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https://sputnik-georgia.ru/20211130/chto-el-saakashvili-na-obed-ili-ekzoticheskie-prioritety-politicheskogo-bomonda-gruzii-262492979.html
Что ел Саакашвили на обед, или Экзотические приоритеты политического бомонда Грузии
Что ел Саакашвили на обед, или Экзотические приоритеты политического бомонда Грузии
Политический кризис в Грузии зашел в тупик. Всю последнюю неделю пресса пытается уловить в поведении власти и оппозиции сдвиги, вселяющие надежду на его... 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T20:38+0400
2021-11-30T20:38+0400
политика
грузия
аналитика
михаил саакашвили
каха каладзе
единое нацдвижение
грузинская мечта
георгий гахария
обзор сми
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После перевода Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь в фокусе журналистов и экспертов очутился закономерный вопрос: что дальше? Обращен он был преимущественно к оппозиции, вернее, к радикальному ее крылу. Какие планы у "Единого национального движения" и чем ему ответит "Грузинская мечта" ("Резонанси", 22.11)? Остается ли у оппозиции ресурс для масштабного протеста (23.11)? Как "Нацдвижение" планирует выбраться из тупика ("Ахали таоба", 22.11)?Оппозиция выиграла сражение, но это не победа в войнеОценку эксперта Гии Хухашвили относительно выигранного сражения (25.11) разделают не все. Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что перевод Саакашвили в клинику следует записать исключительно в актив врачам, поставившим профессиональный долг выше политики (Квирис палитра", 22-28.11). Впрочем, решение это так или иначе принесло обществу передышку.Тем не менее, активист Дмитрий Бидзинашвили пригрозил: протесты не остановятся ("Ахали таоба", 28.11). Акция в понедельник у здания суда, куда был доставлен экс-президент, подтвердила его слова. Перед этим уверовавшие в победу сторонники Саакашвили стали усиливать нажим. Замаячило требование об отсрочке наказания ("Резонанси", 25.11), в лексиконе участило употребление терминов "незаконный узник", "политическая месть" ("Ахали таоба", 24.11).Тактика националов, как и характер заявлений самого Саакашвили, не претерпели изменений. Вновь призывы к консолидации, заверения о готовности бороться с грузинским народом за смену режима (26.11), лозунги типа "Страна вернет былую славу" (читай, периода "розовой революции" ("Резонанси", 24.11)… По мнению Дзабирадзе, экс-президент не в состоянии адекватно оценивать ситуацию, увидеть, что радикализм претит значительной части даже его сторонников (26.11).Подобные требования годятся, лишь чтобы играть на эмоциях людей, признает депутат Яго Хвичия (24.11). Собственно, и сам экс-президент, похоже, полностью пребывает во власти эмоций. Аналитик Кахабер Гоголашвили считает серьезной политической ошибкой его обращение к Джо Байдену (22.11). Саакашвили призвал президента США осудить действующую грузинскую власть, ввести персональные санкции в отношении ее лидеров и отменить визит грузинского премьера.Причем, тон почти ультимативный. Вряд ли подобный документ может вызвать одобрение в американских кругах. Но, считает Заал Анджапаридзе, Саакашвили нюхом чует, что накал спал, и пытается любой ценой ситуацию взвинтить (26.11). Впрочем, по мнению эксперта Георгия Хелашвили, фактор доверия к "Национальному движению" исчерпан как внутри страны, так и за рубежом ("Сакартвелос Республика", 25.11).Новые декорации на старой сценеОбъективности ради надо признать, что исчерпан он и у "Грузинской мечты". Разница в том, что в правящей партии, судя по всему, кое-кто это почувствовал. Тон комментариев и публикаций поменялся, акценты в риторике ненавязчиво переместились. "Мечта" много лет и успешно создавала из Саакашвили пугалку. Но пугать общество находящимся под замком арестантом стало бы, как минимум, проявлением неуважения власти к самой себе.