https://sputnik-georgia.ru/20211118/vse-zaklyuchennye---zaklyuchennye-v-tom-chisle-saakashvili---kakha-kaladze-262169638.html

Все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили - Каха Каладзе

Все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили - Каха Каладзе

Генеральный секретарь "Грузинской мечты" не понимает, почему заключенный экс-президент должен считаться особенным заключенным 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T10:07+0400

2021-11-18T10:07+0400

2021-11-18T10:07+0400

новости

грузия

каха каладзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе не понимает, почему экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен считаться "особенным заключенным".Особенным заключенным Саакашвили на брифинге накануне назвала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, несмотря на совершенные им преступления, он "символизирует институт президента", а поэтому даже в тюрьме заслуживает особого отношения.Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем>>Каладзе также ответил на вопрос журналистов по поводу видеокадров пенитенциарной службы, по мнению Саломе Зурабишвили, унижает достоинство третьего президента Грузии."Михаил Саакашвили оказывал сопротивление, поэтому они (сотрудники пенитенциарной службы) были вынуждены в такой форме препроводить его в камеру. Обнародование этих записей в первую очередь требовали вы, журналисты, вот соответствующая служба и распространила их", - сказал Каладзе.Он также отметил, что медики тюремной клиники всячески заботятся о Саакашвили и готовы оказать ему помощь.Кадры, о которых упоминала президент Грузии и Каладзе были обнародованы Специальной пенитенциарной службой, как подтверждение слов министра юстиции Рати Брегадзе, как недостойно вел себя заключенный Саакашвили при заселении в тюремную больницу.Совсем иное отношение к данным видеокадрам у Службы государственного инспектора, которая расценивает их как факт возможного нечеловеческого отношения к Саакашвили со стороны конвоя. Сразу после публикации кадров, служба госинспектора начала расследования законности их публикации, так как ей в рамках расследования не предоставили беспрерывной записи.На кадрах представленных Специальной пенитенциарной службы запись смонтирована с нескольких камер.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, каха каладзе, возвращение и арест саакашвили