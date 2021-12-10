https://sputnik-georgia.ru/20211210/pokoysya-s-mirom-asmus-prostilas-s-ochen-blizkim-muzhchinoy-262755931.html

"Покойся с миром": Асмус простилась с очень близким мужчиной

"Покойся с миром": Асмус простилась с очень близким мужчиной

Бывшая жена Гарика Харламова призналась, что дорогой ее сердцу человек ушел из жизни в свой собственный день рождения

2021-12-10T17:01+0400

2021-12-10T17:01+0400

2021-12-10T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус шокировала поклонников: звезда фильма "Текст" призналась, что простилась с близким мужчиной. Асмус часто общается с подписчиками в Инстаграм, где рассказывает о своей личной жизни. Недавно актриса жаловалась на плохое самочувствие, а также рассказала о госпитализации дочки, но теперь обратилась к фанатам с крайне печальным известием. Оказалось, что Кристина потеряла очень близкого человека - любимый дедушка звезды ушел из жизни из-за коронавируса. "Дедушка, Лев Львович. Он ушел позавчера, в свой день рождения - 7 декабря. От ковида", - написала актриса и добавила, что о случившемся семья узнала не от врачей, а от похоронного агентства, которое позвонило, чтобы предложить свои услуги. Кристина показала редкий кадр с дедом и рассказала, что он был веселым и артистичным ворчуном, металлургом и фанатом Высоцкого. А каждое лето в детстве актриса проводила у него дома в Новокузнецке и это было самое счастливое время - с рыбалкой, сбором грибов, коровами, баней и поездками в коляске мотоцикла. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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гарик харламов, шоу-бизнес, кристина асмус, российский шоу-бизнес