https://sputnik-georgia.ru/20211125/saakashvili-predlagaet-sozdat-initsiativnuyu-gruppu-dlya-ego-osvobozhdeniya-262354287.html

Саакашвили предлагает создать инициативную группу для его освобождения

Саакашвили предлагает создать инициативную группу для его освобождения

Экс-президент заявил, что не видит себя на какой-либо позиции в будущем правительстве 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T12:21+0400

2021-11-25T12:21+0400

2021-11-25T14:32+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

тбилиси

сакребуло тбилиси

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/08/261893505_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_ffafb5e8f9acb99bec8a4cc8eee4f96a.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает необходимым создание инициативной группы, которая будет работать над кампанией по его освобождению из заключения.Саакашвили отбывает наказание по двум уголовных делам. В настоящее время экс-президент находится в военном госпитале в городе Гори, неподалеку от Тбилиси. Туда его перевезли из тбилисской тюремной больницы спустя 50 дней голодовки. После ареста Саакашвили практически ежедневно в Грузии проходят акции протеста оппозиции с требованием его освобождения.При этом, как отмечает экс-президент, совершенно очевидно, что самый эффективный метод борьбы с действующими властями - это массовые мирные митинги. Тех, кто не сможет непосредственно участвовать в акциях, Саакашвили призвал помогать митингующим едой. "Чем мы мужественнее и неутомимее, тем ближе мы подойдем к освобождению нашей Родины. Это принесет свободу не только мне, но и всем незаконно преследуемым лицам", - пишет Саакашвили.По словам бывшего президента, его арестом основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пытается помешать формированию коалиционного правительства."Напомню, я не вижу себя ни в какой конфигурации будущего правительства", - пишет Саакашвили.Как отмечает Саакашвили в своем обращении, ближайшие недели очень важны. При этом экс-президент уверен, что в суде у него нет шансов добиться справедливости. Он подчеркнул, что не боится "открыто и публично предстать перед справедливым судом, отстаивать свою правду перед грузинским народом и побеждать".Тем не менее, экс-президент требует дать ему присутствовать на своих судебных процессах, где он будет "говорить с грузинским народом".Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того, как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211123/na-vosstanovlenie-saakashvili-ponadobitsya-neskolko-mesyatsev---lichnyy-vrach-262316891.html

https://sputnik-georgia.ru/20211123/kto-takoy-saakashvili--porozhdenie-dyavola-avantyurist-ili-sozdatel-gosudarstva-262315041.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, сакребуло тбилиси, грузинская мечта