Неслучайно в последние дни некоторые издания стали апеллировать к свидетельствам людей, переживших ужасы преследования националов. "Асавал-Дасавали" (22-28.11) публикует интервью с известным ученым Наполеоном Каркашадзе. В свое время академика обвинили в разбазаривании земельных угодий Грузинского сельхозинститута. Заметим лишь, что после ареста ректора стоимость участков подскочила. Территория и сейчас во владении частных лиц…Отец подвергавшегося пыткам Сулхана Молашвили признается в "Резонанси" (22.11), что до сих пор в ужасе просыпается среди ночи и не может сдержать рыданий. А "Асавал-Дасавали" напоминает, что Саакашвили писал пасквили на Звиада Гамсахурдиа, называя его кавказским диктатором и грузинским Саддамом Хуссейном. Очевидно, адресовано сторонникам и поклонникам первого президента Грузии.Потрясения, телеистерия, информационная война, пишет "Квирис палитра", отодвинули на задний план главные для государства темы – начиная с пандемии и кончая геополитикой. Общественность стало уже раздражать изложение требований, капризов и угроз экс-президента. Что ел Саакашвили – едва ли не главная тема прессы, возмущается одна из лидеров "За Грузию" Ана Бучукури ("Ахали Таоба", 22.11).А тут еще обещание не принимать лекарства, если к нему не будут беспрепятственно пропускать депутатов ("Резонанси", 26.11). Трудно понять, какова цель, но подобная информационная политика напоминает косвенную форму дискредитации лидера националов. Правозащитник Гела Николеишвили уже обратился к другим заключенным, призвав их потребовать соблюдения в отношении себя тех же стандартов, что применяются к экс-президенту (24.11).А Каха Каладзе посоветовал свыкнуться с мыслью, что Саакашвили придется сидеть в тюрьме (26.11). Скорее всего, после реабилитации его переведут обратно, предполагает политолог Торнике Шарашенидзе. Акции не помогли, Запад не поддержал ("Ахали таоба", 25.11)…Где начинается грузинская демократия?Сегодня многие настроенные против националов эксперты упрекают "Мечту" в том, что она послушалась западных партнеров и проводила политику коабитации, не предъявила "Нацдвижению" спрос за все, что эта партия совершила, будучи у власти. Политэлита сама довела страну до такого состояния, заявляет эксперт Мамука Арешидзе ("Квирис палитра").Впрочем, у партнеров могли быть самые лучшие намерения. Принцип смены власти, когда с оппонентом расправляются и убирают с поля, претит цивилизованному политическому сожительству, коллегиальным методам руководства. Однако усилия увенчались лишь весьма сомнительными процессами. А ЕНД не нашло ничего лучшего, чем лишить себя выбора – только реванш. В Грузии никогда не было прозападного правительства, сожалеет Вахтанг Дзабирадзе ("Квирис палитра"). Устремленность к Европе все декларируют только на словах.Однако, несмотря на кризис и разочарование партнеров, надежда на то, что ростки коалиционной демократии в Грузии все-таки пробьются, пока есть. Не в центральных политических офисах – в провинции. В трех городах и четырех муниципалитетах, где ни "Мечта", ни "Нацдвижение" не набрали в местных сакребуло абсолютного большинства мандатов. Большинство при голосовании по принципиальным вопросам там может обеспечить лишь коалиция с "За Грузию". Лидер партии Георгий Гахария заявил, что знает, как изначально избежать кризисной ситуации. Он предложил выдвинуть в этих регионах кандидатами на пост председателей сакребуло представителей его партии. Ответа пока нет, но в "Мечте" и "Нацдвижении" обещали подумать.Так что, несколько местных законодательных собраний в стране имеют реальный шанс стать в миниатюре воплощением подлинного парламентаризма.РазноеПродолжением "синдрома Эсебуа" назвали журналисты попытку ограбления филиала одного из банков в Тбилиси. Правда, захватить заложников преступнику в этот раз не удалось. Получив отпор, он пытался скрыться, но был задержан патрульной полицией. ("Резонанси", 24.11)Леди Гага и Тейлор Свифт щеголяли недавно в двух роскошных черных платьях от Дэвида Кома – Давида Кобахидзе. Они из последней коллекции грузинского дизайнера. ("Ахали таоба", 26.11)Более 300 учащихся грузинских воскресных школ из США, Великобритании и ряда европейских стран станут участниками многообразных культурно-ознакомительных онлайн мероприятий. Инициатор – Минкультуры Грузии. ("Сакартвелос Республика", 25.11) Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
https://sputnik-georgia.ru/20211129/saakashvili-vzyali-pod-kupol-ili-novye-obvineniya-oppozitsii-262459430.html
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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, каха каладзе, единое нацдвижение, грузинская мечта, георгий гахария, обзор сми

