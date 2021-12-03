https://sputnik-georgia.ru/20211203/slezy-na-glazakh-bolduin-dal-pervoe-intervyu-posle-tragedii-na-semkakh--262567693.html

Слезы на глазах: Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках

Слезы на глазах: Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках

Откровенная беседа актера с ведущим канала ABC вызвала еще больше вопросов у поклонников звезды 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T13:31+0400

2021-12-03T13:31+0400

2021-12-03T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Американский актер Алек Болдуин дал первое интервью после смертельной трагедии на съемках фильма Rust – откровенная беседа довела звезду до слез. Болдуин приехал на съемки с ведущим Джорджем Стефанопулосом, чтобы рассказать о страшном инциденте, в котором погибла Галина Хатчинс. На съемках фильма "Ржавчина", где снимался актер, пистолет был заряжен боевыми патронами, из-за чего двое человек получили ранения. Оператор скончалась в госпитале, а режиссер картины выжил.Теперь следствию нужно выяснить – виноват ли Болдуин или кто-то другой в этой трагедии. В новом интервью потрясенный Болдуин со слезами на глазах признался, что выстрел произошел без его участия. Больше всего внимание общественности вызывает тот факт, что на площадке нашли настоящую пулю, так как использование боевого оружия строго запрещено. Также появилась версия, что Хатчинс могли застрелить самодельной пулей с учебного полигона. В конце беседы Болдуин признался, что день смерти Хатчинс стал худшим в его жизни, так как он восхищался и любил ее. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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