https://sputnik-georgia.ru/20211130/chto-el-saakashvili-na-obed-ili-ekzoticheskie-prioritety-politicheskogo-bomonda-gruzii-262492979.html

Что ел Саакашвили на обед, или Экзотические приоритеты политического бомонда Грузии

Что ел Саакашвили на обед, или Экзотические приоритеты политического бомонда Грузии

Политический кризис в Грузии зашел в тупик. Всю последнюю неделю пресса пытается уловить в поведении власти и оппозиции сдвиги, вселяющие надежду на его... 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T20:38+0400

2021-11-30T20:38+0400

2021-11-30T20:38+0400

политика

грузия

аналитика

михаил саакашвили

каха каладзе

единое нацдвижение

грузинская мечта

георгий гахария

обзор сми

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После перевода Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь в фокусе журналистов и экспертов очутился закономерный вопрос: что дальше? Обращен он был преимущественно к оппозиции, вернее, к радикальному ее крылу. Какие планы у "Единого национального движения" и чем ему ответит "Грузинская мечта" ("Резонанси", 22.11)? Остается ли у оппозиции ресурс для масштабного протеста (23.11)? Как "Нацдвижение" планирует выбраться из тупика ("Ахали таоба", 22.11)?Оппозиция выиграла сражение, но это не победа в войнеОценку эксперта Гии Хухашвили относительно выигранного сражения (25.11) разделают не все. Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что перевод Саакашвили в клинику следует записать исключительно в актив врачам, поставившим профессиональный долг выше политики (Квирис палитра", 22-28.11). Впрочем, решение это так или иначе принесло обществу передышку.Тем не менее, активист Дмитрий Бидзинашвили пригрозил: протесты не остановятся ("Ахали таоба", 28.11). Акция в понедельник у здания суда, куда был доставлен экс-президент, подтвердила его слова. Перед этим уверовавшие в победу сторонники Саакашвили стали усиливать нажим. Замаячило требование об отсрочке наказания ("Резонанси", 25.11), в лексиконе участило употребление терминов "незаконный узник", "политическая месть" ("Ахали таоба", 24.11).Тактика националов, как и характер заявлений самого Саакашвили, не претерпели изменений. Вновь призывы к консолидации, заверения о готовности бороться с грузинским народом за смену режима (26.11), лозунги типа "Страна вернет былую славу" (читай, периода "розовой революции" ("Резонанси", 24.11)… По мнению Дзабирадзе, экс-президент не в состоянии адекватно оценивать ситуацию, увидеть, что радикализм претит значительной части даже его сторонников (26.11).Подобные требования годятся, лишь чтобы играть на эмоциях людей, признает депутат Яго Хвичия (24.11). Собственно, и сам экс-президент, похоже, полностью пребывает во власти эмоций. Аналитик Кахабер Гоголашвили считает серьезной политической ошибкой его обращение к Джо Байдену (22.11). Саакашвили призвал президента США осудить действующую грузинскую власть, ввести персональные санкции в отношении ее лидеров и отменить визит грузинского премьера.Причем, тон почти ультимативный. Вряд ли подобный документ может вызвать одобрение в американских кругах. Но, считает Заал Анджапаридзе, Саакашвили нюхом чует, что накал спал, и пытается любой ценой ситуацию взвинтить (26.11). Впрочем, по мнению эксперта Георгия Хелашвили, фактор доверия к "Национальному движению" исчерпан как внутри страны, так и за рубежом ("Сакартвелос Республика", 25.11).Новые декорации на старой сценеОбъективности ради надо признать, что исчерпан он и у "Грузинской мечты". Разница в том, что в правящей партии, судя по всему, кое-кто это почувствовал. Тон комментариев и публикаций поменялся, акценты в риторике ненавязчиво переместились. "Мечта" много лет и успешно создавала из Саакашвили пугалку. Но пугать общество находящимся под замком арестантом стало бы, как минимум, проявлением неуважения власти к самой себе.Неслучайно в последние дни некоторые издания стали апеллировать к свидетельствам людей, переживших ужасы преследования националов. "Асавал-Дасавали" (22-28.11) публикует интервью с известным ученым Наполеоном Каркашадзе. В свое время академика обвинили в разбазаривании земельных угодий Грузинского сельхозинститута. Заметим лишь, что после ареста ректора стоимость участков подскочила. Территория и сейчас во владении частных лиц…Отец подвергавшегося пыткам Сулхана Молашвили признается в "Резонанси" (22.11), что до сих пор в ужасе просыпается среди ночи и не может сдержать рыданий. А "Асавал-Дасавали" напоминает, что Саакашвили писал пасквили на Звиада Гамсахурдиа, называя его кавказским диктатором и грузинским Саддамом Хуссейном. Очевидно, адресовано сторонникам и поклонникам первого президента Грузии.