Что ел Саакашвили на обед, или Экзотические приоритеты политического бомонда Грузии

20:38 30.11.2021
© AP Photo / Irakli Gedenidze / pool photoСудебный процесс над Михаилом Саакашвили 29 ноября 2021 года
Судебный процесс над Михаилом Саакашвили 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Irakli Gedenidze / pool photo
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Гоги Вардзиели - Sputnik Грузия
Гоги Вардзиели
Все материалы
Политический кризис в Грузии зашел в тупик. Всю последнюю неделю пресса пытается уловить в поведении власти и оппозиции сдвиги, вселяющие надежду на его преодоление
После перевода Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь в фокусе журналистов и экспертов очутился закономерный вопрос: что дальше? Обращен он был преимущественно к оппозиции, вернее, к радикальному ее крылу. Какие планы у "Единого национального движения" и чем ему ответит "Грузинская мечта" ("Резонанси", 22.11)? Остается ли у оппозиции ресурс для масштабного протеста (23.11)? Как "Нацдвижение" планирует выбраться из тупика ("Ахали таоба", 22.11)?

Оппозиция выиграла сражение, но это не победа в войне

Оценку эксперта Гии Хухашвили относительно выигранного сражения (25.11) разделают не все. Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что перевод Саакашвили в клинику следует записать исключительно в актив врачам, поставившим профессиональный долг выше политики (Квирис палитра", 22-28.11). Впрочем, решение это так или иначе принесло обществу передышку.
Тем не менее, активист Дмитрий Бидзинашвили пригрозил: протесты не остановятся ("Ахали таоба", 28.11). Акция в понедельник у здания суда, куда был доставлен экс-президент, подтвердила его слова. Перед этим уверовавшие в победу сторонники Саакашвили стали усиливать нажим. Замаячило требование об отсрочке наказания ("Резонанси", 25.11), в лексиконе участило употребление терминов "незаконный узник", "политическая месть" ("Ахали таоба", 24.11).
Судебный процесс над Михаилом Саакашвили 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Саакашвили взяли "под купол", или Новые обвинения оппозиции
Вчера, 19:18
Тактика националов, как и характер заявлений самого Саакашвили, не претерпели изменений. Вновь призывы к консолидации, заверения о готовности бороться с грузинским народом за смену режима (26.11), лозунги типа "Страна вернет былую славу" (читай, периода "розовой революции" ("Резонанси", 24.11)… По мнению Дзабирадзе, экс-президент не в состоянии адекватно оценивать ситуацию, увидеть, что радикализм претит значительной части даже его сторонников (26.11).
Подобные требования годятся, лишь чтобы играть на эмоциях людей, признает депутат Яго Хвичия (24.11). Собственно, и сам экс-президент, похоже, полностью пребывает во власти эмоций. Аналитик Кахабер Гоголашвили считает серьезной политической ошибкой его обращение к Джо Байдену (22.11). Саакашвили призвал президента США осудить действующую грузинскую власть, ввести персональные санкции в отношении ее лидеров и отменить визит грузинского премьера.
Причем, тон почти ультимативный. Вряд ли подобный документ может вызвать одобрение в американских кругах. Но, считает Заал Анджапаридзе, Саакашвили нюхом чует, что накал спал, и пытается любой ценой ситуацию взвинтить (26.11). Впрочем, по мнению эксперта Георгия Хелашвили, фактор доверия к "Национальному движению" исчерпан как внутри страны, так и за рубежом ("Сакартвелос Республика", 25.11).

