привился 10 121 человек.Пренебрежение медицинскими масками и дистанциейНеправильное ношение медицинских масок или вовсе их отсутствие у граждан, а также пренебрежение таким понятием, как дистанция, остались насущными проблемами Грузии в период пандемии.На данный момент в стране обязательно ношение масок в закрытых и открытых пространствах. Наказание за нарушение этого правила предусматривает штраф в размере 20 лари (около 6,5 доллара), а за повторное появление в общественных местах без масок – сумма удваивается.Многочисленные акцииУличными акциями протеста в Грузии никого не удивить, даже в период пандемии коронавируса. Только этой осенью в стране прошли десятки акций протеста.В конце октября в Грузии начались акции протеста из-за выборов. А после задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и объявления им голодовки они и вовсе приняли ежедневный характер.Несмотря на то, что ранее заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявляла, что уличные акции являются риском с точки зрения распространения коронавируса и ухудшения эпидемиологической ситуации, проведение подобных мероприятий не прекращается.О многолюдных акциях протеста в начале ноября также высказался глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе:Тогда эпидемиолог подчеркнул, что в этой связи в стране ожидается рост числа инфицированных.Школы и детские садыС распространением индийского штамма коронавируса в Грузии увеличились случаи инфицирования среди детей и подростков.Наиболее интенсивно новые случаи стали выявляться после открытия детских садов и школ. В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября. Школы начали учебу 15 сентября в онлайн-режиме, а с 4 октября перешли на очное обучение.Только через неделю после начала учебного процесса в Тбилиси были закрыты 55 детских садов, а на дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.Советом иммунизации при Минздраве Грузии было принято решение разрешить прививать от коронавируса вакциной Pfizer подростков 12-15 лет. Обязательным требованием является согласие родителей или опекунов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, аналитика, колумнисты, коронавирус covid-19

Пять причин: почему в Грузии не утихает "коронавирусный шторм"

18:47 19.11.2021 (обновлено: 19:18 19.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Пятая волна коронавируса в Грузии держит население в напряжении, превращаясь в настоящий шторм
Несмотря на ряд ковид-ограничений, число зараженных и процент смертности в стране остаются стабильно высокими - ежедневно новой инфекцией в Грузии заражаются несколько тысяч человек, а количество жертв за сутки исчисляется десятками.
Колумнист Sputnik Грузия перечислил пять главных причин, из-за которых эпидемиологическая ситуация в стране оставляет желать лучшего.

Расплата за лето

В начале лета власти Грузии отменили или смягчили ряд ковид-ограничений, в том числе "комендантский час", ношение масок в открытых пространствах, а также дали зеленый свет ресторанам и развлекательным заведениям.
Из оставшихся ограничений продолжали действовать лишь обязательный масочный режим в общественном транспорте и в закрытых помещениях, запрет на проведение социальных мероприятий и работу ночных клубов.
Такая "свобода" в сезон отпусков привела к ожидаемому росту числа зараженных коронавирусом. Уже с июля эпидемиологи страны начали говорить о том, что поторопились со смягчением ограничений.
© Sputnik / Alex ShlamovАджария. Отдыхающие купаются в Черном море на побережье Батуми
Аджария. Отдыхающие купаются в Черном море на побережье Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Аджария. Отдыхающие купаются в Черном море на побережье Батуми
© Sputnik / Alex Shlamov
А в августе Грузия вышла на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19 и смертельных случаев на 100 тысяч населения. 17 августа в Грузии был зафиксирован пик числа зараженных коронавирусом – 6 208 случаев. Этот показатель остается самым высоким за всю пандемию.

Вакцинироваться или нет – вот в чем вопрос

Вакцинация в Грузии идет не совсем быстрыми темпами. Немало в стране и "антиваксеров" - тех, кто категорически против прививок от COVID-19.
В Тбилиси протестуют против принуждения к вакцинации>>
В соцсетях даже появляются группы, где люди, которые против обязательной вакцинации (в то время как в Грузии она исключительно добровольная), могут найти единомышленников. К примеру, в группе "Кутаиси против ковид-террора" насчитывается около двух тысяч участников. Противники обязательной вакцинации также проводят акции протеста, держа в руках плакаты "Нет принудительной вакцинации!", "Нет ковид-террору" и другие.
Глава Минэкономики Натиа Турнава привилась бустер-дозой вакцины против коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Пятая волна
Глава Минэкономики Грузии привилась бустер-дозой от коронавируса
16:01
На данный момент двумя дозами прививок от коронавируса вакцинировано всего 34,1% взрослого населения страны. Эпидемиологи считают эти данные крайне низкими для борьбы с пандемией. Для этого, по мнению специалистов, к концу года в стране должно вакцинироваться 60% взрослого населения.
Относительно активизировался процесс вакцинации после введения программы поощрения, согласно которой все пожилые люди, которые вакцинируются от коронавируса до 31 декабря включительно, получат финансовую помощь в размере 200 лари (около 63 долларов). Всего за неделю после запуска программы поощрения в стране привился 10 121 человек.

Пренебрежение медицинскими масками и дистанцией

Неправильное ношение медицинских масок или вовсе их отсутствие у граждан, а также пренебрежение таким понятием, как дистанция, остались насущными проблемами Грузии в период пандемии.
© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - женщина в маске
Эпидемия коронавируса - женщина в маске - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Эпидемия коронавируса - женщина в маске
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На данный момент в стране обязательно ношение масок в закрытых и открытых пространствах. Наказание за нарушение этого правила предусматривает штраф в размере 20 лари (около 6,5 доллара), а за повторное появление в общественных местах без масок – сумма удваивается.

Многочисленные акции

Уличными акциями протеста в Грузии никого не удивить, даже в период пандемии коронавируса. Только этой осенью в стране прошли десятки акций протеста.
В конце октября в Грузии начались акции протеста из-за выборов. А после задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и объявления им голодовки они и вовсе приняли ежедневный характер.
Несмотря на то, что ранее заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявляла, что уличные акции являются риском с точки зрения распространения коронавируса и ухудшения эпидемиологической ситуации, проведение подобных мероприятий не прекращается.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года
Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
О многолюдных акциях протеста в начале ноября также высказался глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе:
"Нам не хватало многолюдных сборищ, свадеб, торжеств и дней рождения, теперь добавились политические митинги", - отметил Церцвадзе.
Тогда эпидемиолог подчеркнул, что в этой связи в стране ожидается рост числа инфицированных.

Школы и детские сады

С распространением индийского штамма коронавируса в Грузии увеличились случаи инфицирования среди детей и подростков.
Наиболее интенсивно новые случаи стали выявляться после открытия детских садов и школ. В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября. Школы начали учебу 15 сентября в онлайн-режиме, а с 4 октября перешли на очное обучение.
© video : Sputnik / Natia Kvartskhava, Alex Shlamov Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии
Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии
© video : Sputnik / Natia Kvartskhava, Alex Shlamov
Только через неделю после начала учебного процесса в Тбилиси были закрыты 55 детских садов, а на дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.
Советом иммунизации при Минздраве Грузии было принято решение разрешить прививать от коронавируса вакциной Pfizer подростков 12-15 лет. Обязательным требованием является согласие родителей или опекунов.

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