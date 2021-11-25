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https://sputnik-georgia.ru/20211125/saakashvili-predlagaet-sozdat-initsiativnuyu-gruppu-dlya-ego-osvobozhdeniya-262354287.html
Саакашвили предлагает создать инициативную группу для его освобождения
Саакашвили предлагает создать инициативную группу для его освобождения
Экс-президент заявил, что не видит себя на какой-либо позиции в будущем правительстве 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T12:21+0400
2021-11-25T14:32+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
сакребуло тбилиси
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает необходимым создание инициативной группы, которая будет работать над кампанией по его освобождению из заключения.Саакашвили отбывает наказание по двум уголовных делам. В настоящее время экс-президент находится в военном госпитале в городе Гори, неподалеку от Тбилиси. Туда его перевезли из тбилисской тюремной больницы спустя 50 дней голодовки. После ареста Саакашвили практически ежедневно в Грузии проходят акции протеста оппозиции с требованием его освобождения.При этом, как отмечает экс-президент, совершенно очевидно, что самый эффективный метод борьбы с действующими властями - это массовые мирные митинги. Тех, кто не сможет непосредственно участвовать в акциях, Саакашвили призвал помогать митингующим едой. "Чем мы мужественнее и неутомимее, тем ближе мы подойдем к освобождению нашей Родины. Это принесет свободу не только мне, но и всем незаконно преследуемым лицам", - пишет Саакашвили.По словам бывшего президента, его арестом основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пытается помешать формированию коалиционного правительства."Напомню, я не вижу себя ни в какой конфигурации будущего правительства", - пишет Саакашвили.Как отмечает Саакашвили в своем обращении, ближайшие недели очень важны. При этом экс-президент уверен, что в суде у него нет шансов добиться справедливости. Он подчеркнул, что не боится "открыто и публично предстать перед справедливым судом, отстаивать свою правду перед грузинским народом и побеждать".Тем не менее, экс-президент требует дать ему присутствовать на своих судебных процессах, где он будет "говорить с грузинским народом".Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того, как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211123/na-vosstanovlenie-saakashvili-ponadobitsya-neskolko-mesyatsev---lichnyy-vrach-262316891.html
https://sputnik-georgia.ru/20211123/kto-takoy-saakashvili--porozhdenie-dyavola-avantyurist-ili-sozdatel-gosudarstva-262315041.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, сакребуло тбилиси, грузинская мечта

Саакашвили предлагает создать инициативную группу для его освобождения

12:21 25.11.2021 (обновлено: 14:32 25.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Экс-президент заявил, что не видит себя на какой-либо позиции в будущем правительстве
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает необходимым создание инициативной группы, которая будет работать над кампанией по его освобождению из заключения.
Саакашвили отбывает наказание по двум уголовных делам. В настоящее время экс-президент находится в военном госпитале в городе Гори, неподалеку от Тбилиси. Туда его перевезли из тбилисской тюремной больницы спустя 50 дней голодовки. После ареста Саакашвили практически ежедневно в Грузии проходят акции протеста оппозиции с требованием его освобождения.

"Чтобы развеять спекуляции, распространяемые службой безопасности, а также оставить больше возможностей для маневра... я считаю, что работать над моим освобождением нужно инициативной группе, которая единолично будет координировать текущую кампанию",- говорится в обращении Саакашвили к грузинскому народу.

При этом, как отмечает экс-президент, совершенно очевидно, что самый эффективный метод борьбы с действующими властями - это массовые мирные митинги. Тех, кто не сможет непосредственно участвовать в акциях, Саакашвили призвал помогать митингующим едой.
"Чем мы мужественнее и неутомимее, тем ближе мы подойдем к освобождению нашей Родины. Это принесет свободу не только мне, но и всем незаконно преследуемым лицам", - пишет Саакашвили.
По словам бывшего президента, его арестом основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пытается помешать формированию коалиционного правительства.
"Напомню, я не вижу себя ни в какой конфигурации будущего правительства", - пишет Саакашвили.
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Как отмечает Саакашвили в своем обращении, ближайшие недели очень важны.
При этом экс-президент уверен, что в суде у него нет шансов добиться справедливости. Он подчеркнул, что не боится "открыто и публично предстать перед справедливым судом, отстаивать свою правду перед грузинским народом и побеждать".
Тем не менее, экс-президент требует дать ему присутствовать на своих судебных процессах, где он будет "говорить с грузинским народом".
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Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того, как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.
Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.
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