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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211123/uzhe-stoit-keti-topuriya-pokazala-redkoe-video-s-malenkim-synom--262304365.html
Уже стоит! Кети Топурия показала редкое видео с маленьким сыном
Уже стоит! Кети Топурия показала редкое видео с маленьким сыном
Маленькому наследнику звезды A’Studio исполнилось 10 месяцев, артистка похвасталась умениями крохи 23.11.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия похвасталась достижениями 10-месячного сына: трогательное видео с маленьким Адамом появилось в Инстаграм звезды. "Любовь моя": Кети Топурия показала милые кадры подросшей дочери &gt;&gt;&gt;Солистка группы А’Студио второй раз стала мамой в начале этого года. Мальчик стал первым общим ребенком звезды и ее супруга Льва Деньгова. Также у Топурии подрастает дочь Оливия от первого брака. Долгое время Топурия скрывала сына от любопытных глаз, но 22 ноября Адаму исполнилось 10 месяцев, и в честь этого праздника звезда решила показать новое достижение мальчика. Кети сняла видео, на котором малыш играет в гостиной у камина. Сын артистки и бизнесмена заметно повзрослел и превратился в кудрявого ангела. На видео видно, как Адам ползает по полу, а после встает на ножки и пытается сделать первые шаги, опираясь на тумбу. "Ой, как ты стоишь хорошо, молодец", - подбодрила наследника знаменитая мама и вызвала умиление у всех поклонников. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кети топурия, шоу-бизнес

Уже стоит! Кети Топурия показала редкое видео с маленьким сыном

14:22 23.11.2021 (обновлено: 14:25 23.11.2021)
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкВокалистка группы "А-Студио" Кети Топурия
Вокалистка группы А-Студио Кети Топурия - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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Маленькому наследнику звезды A’Studio исполнилось 10 месяцев, артистка похвасталась умениями крохи
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия похвасталась достижениями 10-месячного сына: трогательное видео с маленьким Адамом появилось в Инстаграм звезды.
"Любовь моя": Кети Топурия показала милые кадры подросшей дочери >>>
Солистка группы А’Студио второй раз стала мамой в начале этого года. Мальчик стал первым общим ребенком звезды и ее супруга Льва Деньгова. Также у Топурии подрастает дочь Оливия от первого брака.
© Instagram / olivia_geykhmanДочь певицы Кети Топурия Оливия Гейхман
Дочь певицы Кети Топурия Оливия Гейхман - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
Дочь певицы Кети Топурия Оливия Гейхман
© Instagram / olivia_geykhman
Долгое время Топурия скрывала сына от любопытных глаз, но 22 ноября Адаму исполнилось 10 месяцев, и в честь этого праздника звезда решила показать новое достижение мальчика.
Кети сняла видео, на котором малыш играет в гостиной у камина. Сын артистки и бизнесмена заметно повзрослел и превратился в кудрявого ангела.
На видео видно, как Адам ползает по полу, а после встает на ножки и пытается сделать первые шаги, опираясь на тумбу.
"Ой, как ты стоишь хорошо, молодец", - подбодрила наследника знаменитая мама и вызвала умиление у всех поклонников.
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