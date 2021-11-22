https://sputnik-georgia.ru/20211122/mery-19-munitsipalitetov-gruzii-vstupili-v-dolzhnost-262272879.html

Мэры 19 муниципалитетов Грузии вступили в должность

Мэры 19 муниципалитетов Грузии вступили в должность

Во всех городах и районах Грузии, помимо одного муниципалитета, мэрами стали представители "Грузинской мечты" 22.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Мэры 19 городов и районов Грузии, которые были избраны во втором туре выборов в местные органы власти, приступили к исполнению обязанностей. Что касается Кахи Каладзе, его второй срок на посту мэра Тбилиси начнется 24 ноября. Сколько заработали грузинские телеканалы на политической рекламе>>Во всех муниципалитетах, помимо Цаленджихского района, мэрами стали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Мэрию Цаленджихи возглавил представитель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Кроме того, правящая партия получила большинство мест в сакребуло (совещательный орган) почти во всех районах и городах. Исключение составили сакребуло Батуми, Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.Второй тур выборов мэров 20 муниципалитетов, а также отдельных депутатов местных совещательных органов – сакребуло прошел 30 октября.Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло>>Новые сакребуло 64 городов и районов проведут свои первые заседания не позднее 13 декабря, то есть в течение 30 дней после подведения окончательных итогов выборов Центральной избирательной комиссией. Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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