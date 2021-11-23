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Кого будут штрафовать в Грузии за неимение ковид-паспорта
Кого будут штрафовать в Грузии за неимение ковид-паспорта
"Зеленый паспорт" с 1 декабря позволит посещать в Грузии рестораны, театры, музеи и другие общественные заведения 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T07:32+0400
2021-11-23T07:32+0400
2021-11-23T08:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Штраф при посещении определенных объектов без наличия ковид-паспорта будет выписываться не на гражданина, а на коммерческий объект, сообщили Sputnik в пресс-службе инспекции труда при Минздраве Грузии."При обнаружении нарушения будет оштрафован объект, а не гражданин без ковид-паспорта", - сообщили в пресс-службе.Грузинские рестораторы готовы к введению ковид-паспортов>>Индивидуальный предприниматель в таких случаях будет штрафоваться на 2 тысячи лари (640 долларов), а юридическое лицо - на 10 тысяч лари (3 200 долларов) за прием посетителя без так называемого "зеленого паспорта".Если компания будет систематически нарушать регуляцию, это может послужить поводом для временного приостановления работы объекта.В Грузии с 1 декабря вступают в силу ковид-паспорта в бумажном и в электронном виде. Он необходим при посещении ресторанов, кафе, баров, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, казино и других объектов игрового бизнеса, спа-центров, гостиниц, фитнес-центров, а также на горнолыжных курортах.Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам. Также он выдается вакцинированным первой дозой, переболевшим на территории Грузии и сделавшим ПЦР-тест.На данный момент во всех случаях, кроме ПЦР-теста, ковид-паспорт будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211116/grazhdane-gruzii-mogut-skachat-tsifrovoy-kovid-pasport-v-app-ili-google-store-262127400.html
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новости, грузия, штраф, коронавирус covid-19, ковид-паспорт
Кого будут штрафовать в Грузии за неимение ковид-паспорта
07:32 23.11.2021 (обновлено: 08:18 23.11.2021)
"Зеленый паспорт" с 1 декабря позволит посещать в Грузии рестораны, театры, музеи и другие общественные заведения
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik.
Штраф при посещении определенных объектов без наличия ковид-паспорта будет выписываться не на гражданина, а на коммерческий объект, сообщили Sputnik
в пресс-службе инспекции труда при Минздраве Грузии.
"При обнаружении нарушения будет оштрафован объект, а не гражданин без ковид-паспорта", - сообщили в пресс-службе.
Индивидуальный предприниматель в таких случаях будет штрафоваться на 2 тысячи лари (640 долларов), а юридическое лицо - на 10 тысяч лари (3 200 долларов) за прием посетителя без так называемого "зеленого паспорта".
Если компания будет систематически нарушать регуляцию, это может послужить поводом для временного приостановления работы объекта.
В Грузии с 1 декабря вступают в силу ковид-паспорта в бумажном и в электронном виде. Он необходим при посещении ресторанов, кафе, баров, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, казино и других объектов игрового бизнеса, спа-центров, гостиниц, фитнес-центров, а также на горнолыжных курортах.
Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам. Также он выдается вакцинированным первой дозой, переболевшим на территории Грузии и сделавшим ПЦР-тест.
На данный момент во всех случаях, кроме ПЦР-теста, ковид-паспорт будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов.
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