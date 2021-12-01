https://sputnik-georgia.ru/20211201/situatsiya-s-koronavirusom-v-gruzii-ostaetsya-trevozhnoy-novaya-statistika-262507002.html

Ситуация с коронавирусом в Грузии остается тревожной: новая статистика

Ситуация с коронавирусом в Грузии остается тревожной: новая статистика

Показатель инфицирования и смертности за сутки в Грузии остается высокой 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T13:46+0400

2021-12-01T13:46+0400

2021-12-01T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 459 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 65 пациентов, сообщает пресс-служба правительства. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 850 102 случая заболевания коронавирусом, 12 119 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 957 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 792 158 человек. В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 740 новых случаев инфицирования. Дом юстиции Грузии: при наличии электронного ковид-паспорта бумажные не нужны>>В регионах ситуация выглядит следующим образом: На данный момент в Грузии 45 799 активных случаев заболевания, из них 6 545 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 674 пациентов тяжелое, из них 370 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 125 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 38 128 человек проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остаются 41 человек, в самоизоляции – 41 760. В Грузии за последние сутки сделано 51 321 тест на коронавирус: 32 187 – на антиген, 19 134 – ПЦР-теста. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 30 ноября, составляет 8,69%, за две недели – 8,91%, за семь дней – 8,65%. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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