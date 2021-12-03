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"Перешел кому-то дорогу": брат Моргенштерна прокомментировал обвинения Бастрыкина
© photo: Sputnik / Maxim Blinov/
Молодой человек отказался комментировать сообщения о "побеге" рэпера из страны
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Брат популярного российского рэпера Моргенштерна – Максим Моргенштерн опроверг сообщения о причастности певца к торговле наркотиками.
Брат Алишера Максим Моргенштерн в беседе с NEWS.ru заявил, что тот ни в чем не виноват. В то же время Максим считает, что все это может быть связано с тем, что музыкант "кому-то не тому перешел дорогу".
"Вины Алишера (в торговле наркотиками в соцсетях) нет. Думаю, разговоры об этом могут быть связаны с тем, что он кому-то не тому перешел дорогу, – рассказал Максим Моргенштерн.
Брат рэпера также признался, что "боится в России говорить про представителей власти". Максим отказался комментировать сообщения о "побеге" рэпера сначала в Минск, а потом в Дубай, не ответив на вопрос, где сейчас точно находится Моргенштерн.
Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
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