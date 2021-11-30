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"Мне нужна моя рука": Бузову снова отправили в больницу
"Мне нужна моя рука": Бузову снова отправили в больницу
35-летняя телезвезда переживает за свою травмированную руку и надеется прийти в себя до новогодних праздников
2021-11-30T11:03+0400
2021-11-30T11:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Российскую ведущую Ольгу Бузову снова положили в больницу – звезда так и не смогла вылечить свою неработающую руку. 35-летняя Бузова травмировала руку год назад. Тогда звезда принимала участие в шоу "Ледниковый период", но надеялась, что все пройдет сама по себе. Однако травма дала о себе знать – у Ольги отнялась рука и 22 ноября ее госпитализировали. Спустя несколько дней артистка уехала их больницы, чтобы вернуться к работе над проектом X-Factor в Беларуси и поздравить отца с днем рождения. Но, завершив важные дела, Бузова решила вернуться в стационар. "Мне очень нужна моя рука. И я делаю все для того, чтобы быстрее восстановить ее, потому что декабрь – аврал. Столько съемок, столько дел. Вывела меня немножко из строя рука", – отметила звезда, добавив, что все наладится. Из-за проблем с рукой Бузова перестала вести соцсети и даже ушла из Инстаграм. Также она вышла на связь с фанатами и рассказала о своем здоровье, опровергнув слухи о пластике груди. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ольга бузова, российский шоу-бизнес

"Мне нужна моя рука": Бузову снова отправили в больницу

11:03 30.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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35-летняя телезвезда переживает за свою травмированную руку и надеется прийти в себя до новогодних праздников
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Российскую ведущую Ольгу Бузову снова положили в больницу – звезда так и не смогла вылечить свою неработающую руку.
35-летняя Бузова травмировала руку год назад. Тогда звезда принимала участие в шоу "Ледниковый период", но надеялась, что все пройдет сама по себе. Однако травма дала о себе знать – у Ольги отнялась рука и 22 ноября ее госпитализировали.
Спустя несколько дней артистка уехала их больницы, чтобы вернуться к работе над проектом X-Factor в Беларуси и поздравить отца с днем рождения. Но, завершив важные дела, Бузова решила вернуться в стационар.
"Мне очень нужна моя рука. И я делаю все для того, чтобы быстрее восстановить ее, потому что декабрь – аврал. Столько съемок, столько дел. Вывела меня немножко из строя рука", – отметила звезда, добавив, что все наладится.
Из-за проблем с рукой Бузова перестала вести соцсети и даже ушла из Инстаграм. Также она вышла на связь с фанатами и рассказала о своем здоровье, опровергнув слухи о пластике груди.
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