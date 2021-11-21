https://sputnik-georgia.ru/20211121/yuliya-peresild-psikhanula-i-nachala-sostavlyat-spisok-komu-otomstit-262173074.html
Юлия Пересильд: "Психанула и начала составлять список, кому отомстить"
Юлия Пересильд: "Психанула и начала составлять список, кому отомстить"
Как и принято в шоу-бизнесе, после полета в Космос актриса получила мощную "оплеуху" от хейтеров 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T13:02+0400
2021-11-21T13:02+0400
2021-11-21T13:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
юлия пересильд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1d/252451750_0:122:2986:1802_1920x0_80_0_0_2c580788a86b6d867bf4fb29e0690577.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд ответила хейтерам, считающим ее полет в космос для съемок фильма пустой тратой средств.Пересильд в своем Instagram-посте ужаснулась сплетням, которые ходят вокруг ее персоны, и ответила недоброжелателям."Не куртизанка": Пересильд ответила на слухи о полете в космос "через постель" >>>"Читала про себя в Интернете. Ржала, плакала, получала подбадривающие звонки и эсэмэски от друзей… Психанула, встала ночью, открыла Интернет и начала составлять список, кому отомстить (ждем завтра: "Пересильд будет мстить" или "Черный список Пересильд уже готов"). Переврали мои слова, обвинили меня в том, чего нет", — поделилась Пересильд.Несмотря на все, актриса старается не впадать в уныние и отвечает хейтерам только добром, как ее учила бабушка – только радоваться за других. Об этом Юлия также написала в блоге.В заключении актриса отметила об особенности общества, которому необходимо найти крайнего, "а лучше крайнюю"."Взять и переложить всю ответственность на Женщину. Ну, что ж — я не против "cherche la femme". Ответственности с себя не снимаю, несу дальше. Всем мира, добра и юмора", - заключила Пересильд.Стоит отметить, что в комментариях подписчики – в основном медийные личности, известные российские артисты, только поддержали Юлию Пересильд, попросив не обращать внимания на едкие комментарии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1d/252451750_506:131:2986:1991_1920x0_80_0_0_574b872cbc3c3a94de1d4b69a432937f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
российский шоу-бизнес, юлия пересильд
Юлия Пересильд: "Психанула и начала составлять список, кому отомстить"
Как и принято в шоу-бизнесе, после полета в Космос актриса получила мощную "оплеуху" от хейтеров
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд ответила хейтерам, считающим ее полет в космос для съемок фильма пустой тратой средств.
Пересильд в своем Instagram-посте ужаснулась сплетням, которые ходят вокруг ее персоны, и ответила недоброжелателям.
"Читала про себя в Интернете. Ржала, плакала, получала подбадривающие звонки и эсэмэски от друзей… Психанула, встала ночью, открыла Интернет и начала составлять список, кому отомстить (ждем завтра: "Пересильд будет мстить" или "Черный список Пересильд уже готов"). Переврали мои слова, обвинили меня в том, чего нет", — поделилась Пересильд.
Несмотря на все, актриса старается не впадать в уныние и отвечает хейтерам только добром, как ее учила бабушка – только радоваться за других. Об этом Юлия также написала в блоге.
"Бабуль! Мне 37, спасибо тебе, ты научила меня радоваться за других, "за штаны радоваться" и не только. Мир, конечно, не так идеален, как ты говорила, но все же. А вы, господа, пытающиеся облить меня грязью, помните, Зависть и Злость незаметно разрушат вас изнутри", - пишет Юлия.
В заключении актриса отметила об особенности общества, которому необходимо найти крайнего, "а лучше крайнюю".
"Взять и переложить всю ответственность на Женщину. Ну, что ж — я не против "cherche la femme". Ответственности с себя не снимаю, несу дальше. Всем мира, добра и юмора", - заключила Пересильд.
Стоит отметить, что в комментариях подписчики – в основном медийные личности, известные российские артисты, только поддержали Юлию Пересильд, попросив не обращать внимания на едкие комментарии.
Двенадцатилетняя дочь Юлии Пересильд выпустит свой первый трек "Вызов"
Из Грузии в космос, а потом на Мальдивы
: Пересильд отдыхает с детьми на островах
Российский киноэкипаж вернулся из космоса на Землю
"Поехали!"
: что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
Актриса Пересильд заявила, что готова к возможным изменениям внешности в космосе
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.