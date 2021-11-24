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В театрах и кинотеатрах в Грузии с 1 декабря будет больше зрителей
В театрах и кинотеатрах в Грузии с 1 декабря будет больше зрителей
Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией смягчил ограничения для культурных заведений 24.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Количество зрителей в театрах и кинотеатрах увеличивается - решение принято на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.Как заявил глава операционного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе, с 1 декабря число зрителей в зале увеличивается с 30 до 50 процентов."С 20 до 50 процентов увеличивается количество зрителей в кинотеатрах, театрах и операх", - заявил Гибрадзе.В связи с пандемией в Грузии были установлены ограничения на посещение общественных и культурных заведений во избежание распространения коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, коронавирус covid-19

В театрах и кинотеатрах в Грузии с 1 декабря будет больше зрителей

14:15 24.11.2021 (обновлено: 14:19 24.11.2021)
© courtesy by International Mugham Center of AzerbaijanЗрители на концерте
Зрители на концерте - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© courtesy by International Mugham Center of Azerbaijan
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Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией смягчил ограничения для культурных заведений
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Количество зрителей в театрах и кинотеатрах увеличивается - решение принято на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.
Как заявил глава операционного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе, с 1 декабря число зрителей в зале увеличивается с 30 до 50 процентов.
"С 20 до 50 процентов увеличивается количество зрителей в кинотеатрах, театрах и операх", - заявил Гибрадзе.
В связи с пандемией в Грузии были установлены ограничения на посещение общественных и культурных заведений во избежание распространения коронавируса.
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