https://sputnik-georgia.ru/20211208/saakashvili-prekraschaet-lechenie-i-trebuet-vozobnovleniya-vizitov-posetiteley-262677934.html

Саакашвили прекращает лечение и требует возобновления визитов посетителей

Саакашвили прекращает лечение и требует возобновления визитов посетителей

Специальная пенитенциарная служба опровергла заявления Саакашвили, назвав их ложными 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T01:32+0400

2021-12-08T01:32+0400

2021-12-08T01:32+0400

новости

грузия

служба государственного инспектора

специальная пенитенциарная служба

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в госпитале Гори (регион Шида Картли) заявил, что прекращает лечение до тех пор, пока не будут удовлетворены санкции, наложенные Службой государственного инспектора на министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу.По решению Госнинспектора, согласно действующему законодательству, Специальная пенитенциарная служба оштрафована на две тысячи лари, а Минюст - на 500 лари за нарушение закона о защите персональных данных в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ведомствам поручено удалить из социальной сети Facebook, а также с официальных веб-страниц аудио и видеозаписи, содержащие персональные данные Саакашвили.По словам бывшего президента, в качестве дисциплинарного наказания его лишили телевизора, и к нему не пускают посетителей, из-за того что он опрокинул аппарат измеряющий давление, когда его доставили в тюремную больницу против его воли 8 ноября.Специальная пенитенциарная служба уже опровергла заявления Саакашвили.Пенитенциарная служба призвала экс-президента воздержаться от распространения ложных обвинений.После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. Ранее в Минюсте Грузии сообщали, что после завершения процесса лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября.В Руставской тюрьме Саакашвили должен продолжить отбывать вынесенный ему ранее заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы.При этом срок заключения экс-президента может увеличиться — в данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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https://sputnik-georgia.ru/20211207/sluzhba-gosinspektora-oshtrafovala-minyust-gruzii-za-pokaz-kadrov-s-saakashvili-262665367.html

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новости, грузия, служба государственного инспектора, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили