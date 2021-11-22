Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20211122/mery-19-munitsipalitetov-gruzii-vstupili-v-dolzhnost-262272879.html
Мэры 19 муниципалитетов Грузии вступили в должность
Мэры 19 муниципалитетов Грузии вступили в должность
Во всех городах и районах Грузии, помимо одного муниципалитета, мэрами стали представители "Грузинской мечты" 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T11:44+0400
2021-11-22T11:44+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23520/94/235209418_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_994b88d3e3dbff5c9e6e83c0b389d1c0.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Мэры 19 городов и районов Грузии, которые были избраны во втором туре выборов в местные органы власти, приступили к исполнению обязанностей. Что касается Кахи Каладзе, его второй срок на посту мэра Тбилиси начнется 24 ноября. Сколько заработали грузинские телеканалы на политической рекламе&gt;&gt;Во всех муниципалитетах, помимо Цаленджихского района, мэрами стали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Мэрию Цаленджихи возглавил представитель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Кроме того, правящая партия получила большинство мест в сакребуло (совещательный орган) почти во всех районах и городах. Исключение составили сакребуло Батуми, Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.Второй тур выборов мэров 20 муниципалитетов, а также отдельных депутатов местных совещательных органов – сакребуло прошел 30 октября.Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло&gt;&gt;Новые сакребуло 64 городов и районов проведут свои первые заседания не позднее 13 декабря, то есть в течение 30 дней после подведения окончательных итогов выборов Центральной избирательной комиссией. Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23520/94/235209418_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_73ee0e5b05fc0fc7519ba51c3ad8a684.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, местные выборы

Мэры 19 муниципалитетов Грузии вступили в должность

11:44 22.11.2021
© Sputnik / Seyran BaroyanМэрия города Батуми
Мэрия города Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Seyran Baroyan
Подписаться на
Во всех городах и районах Грузии, помимо одного муниципалитета, мэрами стали представители "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Мэры 19 городов и районов Грузии, которые были избраны во втором туре выборов в местные органы власти, приступили к исполнению обязанностей.
Что касается Кахи Каладзе, его второй срок на посту мэра Тбилиси начнется 24 ноября.
Сколько заработали грузинские телеканалы на политической рекламе>>
Во всех муниципалитетах, помимо Цаленджихского района, мэрами стали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Мэрию Цаленджихи возглавил представитель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Кроме того, правящая партия получила большинство мест в сакребуло (совещательный орган) почти во всех районах и городах. Исключение составили сакребуло Батуми, Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.
Второй тур выборов мэров 20 муниципалитетов, а также отдельных депутатов местных совещательных органов – сакребуло прошел 30 октября.
Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло>>
Новые сакребуло 64 городов и районов проведут свои первые заседания не позднее 13 декабря, то есть в течение 30 дней после подведения окончательных итогов выборов Центральной избирательной комиссией.
Читайте также
Оппозиционный мэр Цаленджиха пояснил, почему отказался от встречи с премьером
Обстановка в сакребуло Зугдиди вновь обострилась
В парламенте Грузии может стать на две фракции меньше
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:14Автомат Калашникова, гранаты и винтовка: у жителей Грузии изъяли незаконные боеприпасы
13:59Кот сорвал политическое ток-шоу в Грузии и стал звездой международной прессы - видео
13:29Сразу в финал: юный певец из Грузии покоряет американское шоу талантов - видео
13:25Запрет ношения георгиевской ленточки в Латвии: онлайн-конференция Sputnik
13:14Премьер Грузии объявляет войну "аптечной наркомании"
12:43Женская сборная Грузии по шахматам стала вице-чемпионом Европы
12:28Новый мэр Батуми готов к сотрудничеству с оппозицией
12:14Работа вместо помощи: премьер Грузии поручил трудоустроить нуждающихся граждан
11:59Ковид-статистика Грузии: более пяти с половиной тысяч выздоровевших за сутки
11:44Мэры 19 муниципалитетов Грузии вступили в должность
11:11Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино
10:45Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 851
10:35В тюрьмах Грузии начали принимать передачи к празднику Гиоргоба
10:08Точный прогноз погоды в Тбилиси на 22-28 ноября
09:36Первые сто дней: такой Афганистан нам не нужен
09:20Курс лари на понедельник – 3,112 GEL/$1
09:01Сколько должна Грузия: Минфин опубликовал последние данные по госдолгу
08:32Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии
08:02Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой
07:32В Грузии успешно борются с сибирской язвой среди животных