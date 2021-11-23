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На восстановление Саакашвили понадобится несколько месяцев - личный врач
На восстановление Саакашвили понадобится несколько месяцев - личный врач
Личный врач отметил, что пока экс-президент слаб и не восстановится так быстро, что присутствовать на суде в субботу 23.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Для полного восстановления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили понадобится несколько месяцев, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.Он отметил, что пока Саакашвили чувствует слабость, но проходит лечение по плану."У него есть слабость, и ничего необычного в этой слабости нет. Давление, другие лабораторные показатели в пределах нормы. Безусловно, какие то из них надо исправить, и это длительный процесс, который не завершится за пять-шесть дней", - сказал Кипшидзе.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

На восстановление Саакашвили понадобится несколько месяцев - личный врач

22:41 23.11.2021 (обновлено: 00:16 24.11.2021)
© photo: Sputnik"Живая цепь" на проспекте Руставели - 18 лет со дня "революции роз". 23 ноября 2021 года
Живая цепь на проспекте Руставели - 18 лет со дня революции роз. 23 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: Sputnik
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Личный врач отметил, что пока экс-президент слаб и не восстановится так быстро, что присутствовать на суде в субботу
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Для полного восстановления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили понадобится несколько месяцев, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.
Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.

"Если говорить только о рефидинге, чтобы он стал нормально есть, на это понадобится один или два месяца, но для восстановления других органов понадобится время. По моему мнению, ему понадобится несколько месяцев", - сказал Кипшидзе.

Он отметил, что пока Саакашвили чувствует слабость, но проходит лечение по плану.
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
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"У него есть слабость, и ничего необычного в этой слабости нет. Давление, другие лабораторные показатели в пределах нормы. Безусловно, какие то из них надо исправить, и это длительный процесс, который не завершится за пять-шесть дней", - сказал Кипшидзе.
После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
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