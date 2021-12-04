https://sputnik-georgia.ru/20211204/kogda-saakashvili-vypishut-iz-bolnitsy-i-perevedut-v-tyurmu-262590545.html

Когда Саакашвили выпишут из больницы и переведут в тюрьму?

Когда Саакашвили выпишут из больницы и переведут в тюрьму?

Глава Минздрава Грузии назвала условия выписки Саакашвили из военного госпиталя Гори 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T13:11+0400

2021-12-04T13:11+0400

2021-12-04T15:08+0400

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михаил саакашвили

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рустави

екатерина тикарадзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Выписка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из больницы и его возвращение в тюрьму на данном этапе не планируются, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. Ранее в Минюсте Грузии сообщали, что после завершения процесса лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Оппозиционные СМИ ссылаясь на источники сообщили, что перевод состоится в течение недели.Она также исключила, что Саакашвили будет переведен на лечение за границу. По ее словам, пациент получает всю необходимую медицинскую помощь на родине."Я не представляю, чтобы у грузинских врачей не было достаточной компетенции для обеспечения пациента всем необходимым. Исходя из этого, мы не вели никаких консультаций, чтобы доставить пациента за рубеж и там продолжить его лечение", — сказала глава Минздрава.Между тем, члены консилиума врачей, сформированного по поручению правительства, заявили об отсутствии необходимости ежедневных визитов к Саакашвили."На данном этапе необходимости ежедневной включенности нас, членов консилиума, нет. Конечно же, при первой необходимости мы объявимся без промедлений. Мы обязательно будем видеть его хотя бы раз в пять дней", — заявила журналистам врач Нино Шарашенидзе после встречи с пациентом.Говоря о состоянии здоровья Саакашвили, она отметила, что его "общий терапевтический статус стабильный", а особых жалоб нет. Экс-президент употребляет твердую пищу и принимает медикаменты.В тюрьме №12 в городе Рустави Саакашвили должен продолжить отбывать вынесенный ему ранее заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы.При этом срок заключения экс-президента может увеличится — в данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211202/saakashvili-vspomnil-zhenu-i-predlozhil-prevratit-sgb-v-diskoteku---detali-iz-zala-suda-262553651.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, минздрав грузии, рустави, екатерина тикарадзе, возвращение и арест саакашвили