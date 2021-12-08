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https://sputnik-georgia.ru/20211208/saakashvili-prekraschaet-lechenie-i-trebuet-vozobnovleniya-vizitov-posetiteley-262677934.html
Саакашвили прекращает лечение и требует возобновления визитов посетителей
Саакашвили прекращает лечение и требует возобновления визитов посетителей
Специальная пенитенциарная служба опровергла заявления Саакашвили, назвав их ложными 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T01:32+0400
2021-12-08T01:32+0400
новости
грузия
служба государственного инспектора
специальная пенитенциарная служба
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в госпитале Гори (регион Шида Картли) заявил, что прекращает лечение до тех пор, пока не будут удовлетворены санкции, наложенные Службой государственного инспектора на министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу.По решению Госнинспектора, согласно действующему законодательству, Специальная пенитенциарная служба оштрафована на две тысячи лари, а Минюст - на 500 лари за нарушение закона о защите персональных данных в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ведомствам поручено удалить из социальной сети Facebook, а также с официальных веб-страниц аудио и видеозаписи, содержащие персональные данные Саакашвили.По словам бывшего президента, в качестве дисциплинарного наказания его лишили телевизора, и к нему не пускают посетителей, из-за того что он опрокинул аппарат измеряющий давление, когда его доставили в тюремную больницу против его воли 8 ноября.Специальная пенитенциарная служба уже опровергла заявления Саакашвили.Пенитенциарная служба призвала экс-президента воздержаться от распространения ложных обвинений.После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. Ранее в Минюсте Грузии сообщали, что после завершения процесса лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября.В Руставской тюрьме Саакашвили должен продолжить отбывать вынесенный ему ранее заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы.При этом срок заключения экс-президента может увеличиться — в данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/dekabrskie-tezisy-saakashvili-ili-chto-zadumal-eks-prezident-gruzii-262671326.html
https://sputnik-georgia.ru/20211207/sluzhba-gosinspektora-oshtrafovala-minyust-gruzii-za-pokaz-kadrov-s-saakashvili-262665367.html
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новости, грузия, служба государственного инспектора, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили прекращает лечение и требует возобновления визитов посетителей

01:32 08.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГорийский военный госпиталь. Главный вход
Горийский военный госпиталь. Главный вход - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Специальная пенитенциарная служба опровергла заявления Саакашвили, назвав их ложными
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в госпитале Гори (регион Шида Картли) заявил, что прекращает лечение до тех пор, пока не будут удовлетворены санкции, наложенные Службой государственного инспектора на министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу.
По решению Госнинспектора, согласно действующему законодательству, Специальная пенитенциарная служба оштрафована на две тысячи лари, а Минюст - на 500 лари за нарушение закона о защите персональных данных в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ведомствам поручено удалить из социальной сети Facebook, а также с официальных веб-страниц аудио и видеозаписи, содержащие персональные данные Саакашвили.
"Я прекращаю всяческое медицинское лечение, и не прекращу протест, пока решения Службы госинспектора, не будут выполнены, не отменят т.н. дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей", - говорится в письме, опубликованном на сайте экс-президента в соцсети Facebook.
По словам бывшего президента, в качестве дисциплинарного наказания его лишили телевизора, и к нему не пускают посетителей, из-за того что он опрокинул аппарат измеряющий давление, когда его доставили в тюремную больницу против его воли 8 ноября.
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Специальная пенитенциарная служба уже опровергла заявления Саакашвили.
"Распространенная информация об ограничении встреч с ним, и лишении телевизора, является ложью и наносит ущерб имиджу ведомства в обществе", - говорится в заявлении Службы.
Пенитенциарная служба призвала экс-президента воздержаться от распространения ложных обвинений.
После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. Ранее в Минюсте Грузии сообщали, что после завершения процесса лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября.
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В Руставской тюрьме Саакашвили должен продолжить отбывать вынесенный ему ранее заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы.
При этом срок заключения экс-президента может увеличиться — в данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
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