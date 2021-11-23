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На восстановление Саакашвили понадобится несколько месяцев - личный врач

На восстановление Саакашвили понадобится несколько месяцев - личный врач

Личный врач отметил, что пока экс-президент слаб и не восстановится так быстро, что присутствовать на суде в субботу 23.11.2021, Sputnik Грузия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Для полного восстановления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили понадобится несколько месяцев, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.Он отметил, что пока Саакашвили чувствует слабость, но проходит лечение по плану."У него есть слабость, и ничего необычного в этой слабости нет. Давление, другие лабораторные показатели в пределах нормы. Безусловно, какие то из них надо исправить, и это длительный процесс, который не завершится за пять-шесть дней", - сказал Кипшидзе.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211123/saakashvili-zanovo-uchitsya-khodit-posle-golodovki-rasskazali-vrachi-262309534.html

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