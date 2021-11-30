https://sputnik-georgia.ru/20211130/sakralnyy-noyabr-kto-pytaetsya-pokhoronit-moloduyu-demokratiyu-v-gruzii-262488379.html

Сакральный ноябрь: кто пытается похоронить молодую демократию в Грузии?

Сакральный ноябрь: кто пытается похоронить молодую демократию в Грузии?

В Грузии нет политики, нет политиков, нет политических партий – есть только власть и оппозиция, желающая эту власть заполучить 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T18:06+0400

2021-11-30T18:06+0400

2021-11-30T18:11+0400

политика

грузия

аналитика

михаил саакашвили

колумнисты

единое нацдвижение

грузинская мечта

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Уместить политический спектр в столь незамысловатую схему несложно – достаточно свести воедино общий смысл рассуждений политологов и прессы. Политэлита, которая никого, кроме себя, не представляет, ничьих интересов, кроме сугубо личных, не выражает, это просто самоназвание. Термин, за которым нет политического наполнения – только голые, ничем не подкрепленные амбиции.Эксперты и аналитики неизменно объясняют слабость оппозиции ошибками, которые она допускает. А дело, в принципе, вовсе не в ошибках. Общество не прощает другого – не имея, что предложить, партии пытаются ввести его в заблуждение словами и лозунгами. Каприз "Выбери меня!" не всегда понятен даже играющим детям. Социуму же он наносит непоправимый вред, особенно если часть его готова идти на поводу у адептов сомнительных методов смены власти.К сожалению, и оппозиция, и правящая партия взяли за правило играть на низменных эмоциях, формируя образ врага, поощряя неприязнь и агрессию. В грузинском обществе действительно накопился солидный заряд недовольства властью – тут не требуется соцопросов. Но вопрос: что взамен? Уличный хаос, обещание покончить (читай, расправиться) с режимом?! Брань, включая нецензурную, необузданные претензии партий, не способных собрать, как выразился один из политологов, даже голоса родственников и близких, чтобы одолеть выборный барьер?..В ответ – почти аналогичное поведение некоторых представителей власти. Лидеру правящей партии ничего не стоит огульно раструбить, что соперник наркоман, выдать его умелый политический маневр за заговор. И ни реакции, ни извинений, ни ответственности за свои слова! Чего же ждать от других?! Власть сама занижает планку. Создается ощущение, что отсутствие стабильности на руку некоторым ее представителям…Идти ради достижения собственных целей на обострение кризиса, при этом заверять, что управляешь ситуацией – огромный риск. С точки зрения блага государства и общества, абсолютно бессмысленный. С тех пор, как на местной арене неожиданно, можно сказать, театрально появился экс-президент Михаил Саакашвили, "Грузинской мечте" приходится, словно на канате, опасно балансировать под самым куполом политического цирка.Согласен, грузинское общество пресыщено революциями – цветными, мирными, голодными. Но тем более нелепо продолжать настырно и тупо навязывать ему образ врага. Тем более, что это, вдобавок ко всему, является проявлением полнейшего неуважения к мыслящей части электората. Доля которого, судя по социологическим исследованиям, стремительно растет, словно коронавирус, заражая нигилизмом остальных.Пресса не скупится на тревожные эпитеты: ноябрь для Грузии – месяц сакральный, судьбоносный, черный, мрачный… Издания пестрят фактами из новейшей истории страны. Лишь одна "Версия" (3-9.11) решительно опускает всех на землю – по традиции ноябрь в стране следует за очередными выборами со всеми вытекающими последствиями.Под давлением то ли обстоятельств, то ли врачей и зарубежных партнеров нынешний ноябрь завершился без неуправляемых катаклизмов. Дав повод власти и оппозиции полюбоваться собой и заявить, будто им под силу управлять процессами. Что на самом деле полный самообман, эффект поверхностного зрения. Потому что стоит присмотреться поглубже, и глазу обнажаются процессы, прямо скажем, губительные – нет, просто катастрофические для молодой грузинской демократии. Лишающие наше общество стимула к развитию и самооздоровлению.В "Нацдвижении" уверены: арест экс-президента - неформального лидера партии, помог им дискредитировать правящую "Мечту" и перехватить инициативу. Однако добились они лишь того, что лишили грузинское общество главного завоевания – возможности конструктивно критиковать власть. Подорвали доверие к политическим актам, включая голодовку, обесценили, обезличили, выхолостили критическое слово, скомпрометировали оппозицию как общественную силу."Грузинская мечта" и "Нацдвижение" выиграли выборы не друг у друга, как они это утверждают, а у молодой грузинской демократии. У едва начавшего формироваться среднего класса. У так и не расправившей плечи "третьей силы". Двум политическим монстрам в очередной раз удалось подмять под себя остальных, "успешно" разочаровав даже зарубежных партнеров. Но, похоже, это была не ошибка, а цель – сиюминутный интерес конкретных политических персон.Кого именно? Ответ найти не так уж трудно. Достаточно просмотреть подшивки газет и выписать имена тех, кто чаще других изощренно поливал конкурентов грязью. С обеих, заметим, сторон…Считается, что политика диктует свои, порой странные правила. Но хуже, если правил и "красных линий" нет вообще. Видеоролик, запечатлевший перевод Михаила Саакашвили в Глданскую тюремную больницу, подтвердил – в правящих кругах не перевелись охотники спекулировать на дешевых эмоциях. Здоровые силы отказываются включаться в порочный спор, кому править страной и пожинать блага власти. Но правящая команда, судя по всему этому даже рада.Идеологи действующей власти опрометчиво упускают из виду хорошо известную аналитикам закономерность – не находя конструктивного выхода, энергия протеста нередко перерастает в неуправляемый революционный взрыв. Причем победителем из него не выберется ни "Мечта", ни "Нацдвижение". Победителя, возможно, не будет вообще…В силу особенностей развития и национального темперамента грузинское общество проявляет склонность к бурному и часто непоследовательному всплеску эмоций. Недавно одна из газет вспомнила, что поводом для ноябрьских выступлений 2007 года, с которых начался крах прежней власти, послужил арест… Ираклия Окруашвили! Одного из главных апологетов режима.Сегодня мы наблюдаем нечто схожее. Первые полосы почти всех изданий открываются в эти дни портретами Михаила Саакашвили. Который, между прочим, отбывает, по утверждению властей, заслуженное тюремное наказание. Часть населения не прочь разорвать поверженного бывшего президента на части, другая – вот-вот начнет требовать его освобождения. Есть и третья – она замкнулась в себе и не реагирует. Лично мне очень трудно понять и одних, и других, и третьих.Мне ближе мнение тех, кто считает, что пора, наконец, научиться отделять зерна от плевел, объективно расставляя все по своим местам. Никакие успешные реформы, а они в правление Саакашвили, бесспорно, имели место, не в состоянии оправдать безответственных и преступных деяний. Но при одном обязательном условии – обвинения должны быть максимально прозрачны и начисто лишены политической составляющей.В Грузии нет политики. Однако если выдать за политику – а мы так обычно и поступаем – личную харизму, умение возводить себя в кумиры, действовать, не обременяясь последствиями, картина для "Мечты" сложится не самая благоприятная. В этом случае у ее лидеров никаких шансов соперничать с Саакашвили нет. Он, даже находясь в тюрьме, остается с этой точки зрения, пожалуй, единственным действующим политиком.Другой вопрос, способны ли в условиях подлинной демократии эти качества приносить пользу государству и обществу?!.Конкретно – нам с вами.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, колумнисты, единое нацдвижение, грузинская мечта