https://sputnik-georgia.ru/20211122/partiya-gakhariya-reshila-aktivizirovatsya-na-mestnom-urovne-262285657.html

Партия Гахария решила активизироваться на местном уровне

Партия Гахария решила активизироваться на местном уровне

Партия экс-премьера собирается выдвинуть своих кандидатов в председатели сакребуло в определенных муниципалитетах 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T18:02+0400

2021-11-22T18:02+0400

2021-11-22T18:04+0400

местные выборы в грузии 2021

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местные выборы

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" выдвинет собственных кандидатов в председатели тех районных сакребуло, где их голоса будут решающими в противостоянии "Грузинской мечты" и "Единого национального движения", заявил политический секретарь партии Каха Кемоклидзе на брифинге.Согласно данным Центральной избирательной комиссии, партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.Новый мэр Батуми готов к сотрудничеству с оппозицией>>"Сегодня в стране создана крайне поляризованная политическая среда, результат которой граждане Грузии ощущают каждый день в виде крайней нужды, роста цен, тяжелой эпидемиологической ситуации", - сказал Кемоклидзе.По его словам, население устало от беспрецедентного давления, запугивания и подкупов, что наглядно продемонстрировали выборы в местные органы власти.Как заявил Кемоклидзе, вскоре после выборов партия "Для Грузии" предложила обеим политическим партиям во избежание кризиса отрыто обсудить и выбрать председателей сакребуло и их заместителей по обоюдному согласию.После этого, по его словам, партия приняла решение действовать по своему плану, главная цель которого уравновесить власть и предотвратить концентрацию власти в руках одной из сторон."Это еще один шаг с нашей стороны действовать в интересах страны, каждого муниципалитета и его жителей во избежание любого кризиса в муниципальных собраниях", - заявил Кемоклидзе.Он также осудил попытки "Грузинской мечты" утвердить муниципальные бюджеты с помощью прежнего состава сакребуло."Мы снова обращаемся к "Мечте": не прибегать к политическому мошенничеству и не утверждать муниципальные бюджеты до созыва новых советов", - сказал Кемоклидзе.Политический секретарь партии также обратился к ЦИК Грузии с просьбой скорее назначить заседания районных собраний.Георгий Гахария подал в отставку с должности премьер-министра Грузии в феврале 2021 года из-за расхождений во взглядах с правящей партией "Грузинская мечта", а в мае уже создал собственную парию "Для Грузии" и принял участие в местных выборах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, сакребуло, георгий гахария, местные выборы