https://sputnik-georgia.ru/20211123/kogo-budut-shtrafovat-v-gruzii-za-neimenie-kovid-pasporta-262277091.html

Кого будут штрафовать в Грузии за неимение ковид-паспорта

Кого будут штрафовать в Грузии за неимение ковид-паспорта

"Зеленый паспорт" с 1 декабря позволит посещать в Грузии рестораны, театры, музеи и другие общественные заведения 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T07:32+0400

2021-11-23T07:32+0400

2021-11-23T08:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Штраф при посещении определенных объектов без наличия ковид-паспорта будет выписываться не на гражданина, а на коммерческий объект, сообщили Sputnik в пресс-службе инспекции труда при Минздраве Грузии."При обнаружении нарушения будет оштрафован объект, а не гражданин без ковид-паспорта", - сообщили в пресс-службе.Грузинские рестораторы готовы к введению ковид-паспортов>>Индивидуальный предприниматель в таких случаях будет штрафоваться на 2 тысячи лари (640 долларов), а юридическое лицо - на 10 тысяч лари (3 200 долларов) за прием посетителя без так называемого "зеленого паспорта".Если компания будет систематически нарушать регуляцию, это может послужить поводом для временного приостановления работы объекта.В Грузии с 1 декабря вступают в силу ковид-паспорта в бумажном и в электронном виде. Он необходим при посещении ресторанов, кафе, баров, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, казино и других объектов игрового бизнеса, спа-центров, гостиниц, фитнес-центров, а также на горнолыжных курортах.Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам. Также он выдается вакцинированным первой дозой, переболевшим на территории Грузии и сделавшим ПЦР-тест.На данный момент во всех случаях, кроме ПЦР-теста, ковид-паспорт будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/grazhdane-gruzii-mogut-skachat-tsifrovoy-kovid-pasport-v-app-ili-google-store-262127400.html

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новости, грузия, штраф, коронавирус covid-19, ковид-паспорт