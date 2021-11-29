https://sputnik-georgia.ru/20211129/peskov-nazval-soobscheniya-o-peregovorakh-po-vozvrascheniyu-morgenshterna-dezinformatsiey--262452944.html

Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна дезинформацией

Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна дезинформацией

Слухи о том, что представители Кремля проводят переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну, со ссылкой на свои источники распространил... 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T16:22+0400

2021-11-29T16:22+0400

2021-11-29T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что сообщения о том, что якобы представители администрации Путина ведут переговоры о возвращении популярного рэпера Алишера Моргенштерна в Россию, "утка". Слухи о том, что представители Кремля проводят переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну, со ссылкой на свои источники распространило издание Znak.com.Скандал с рэпером начался со слов председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Именно после этого в Интернете появились сообщения, что рэпер покинул Россию. В свою очередь, адвокат хип-хоп звезды Сергей Жорин, комментируя РИА Новости высказывание Бастрыкина, заявлял, что музыкант не занимается продажей наркотиков.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, дмитрий песков, новости из россии, моргенштерн, российский шоу-бизнес