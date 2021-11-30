https://sputnik-georgia.ru/20211130/saditsya-sverkhu-maksim-prodemonstrirovala-chudesa-rastyazhki-posle-komy-262472465.html

"Садится сверху": МакSим продемонстрировала чудеса растяжки после комы

"Садится сверху": МакSим продемонстрировала чудеса растяжки после комы

38-летняя артистка похвасталась своим новым увлечением, которое помогает ей восстановиться после тяжелой болезни

2021-11-30T12:34+0400

2021-11-30T12:34+0400

2021-11-30T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Российская певица МакSим рассказала о своем новом увлечении после комы – звезда начала развивать гибкость и похвасталась чудесами растяжки. Марина Максимова полтора месяца боролась за свою жизнь – кома, ИВЛ и ЭКМО стали неотъемлемой частью ее будней. Но звезда смогла побороть пневмонию и вышла из больницы. Сейчас певица восстанавливается в кругу близких и заботится о своем здоровье и красоте. Недавно МакSим рассказала о новом хобби. В своем Инстаграм звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена во время спортивной тренировки. На фото Марина сидит в своей гостиной в спортивном луке. Артистка приняла позу "бабочки", а рядом с ней находится тренер и участница проекта "Танцы" Кристина Бродецкая. "И она всегда так: садится сверху и говорит "А теперь улыбаемся и отдыхаем", – трогательно подписала кадр Марина. Поклонники пришли в восторг от нового увлечения певицы, оценив ее растяжку и старания тренера. "Хорошо справляетесь", "Ручки и ножки такие нежные", "Спортсменка", "Вы большая молодец", "Ого, а растяжка-то есть", "Очень гибкая", – написали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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