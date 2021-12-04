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Ковид-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших
Ковид-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших
Хуже всего эпидемиологическое положение в столице - более 1600 инфицированных за сутки 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T17:20+0400
2021-12-04T17:20+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 950 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 40 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Концепция "зеленого паспорта" в Грузии может быть пересмотрена&gt;&gt;Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 861 883 случая заболевания коронавирусом, 12 298 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 2 014 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 801 864человек.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 657 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: На данный момент в Грузии 47 695 активных случаев заболевания, из них 6 528 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 601 пациентов тяжелое, из них 369 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 155 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 40 012 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 42 193.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших

17:20 04.12.2021
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили. Люди в масках с горящими свечами в руках
Акция протеста сторонников Саакашвили. Люди в масках с горящими свечами в руках - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Хуже всего эпидемиологическое положение в столице - более 1600 инфицированных за сутки
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 950 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 40 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Концепция "зеленого паспорта" в Грузии может быть пересмотрена>>
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 861 883 случая заболевания коронавирусом, 12 298 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 2 014 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 801 864человек.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 657 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Имерети – 686
Шида Картли – 343
Самегрело - Земо Сванети – 274
Квемо Картли – 222
Кахети – 208
Аджария – 152
Самцхе-Джавахети – 134
Мцхета-Мтианети – 126
Гурия – 108
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40
На данный момент в Грузии 47 695 активных случаев заболевания, из них 6 528 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 601 пациентов тяжелое, из них 369 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 155 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 40 012 человека проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 42 193.

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