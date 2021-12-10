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"Покойся с миром": Асмус простилась с очень близким мужчиной
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКристина Асмус на церемонии открытия 43-го ММКФ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Бывшая жена Гарика Харламова призналась, что дорогой ее сердцу человек ушел из жизни в свой собственный день рождения
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус шокировала поклонников: звезда фильма "Текст" призналась, что простилась с близким мужчиной.
Асмус часто общается с подписчиками в Инстаграм, где рассказывает о своей личной жизни. Недавно актриса жаловалась на плохое самочувствие, а также рассказала о госпитализации дочки, но теперь обратилась к фанатам с крайне печальным известием. Оказалось, что Кристина потеряла очень близкого человека - любимый дедушка звезды ушел из жизни из-за коронавируса.
"Дедушка, Лев Львович. Он ушел позавчера, в свой день рождения - 7 декабря. От ковида", - написала актриса и добавила, что о случившемся семья узнала не от врачей, а от похоронного агентства, которое позвонило, чтобы предложить свои услуги.
Кристина показала редкий кадр с дедом и рассказала, что он был веселым и артистичным ворчуном, металлургом и фанатом Высоцкого. А каждое лето в детстве актриса проводила у него дома в Новокузнецке и это было самое счастливое время - с рыбалкой, сбором грибов, коровами, баней и поездками в коляске мотоцикла.
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