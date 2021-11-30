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"Садится сверху": МакSим продемонстрировала чудеса растяжки после комы
"Садится сверху": МакSим продемонстрировала чудеса растяжки после комы
38-летняя артистка похвасталась своим новым увлечением, которое помогает ей восстановиться после тяжелой болезни
2021-11-30T12:34+0400
2021-11-30T12:34+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
макsим
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Российская певица МакSим рассказала о своем новом увлечении после комы – звезда начала развивать гибкость и похвасталась чудесами растяжки. Марина Максимова полтора месяца боролась за свою жизнь – кома, ИВЛ и ЭКМО стали неотъемлемой частью ее будней. Но звезда смогла побороть пневмонию и вышла из больницы. Сейчас певица восстанавливается в кругу близких и заботится о своем здоровье и красоте. Недавно МакSим рассказала о новом хобби. В своем Инстаграм звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена во время спортивной тренировки. На фото Марина сидит в своей гостиной в спортивном луке. Артистка приняла позу "бабочки", а рядом с ней находится тренер и участница проекта "Танцы" Кристина Бродецкая. "И она всегда так: садится сверху и говорит "А теперь улыбаемся и отдыхаем", – трогательно подписала кадр Марина. Поклонники пришли в восторг от нового увлечения певицы, оценив ее растяжку и старания тренера. "Хорошо справляетесь", "Ручки и ножки такие нежные", "Спортсменка", "Вы большая молодец", "Ого, а растяжка-то есть", "Очень гибкая", – написали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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макsим , российский шоу-бизнес

"Садится сверху": МакSим продемонстрировала чудеса растяжки после комы

12:34 30.11.2021
© Instagram / borodyliaКсения Бородина высказалась о состоянии певицы МакSим
Ксения Бородина высказалась о состоянии певицы МакSим - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© Instagram / borodylia
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38-летняя артистка похвасталась своим новым увлечением, которое помогает ей восстановиться после тяжелой болезни
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Российская певица МакSим рассказала о своем новом увлечении после комы – звезда начала развивать гибкость и похвасталась чудесами растяжки.
Марина Максимова полтора месяца боролась за свою жизнь – кома, ИВЛ и ЭКМО стали неотъемлемой частью ее будней. Но звезда смогла побороть пневмонию и вышла из больницы. Сейчас певица восстанавливается в кругу близких и заботится о своем здоровье и красоте.
Недавно МакSим рассказала о новом хобби. В своем Инстаграм звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена во время спортивной тренировки.
На фото Марина сидит в своей гостиной в спортивном луке. Артистка приняла позу "бабочки", а рядом с ней находится тренер и участница проекта "Танцы" Кристина Бродецкая.
"И она всегда так: садится сверху и говорит "А теперь улыбаемся и отдыхаем", – трогательно подписала кадр Марина.
Поклонники пришли в восторг от нового увлечения певицы, оценив ее растяжку и старания тренера.
"Хорошо справляетесь", "Ручки и ножки такие нежные", "Спортсменка", "Вы большая молодец", "Ого, а растяжка-то есть", "Очень гибкая", – написали фанаты.
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