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Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна дезинформацией
Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна дезинформацией
Слухи о том, что представители Кремля проводят переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну, со ссылкой на свои источники распространил... 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T16:22+0400
2021-11-29T16:24+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что сообщения о том, что якобы представители администрации Путина ведут переговоры о возвращении популярного рэпера Алишера Моргенштерна в Россию, "утка". Слухи о том, что представители Кремля проводят переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну, со ссылкой на свои источники распространило издание Znak.com.Скандал с рэпером начался со слов председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Именно после этого в Интернете появились сообщения, что рэпер покинул Россию. В свою очередь, адвокат хип-хоп звезды Сергей Жорин, комментируя РИА Новости высказывание Бастрыкина, заявлял, что музыкант не занимается продажей наркотиков.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, дмитрий песков, новости из россии, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна дезинформацией

16:22 29.11.2021 (обновлено: 16:24 29.11.2021)
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
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Слухи о том, что представители Кремля проводят переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну, со ссылкой на свои источники распространил портал Znak.com
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что сообщения о том, что якобы представители администрации Путина ведут переговоры о возвращении популярного рэпера Алишера Моргенштерна в Россию, "утка".

"Нет. Это утка", - заявил он РИА Новости.

Слухи о том, что представители Кремля проводят переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну, со ссылкой на свои источники распространило издание Znak.com.
Скандал с рэпером начался со слов председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Именно после этого в Интернете появились сообщения, что рэпер покинул Россию.
В свою очередь, адвокат хип-хоп звезды Сергей Жорин, комментируя РИА Новости высказывание Бастрыкина, заявлял, что музыкант не занимается продажей наркотиков.
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