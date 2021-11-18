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https://sputnik-georgia.ru/20211118/vse-zaklyuchennye---zaklyuchennye-v-tom-chisle-saakashvili---kakha-kaladze-262169638.html
Все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили - Каха Каладзе
Все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили - Каха Каладзе
Генеральный секретарь "Грузинской мечты" не понимает, почему заключенный экс-президент должен считаться особенным заключенным 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T10:07+0400
2021-11-18T10:07+0400
новости
грузия
каха каладзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе не понимает, почему экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен считаться "особенным заключенным".Особенным заключенным Саакашвили на брифинге накануне назвала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, несмотря на совершенные им преступления, он "символизирует институт президента", а поэтому даже в тюрьме заслуживает особого отношения.Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем&gt;&gt;Каладзе также ответил на вопрос журналистов по поводу видеокадров пенитенциарной службы, по мнению Саломе Зурабишвили, унижает достоинство третьего президента Грузии."Михаил Саакашвили оказывал сопротивление, поэтому они (сотрудники пенитенциарной службы) были вынуждены в такой форме препроводить его в камеру. Обнародование этих записей в первую очередь требовали вы, журналисты, вот соответствующая служба и распространила их", - сказал Каладзе.Он также отметил, что медики тюремной клиники всячески заботятся о Саакашвили и готовы оказать ему помощь.Кадры, о которых упоминала президент Грузии и Каладзе были обнародованы Специальной пенитенциарной службой, как подтверждение слов министра юстиции Рати Брегадзе, как недостойно вел себя заключенный Саакашвили при заселении в тюремную больницу.Совсем иное отношение к данным видеокадрам у Службы государственного инспектора, которая расценивает их как факт возможного нечеловеческого отношения к Саакашвили со стороны конвоя. Сразу после публикации кадров, служба госинспектора начала расследования законности их публикации, так как ей в рамках расследования не предоставили беспрерывной записи.На кадрах представленных Специальной пенитенциарной службы запись смонтирована с нескольких камер.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211117/prezident-gruzii-saakashvili--osobennyy-zaklyuchennyy-262163141.html
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новости, грузия, каха каладзе, возвращение и арест саакашвили

Все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили - Каха Каладзе

10:07 18.11.2021
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Каха Каладзе. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Генеральный секретарь "Грузинской мечты" не понимает, почему заключенный экс-президент должен считаться особенным заключенным
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе не понимает, почему экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен считаться "особенным заключенным".
Особенным заключенным Саакашвили на брифинге накануне назвала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, несмотря на совершенные им преступления, он "символизирует институт президента", а поэтому даже в тюрьме заслуживает особого отношения.
Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем>>
"Я впервые узнал, что существуют привилегированные заключенные. Все заключенные – заключенные", - сказал Каладзе.
Каладзе также ответил на вопрос журналистов по поводу видеокадров пенитенциарной службы, по мнению Саломе Зурабишвили, унижает достоинство третьего президента Грузии.
"Михаил Саакашвили оказывал сопротивление, поэтому они (сотрудники пенитенциарной службы) были вынуждены в такой форме препроводить его в камеру. Обнародование этих записей в первую очередь требовали вы, журналисты, вот соответствующая служба и распространила их", - сказал Каладзе.
Он также отметил, что медики тюремной клиники всячески заботятся о Саакашвили и готовы оказать ему помощь.
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Президент Грузии: Саакашвили – особенный заключенный
Вчера, 20:02
Кадры, о которых упоминала президент Грузии и Каладзе были обнародованы Специальной пенитенциарной службой, как подтверждение слов министра юстиции Рати Брегадзе, как недостойно вел себя заключенный Саакашвили при заселении в тюремную больницу.
Совсем иное отношение к данным видеокадрам у Службы государственного инспектора, которая расценивает их как факт возможного нечеловеческого отношения к Саакашвили со стороны конвоя. Сразу после публикации кадров, служба госинспектора начала расследования законности их публикации, так как ей в рамках расследования не предоставили беспрерывной записи.
На кадрах представленных Специальной пенитенциарной службы запись смонтирована с нескольких камер.

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