https://sputnik-georgia.ru/20211129/peskov-nazval-soobscheniya-o-peregovorakh-po-vozvrascheniyu-morgenshterna-dezinformatsiey--262452944.html
Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна дезинформацией
Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна дезинформацией
Слухи о том, что представители Кремля проводят переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну, со ссылкой на свои источники распространил... 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T16:22+0400
2021-11-29T16:22+0400
2021-11-29T16:24+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
россия
дмитрий песков
новости из россии
моргенштерн
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251312738_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_a05e21203374f222644cceeb3a87f289.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что сообщения о том, что якобы представители администрации Путина ведут переговоры о возвращении популярного рэпера Алишера Моргенштерна в Россию, "утка". Слухи о том, что представители Кремля проводят переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну, со ссылкой на свои источники распространило издание Znak.com.Скандал с рэпером начался со слов председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Именно после этого в Интернете появились сообщения, что рэпер покинул Россию. В свою очередь, адвокат хип-хоп звезды Сергей Жорин, комментируя РИА Новости высказывание Бастрыкина, заявлял, что музыкант не занимается продажей наркотиков.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251312738_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_f239e64d2290e166152d81b6bd2f7c6e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, дмитрий песков, новости из россии, моргенштерн, российский шоу-бизнес
Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна дезинформацией
16:22 29.11.2021 (обновлено: 16:24 29.11.2021)
Слухи о том, что представители Кремля проводят переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну, со ссылкой на свои источники распространил портал Znak.com
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что сообщения о том, что якобы представители администрации Путина ведут переговоры о возвращении популярного рэпера Алишера Моргенштерна в Россию, "утка".
"Нет. Это утка", - заявил он РИА Новости.
Слухи о том, что представители Кремля проводят переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну, со ссылкой на свои источники распространило издание Znak.com.
Скандал с рэпером начался со слов председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Именно после этого в Интернете появились сообщения, что рэпер покинул Россию.
В свою очередь, адвокат хип-хоп звезды Сергей Жорин, комментируя РИА Новости высказывание Бастрыкина, заявлял, что музыкант не занимается продажей наркотиков.
Адвокат Моргенштерна назвал преследования артистов правоохранительными органами "трендом"
"Человек из ада": Маша Распутина назвала Моргенштерна сатанистом
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.