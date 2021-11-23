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Саундтрек от Моргентшерна: Алексей Панин анонсировал съемки короткометражного фильма
Саундтрек от Моргентшерна: Алексей Панин анонсировал съемки короткометражного фильма
Актер надеется, что работа будет готова уже к следующему лету 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T07:02+0400
2021-11-23T07:02+0400
2021-11-23T07:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Российский актер Алексей Панин собирается снять короткометражный фильм, в котором будет использована музыка популярного рэпера Моргенштерна.Панин, который имеет скандальную известность, переехал в Испанию и сейчас не снимается в фильмах. Однако активно пробует себя в режиссуре. Ранее актер снял фильм "Я вернулся", который так и не вышла в свет. Артист винит в этом продюсеров.Теперь актер заявил, что планирует выпустить новый короткометражный фильм. Актер надеется, что работа будет готова уже к следующему лету.Забегая вперед, Панин отметил, что в фильме будет использована музыка Моргенштерна и группы "Би-2". А главную роль исполнит дочь актера.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, моргенштерн, шоу-бизнес
Саундтрек от Моргентшерна: Алексей Панин анонсировал съемки короткометражного фильма
Актер надеется, что работа будет готова уже к следующему лету
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Российский актер Алексей Панин собирается снять короткометражный фильм, в котором будет использована музыка популярного рэпера Моргенштерна.
Панин, который имеет скандальную известность, переехал в Испанию и сейчас не снимается в фильмах. Однако активно пробует себя в режиссуре. Ранее актер снял фильм "Я вернулся", который так и не вышла в свет. Артист винит в этом продюсеров.
Теперь актер заявил, что планирует выпустить новый короткометражный фильм. Актер надеется, что работа будет готова уже к следующему лету.
"Мы начинаем снимать здесь в Испании короткометражный фестивальный фильм", — сообщил Панин в своем новом видео в Instagram.
Забегая вперед, Панин отметил, что в фильме будет использована музыка Моргенштерна и группы "Би-2". А главную роль исполнит дочь актера.
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