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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
Ситуация с коронавирусом в Грузии остается тревожной: новая статистика
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках. Женщина говорит по телефону
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Показатель инфицирования и смертности за сутки в Грузии остается высокой
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 459 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 65 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 850 102 случая заболевания коронавирусом, 12 119 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 957 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 792 158 человек. В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 740 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Имерети – 843
Самегрело - Земо Сванети – 358
Шида Картли – 349
Кахети – 260
Квемо Картли – 257
Аджария – 186
Самцхе-Джавахети – 171
Гурия – 136
Мцхета-Мтианети – 128
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 31.
На данный момент в Грузии 45 799 активных случаев заболевания, из них 6 545 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 674 пациентов тяжелое, из них 370 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 125 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 38 128 человек проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 41 человек, в самоизоляции – 41 760. В Грузии за последние сутки сделано 51 321 тест на коронавирус: 32 187 – на антиген, 19 134 – ПЦР-теста. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 30 ноября, составляет 8,69%, за две недели – 8,91%, за семь дней – 8,65%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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