https://sputnik-georgia.ru/20211201/okhota-na-vedm-osnovatel-versus-battle-ob-obvineniyakh-morgenshterna-v-narkotorgovle-262443781.html

"Охота на ведьм": основатель Versus Battle об обвинениях Моргенштерна в наркоторговле

"Охота на ведьм": основатель Versus Battle об обвинениях Моргенштерна в наркоторговле

Рэперу Моргенштерну так, пожалуй, еще никогда не сочувствовали: что происходит в российском шоу-бизнесе?

2021-12-01T07:08+0400

2021-12-01T07:08+0400

2021-12-01T07:08+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Основатель Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, назвал преследования рэпера Моргенштерна "охотой на ведьм", а рэп – единственным типом музыки, которая может открыто высказываться о политике.Александр Тимарцев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" высказался о своих опасениях, связанными с высказываниями Бастрыкина."Эта вся история с нападением на рэперов – Моргенштерн, сейчас нашли провокацию у Instasamka, до этого были ситуации с Хаски, какая-то охота на ведьм идет, пытаются запугать всех, потому что сейчас единственный тип музыки, которая может открыто высказываться о политике – является рэпом. И даже Моргенштерн, который достаточно приближен к правящей верхушке, не имеет защиты, как оказалось. Если гражданин Бастрыкин даже упоминает его имя, то это довольно страшно, я бы испугался на его месте", – говорит Тимарцев.Тимарцев уточнил, что "половина русских рэперов" пишут о наркотиках, поэтому пересадить можно половину русского рэпа.Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Это не в первый раз, когда Алишера Моргенштерна обвиняют в пропаганде наркотиков. Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, российский шоу-бизнес, инстасамка