https://sputnik-georgia.ru/20211202/v-seti-poyavilos-video-s-morgenshternom-v-dubae-262519581.html

В Сети появилось видео с Моргенштерном в Дубае

В Сети появилось видео с Моргенштерном в Дубае

Моргенштерна в России нет, но о нем не прекращают говорить. А теперь еще "подкатило" и свежее видео артиста

2021-12-02T07:07+0400

2021-12-02T07:07+0400

2021-12-02T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Сети появилось видео с популярным российским рэпером Алишером Моргенштерном в Дубае, которое опубликовал менеджер артиста Артем Клюшин в TikTok."Угадайте где", - говорится в описании ролика. На кадрах видно, что жена хип-хоп-исполнителя Дилара везет его в кресле-каталке.25 ноября Моргенштерна обнаружили в отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае после того, как он инкогнито покинул Россию. Информацию об этом подтвердили сотрудники заведения.Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Это не в первый раз, когда Алишера Моргенштерна обвиняют в пропаганде наркотиков. Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес