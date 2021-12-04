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Когда Саакашвили выпишут из больницы и переведут в тюрьму?
Когда Саакашвили выпишут из больницы и переведут в тюрьму?
Глава Минздрава Грузии назвала условия выписки Саакашвили из военного госпиталя Гори 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T13:11+0400
2021-12-04T15:08+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
минздрав грузии
рустави
екатерина тикарадзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Выписка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из больницы и его возвращение в тюрьму на данном этапе не планируются, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. Ранее в Минюсте Грузии сообщали, что после завершения процесса лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Оппозиционные СМИ ссылаясь на источники сообщили, что перевод состоится в течение недели.Она также исключила, что Саакашвили будет переведен на лечение за границу. По ее словам, пациент получает всю необходимую медицинскую помощь на родине."Я не представляю, чтобы у грузинских врачей не было достаточной компетенции для обеспечения пациента всем необходимым. Исходя из этого, мы не вели никаких консультаций, чтобы доставить пациента за рубеж и там продолжить его лечение", — сказала глава Минздрава.Между тем, члены консилиума врачей, сформированного по поручению правительства, заявили об отсутствии необходимости ежедневных визитов к Саакашвили."На данном этапе необходимости ежедневной включенности нас, членов консилиума, нет. Конечно же, при первой необходимости мы объявимся без промедлений. Мы обязательно будем видеть его хотя бы раз в пять дней", — заявила журналистам врач Нино Шарашенидзе после встречи с пациентом.Говоря о состоянии здоровья Саакашвили, она отметила, что его "общий терапевтический статус стабильный", а особых жалоб нет. Экс-президент употребляет твердую пищу и принимает медикаменты.В тюрьме №12 в городе Рустави Саакашвили должен продолжить отбывать вынесенный ему ранее заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы.При этом срок заключения экс-президента может увеличится — в данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211202/saakashvili-vspomnil-zhenu-i-predlozhil-prevratit-sgb-v-diskoteku---detali-iz-zala-suda-262553651.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, минздрав грузии, рустави, екатерина тикарадзе, возвращение и арест саакашвили

Когда Саакашвили выпишут из больницы и переведут в тюрьму?

13:11 04.12.2021 (обновлено: 15:08 04.12.2021)
© REUTERS / SPECIAL PENITENTIARY SERVICE OFМихаил Саакашвили ест в тюремной больнице
Михаил Саакашвили ест в тюремной больнице - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / SPECIAL PENITENTIARY SERVICE OF
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Глава Минздрава Грузии назвала условия выписки Саакашвили из военного госпиталя Гори
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Выписка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из больницы и его возвращение в тюрьму на данном этапе не планируются, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.
После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. Ранее в Минюсте Грузии сообщали, что после завершения процесса лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Оппозиционные СМИ ссылаясь на источники сообщили, что перевод состоится в течение недели.
"На данном этапе его выписка не планируется, так как помимо начала приема пищи пациенту необходимы другие процедуры. Важным является то, чтобы он был полностью восстановлен, только после этого возможна будет его выписка", — сказала Тикарадзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Она также исключила, что Саакашвили будет переведен на лечение за границу. По ее словам, пациент получает всю необходимую медицинскую помощь на родине.
"Я не представляю, чтобы у грузинских врачей не было достаточной компетенции для обеспечения пациента всем необходимым. Исходя из этого, мы не вели никаких консультаций, чтобы доставить пациента за рубеж и там продолжить его лечение", — сказала глава Минздрава.
Между тем, члены консилиума врачей, сформированного по поручению правительства, заявили об отсутствии необходимости ежедневных визитов к Саакашвили.
"На данном этапе необходимости ежедневной включенности нас, членов консилиума, нет. Конечно же, при первой необходимости мы объявимся без промедлений. Мы обязательно будем видеть его хотя бы раз в пять дней", — заявила журналистам врач Нино Шарашенидзе после встречи с пациентом.
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Говоря о состоянии здоровья Саакашвили, она отметила, что его "общий терапевтический статус стабильный", а особых жалоб нет. Экс-президент употребляет твердую пищу и принимает медикаменты.
В тюрьме №12 в городе Рустави Саакашвили должен продолжить отбывать вынесенный ему ранее заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы.
При этом срок заключения экс-президента может увеличится — в данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
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