Новые декорации на старой сцене

Объективности ради надо признать, что исчерпан он и у "Грузинской мечты". Разница в том, что в правящей партии, судя по всему, кое-кто это почувствовал. Тон комментариев и публикаций поменялся, акценты в риторике ненавязчиво переместились. "Мечта" много лет и успешно создавала из Саакашвили пугалку. Но пугать общество находящимся под замком арестантом стало бы, как минимум, проявлением неуважения власти к самой себе.
Неслучайно в последние дни некоторые издания стали апеллировать к свидетельствам людей, переживших ужасы преследования националов. "Асавал-Дасавали" (22-28.11) публикует интервью с известным ученым Наполеоном Каркашадзе. В свое время академика обвинили в разбазаривании земельных угодий Грузинского сельхозинститута. Заметим лишь, что после ареста ректора стоимость участков подскочила. Территория и сейчас во владении частных лиц…
Алеко Элисашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Никакого сожаления – политики оценили выступление Саакашвили в суде
Вчера, 21:58
Отец подвергавшегося пыткам Сулхана Молашвили признается в "Резонанси" (22.11), что до сих пор в ужасе просыпается среди ночи и не может сдержать рыданий. А "Асавал-Дасавали" напоминает, что Саакашвили писал пасквили на Звиада Гамсахурдиа, называя его кавказским диктатором и грузинским Саддамом Хуссейном. Очевидно, адресовано сторонникам и поклонникам первого президента Грузии.
Потрясения, телеистерия, информационная война, пишет "Квирис палитра", отодвинули на задний план главные для государства темы – начиная с пандемии и кончая геополитикой. Общественность стало уже раздражать изложение требований, капризов и угроз экс-президента. Что ел Саакашвили – едва ли не главная тема прессы, возмущается одна из лидеров "За Грузию" Ана Бучукури ("Ахали Таоба", 22.11).
А тут еще обещание не принимать лекарства, если к нему не будут беспрепятственно пропускать депутатов ("Резонанси", 26.11). Трудно понять, какова цель, но подобная информационная политика напоминает косвенную форму дискредитации лидера националов. Правозащитник Гела Николеишвили уже обратился к другим заключенным, призвав их потребовать соблюдения в отношении себя тех же стандартов, что применяются к экс-президенту (24.11).
Каха Каладзе. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Каладзе: все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили
18 ноября, 10:07
А Каха Каладзе посоветовал свыкнуться с мыслью, что Саакашвили придется сидеть в тюрьме (26.11). Скорее всего, после реабилитации его переведут обратно, предполагает политолог Торнике Шарашенидзе. Акции не помогли, Запад не поддержал ("Ахали таоба", 25.11)…

Где начинается грузинская демократия?

Сегодня многие настроенные против националов эксперты упрекают "Мечту" в том, что она послушалась западных партнеров и проводила политику коабитации, не предъявила "Нацдвижению" спрос за все, что эта партия совершила, будучи у власти. Политэлита сама довела страну до такого состояния, заявляет эксперт Мамука Арешидзе ("Квирис палитра").
Впрочем, у партнеров могли быть самые лучшие намерения. Принцип смены власти, когда с оппонентом расправляются и убирают с поля, претит цивилизованному политическому сожительству, коллегиальным методам руководства. Однако усилия увенчались лишь весьма сомнительными процессами. А ЕНД не нашло ничего лучшего, чем лишить себя выбора – только реванш. В Грузии никогда не было прозападного правительства, сожалеет Вахтанг Дзабирадзе ("Квирис палитра"). Устремленность к Европе все декларируют только на словах.
Ираклий Кобахидзе и Ника Мелия. У миссии ЕС, где прошла встреча политиков и дипкорпуса - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
Сакральный ноябрь: кто пытается похоронить молодую демократию в Грузии?
18:06
Однако, несмотря на кризис и разочарование партнеров, надежда на то, что ростки коалиционной демократии в Грузии все-таки пробьются, пока есть. Не в центральных политических офисах – в провинции. В трех городах и четырех муниципалитетах, где ни "Мечта", ни "Нацдвижение" не набрали в местных сакребуло абсолютного большинства мандатов. Большинство при голосовании по принципиальным вопросам там может обеспечить лишь коалиция с "За Грузию". Лидер партии Георгий Гахария заявил, что знает, как изначально избежать кризисной ситуации. Он предложил выдвинуть в этих регионах кандидатами на пост председателей сакребуло представителей его партии. Ответа пока нет, но в "Мечте" и "Нацдвижении" обещали подумать.
Так что, несколько местных законодательных собраний в стране имеют реальный шанс стать в миниатюре воплощением подлинного парламентаризма.

Разное

Продолжением "синдрома Эсебуа" назвали журналисты попытку ограбления филиала одного из банков в Тбилиси. Правда, захватить заложников преступнику в этот раз не удалось. Получив отпор, он пытался скрыться, но был задержан патрульной полицией. ("Резонанси", 24.11)
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
Неизвестный попытался ограбить банк в Тбилиси
23 ноября, 16:00
Леди Гага и Тейлор Свифт щеголяли недавно в двух роскошных черных платьях от Дэвида Кома – Давида Кобахидзе. Они из последней коллекции грузинского дизайнера. ("Ахали таоба", 26.11)
Более 300 учащихся грузинских воскресных школ из США, Великобритании и ряда европейских стран станут участниками многообразных культурно-ознакомительных онлайн мероприятий. Инициатор – Минкультуры Грузии. ("Сакартвелос Республика", 25.11)
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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