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https://sputnik-georgia.ru/20211203/pereshel-komu-to-dorogu-brat-morgenshterna-prokommentiroval-obvineniya-bastrykina-262447096.html
"Перешел кому-то дорогу": брат Моргенштерна прокомментировал обвинения Бастрыкина
"Перешел кому-то дорогу": брат Моргенштерна прокомментировал обвинения Бастрыкина
Молодой человек отказался комментировать сообщения о "побеге" рэпера из страны 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T07:09+0400
2021-12-03T07:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Брат популярного российского рэпера Моргенштерна – Максим Моргенштерн опроверг сообщения о причастности певца к торговле наркотиками.Брат Алишера Максим Моргенштерн в беседе с NEWS.ru заявил, что тот ни в чем не виноват. В то же время Максим считает, что все это может быть связано с тем, что музыкант "кому-то не тому перешел дорогу"."Вины Алишера (в торговле наркотиками в соцсетях) нет. Думаю, разговоры об этом могут быть связаны с тем, что он кому-то не тому перешел дорогу, – рассказал Максим Моргенштерн.Брат рэпера также признался, что "боится в России говорить про представителей власти". Максим отказался комментировать сообщения о "побеге" рэпера сначала в Минск, а потом в Дубай, не ответив на вопрос, где сейчас точно находится Моргенштерн.Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

"Перешел кому-то дорогу": брат Моргенштерна прокомментировал обвинения Бастрыкина

07:09 03.12.2021
© photo: Sputnik / Maxim Blinov / Перейти в фотобанкМоргенштерн на Музыкальной премии Top Hit
Моргенштерн на Музыкальной премии Top Hit - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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Молодой человек отказался комментировать сообщения о "побеге" рэпера из страны
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Брат популярного российского рэпера Моргенштерна – Максим Моргенштерн опроверг сообщения о причастности певца к торговле наркотиками.
Брат Алишера Максим Моргенштерн в беседе с NEWS.ru заявил, что тот ни в чем не виноват. В то же время Максим считает, что все это может быть связано с тем, что музыкант "кому-то не тому перешел дорогу".
"Вины Алишера (в торговле наркотиками в соцсетях) нет. Думаю, разговоры об этом могут быть связаны с тем, что он кому-то не тому перешел дорогу, – рассказал Максим Моргенштерн.
Брат рэпера также признался, что "боится в России говорить про представителей власти". Максим отказался комментировать сообщения о "побеге" рэпера сначала в Минск, а потом в Дубай, не ответив на вопрос, где сейчас точно находится Моргенштерн.
Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
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