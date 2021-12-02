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https://sputnik-georgia.ru/20211202/v-seti-poyavilos-video-s-morgenshternom-v-dubae-262519581.html
В Сети появилось видео с Моргенштерном в Дубае
В Сети появилось видео с Моргенштерном в Дубае
Моргенштерна в России нет, но о нем не прекращают говорить. А теперь еще "подкатило" и свежее видео артиста
2021-12-02T07:07+0400
2021-12-02T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Сети появилось видео с популярным российским рэпером Алишером Моргенштерном в Дубае, которое опубликовал менеджер артиста Артем Клюшин в TikTok."Угадайте где", - говорится в описании ролика. На кадрах видно, что жена хип-хоп-исполнителя Дилара везет его в кресле-каталке.25 ноября Моргенштерна обнаружили в отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае после того, как он инкогнито покинул Россию. Информацию об этом подтвердили сотрудники заведения.Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Это не в первый раз, когда Алишера Моргенштерна обвиняют в пропаганде наркотиков. Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

В Сети появилось видео с Моргенштерном в Дубае

07:07 02.12.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) и Дилара
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) и Дилара - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Моргенштерна в России нет, но о нем не прекращают говорить. А теперь еще "подкатило" и свежее видео артиста
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Сети появилось видео с популярным российским рэпером Алишером Моргенштерном в Дубае, которое опубликовал менеджер артиста Артем Клюшин в TikTok.
"Угадайте где", - говорится в описании ролика. На кадрах видно, что жена хип-хоп-исполнителя Дилара везет его в кресле-каталке.
25 ноября Моргенштерна обнаружили в отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае после того, как он инкогнито покинул Россию. Информацию об этом подтвердили сотрудники заведения.
@smm.rf 🥷 угадайте где 🥷 #morgenshtern #моргенштерн #morgen_shtern #хочуврек #хочувтоп @_influesii ♬ СОЛНЦЕ МОНАКО - Люся Чеботина
Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
Это не в первый раз, когда Алишера Моргенштерна обвиняют в пропаганде наркотиков. Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.
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