Потрясения, телеистерия, информационная война, пишет "Квирис палитра", отодвинули на задний план главные для государства темы – начиная с пандемии и кончая геополитикой. Общественность стало уже раздражать изложение требований, капризов и угроз экс-президента. Что ел Саакашвили – едва ли не главная тема прессы, возмущается одна из лидеров "За Грузию" Ана Бучукури ("Ахали Таоба", 22.11).А тут еще обещание не принимать лекарства, если к нему не будут беспрепятственно пропускать депутатов ("Резонанси", 26.11). Трудно понять, какова цель, но подобная информационная политика напоминает косвенную форму дискредитации лидера националов. Правозащитник Гела Николеишвили уже обратился к другим заключенным, призвав их потребовать соблюдения в отношении себя тех же стандартов, что применяются к экс-президенту (24.11).А Каха Каладзе посоветовал свыкнуться с мыслью, что Саакашвили придется сидеть в тюрьме (26.11). Скорее всего, после реабилитации его переведут обратно, предполагает политолог Торнике Шарашенидзе. Акции не помогли, Запад не поддержал ("Ахали таоба", 25.11)…Где начинается грузинская демократия?Сегодня многие настроенные против националов эксперты упрекают "Мечту" в том, что она послушалась западных партнеров и проводила политику коабитации, не предъявила "Нацдвижению" спрос за все, что эта партия совершила, будучи у власти. Политэлита сама довела страну до такого состояния, заявляет эксперт Мамука Арешидзе ("Квирис палитра").Впрочем, у партнеров могли быть самые лучшие намерения. Принцип смены власти, когда с оппонентом расправляются и убирают с поля, претит цивилизованному политическому сожительству, коллегиальным методам руководства. Однако усилия увенчались лишь весьма сомнительными процессами. А ЕНД не нашло ничего лучшего, чем лишить себя выбора – только реванш. В Грузии никогда не было прозападного правительства, сожалеет Вахтанг Дзабирадзе ("Квирис палитра"). Устремленность к Европе все декларируют только на словах.Однако, несмотря на кризис и разочарование партнеров, надежда на то, что ростки коалиционной демократии в Грузии все-таки пробьются, пока есть. Не в центральных политических офисах – в провинции. В трех городах и четырех муниципалитетах, где ни "Мечта", ни "Нацдвижение" не набрали в местных сакребуло абсолютного большинства мандатов. Большинство при голосовании по принципиальным вопросам там может обеспечить лишь коалиция с "За Грузию". Лидер партии Георгий Гахария заявил, что знает, как изначально избежать кризисной ситуации. Он предложил выдвинуть в этих регионах кандидатами на пост председателей сакребуло представителей его партии. Ответа пока нет, но в "Мечте" и "Нацдвижении" обещали подумать.Так что, несколько местных законодательных собраний в стране имеют реальный шанс стать в миниатюре воплощением подлинного парламентаризма.РазноеПродолжением "синдрома Эсебуа" назвали журналисты попытку ограбления филиала одного из банков в Тбилиси. Правда, захватить заложников преступнику в этот раз не удалось. Получив отпор, он пытался скрыться, но был задержан патрульной полицией. ("Резонанси", 24.11)Леди Гага и Тейлор Свифт щеголяли недавно в двух роскошных черных платьях от Дэвида Кома – Давида Кобахидзе. Они из последней коллекции грузинского дизайнера. ("Ахали таоба", 26.11)Более 300 учащихся грузинских воскресных школ из США, Великобритании и ряда европейских стран станут участниками многообразных культурно-ознакомительных онлайн мероприятий. Инициатор – Минкультуры Грузии. ("Сакартвелос Республика", 25.11) Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20211129/saakashvili-vzyali-pod-kupol-ili-novye-obvineniya-oppozitsii-262459430.html

https://sputnik-georgia.ru/20211129/nikakogo-sozhaleniya--politiki-otsenili-vystuplenie-saakashvili-v-sude-262463899.html

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https://sputnik-georgia.ru/20211130/sakralnyy-noyabr-kto-pytaetsya-pokhoronit-moloduyu-demokratiyu-v-gruzii-262488379.html

https://sputnik-georgia.ru/20211123/neizvestnyy-popytalsya-ograbit-bank-v-tbilisi-262307229.html

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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, каха каладзе, единое нацдвижение, грузинская мечта, георгий гахария, обзор сми