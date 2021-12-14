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https://sputnik-georgia.ru/20211214/est-somneniya-druzya-maksim-otvetili-na-slukhi-o-beremennosti-pevitsy-262837144.html
Есть сомнения? Друзья МакSим ответили на слухи о беременности певицы
Есть сомнения? Друзья МакSим ответили на слухи о беременности певицы
Недавний выход в свет оправившийся после комы артистки вызвал множество подозрений у поклонников
2021-12-14T11:32+0400
2021-12-14T11:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Близкие друзья российской певицы МакSим ответили на слухи о ее беременности – подозрения фанатов спровоцировал новый выход звезды. Марина Максимова, которая совсем недавно оправилась от тяжелой болезни и комы, вызвала слухи о своем интересном положении. Звезда появилась на церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в спорном образе – платье с корсетом и объемной юбкой, которая будто намеренно прикрывала живот певицы. Поклонники сразу же заподозрили звезду в беременности, после чего ситуацию прокомментировали ее друзья. "Это не так. Марина весит всего 40 килограммов и продолжает восстанавливаться после COVID-19. Она сильно похудела во время болезни, выглядит прекрасно, но пока слаба. Какая беременность?" – пресек разговоры сомневающихся один из приятелей Марины в беседе с журналистом kp.ru. Напомним, что половину лета МакSим находилась в больнице, где боролась за свою жизнь. К счастью, организм оказался сильнее болезни и звезда выкарабкалась. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, макsим , российский шоу-бизнес

Есть сомнения? Друзья МакSим ответили на слухи о беременности певицы

11:32 14.12.2021
© Facebook / МакSим Певица МакSим - Марина Абросимова
Певица МакSим - Марина Абросимова - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© Facebook / МакSим
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Недавний выход в свет оправившийся после комы артистки вызвал множество подозрений у поклонников
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Близкие друзья российской певицы МакSим ответили на слухи о ее беременности – подозрения фанатов спровоцировал новый выход звезды.
Марина Максимова, которая совсем недавно оправилась от тяжелой болезни и комы, вызвала слухи о своем интересном положении. Звезда появилась на церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в спорном образе – платье с корсетом и объемной юбкой, которая будто намеренно прикрывала живот певицы.
Поклонники сразу же заподозрили звезду в беременности, после чего ситуацию прокомментировали ее друзья.
"Это не так. Марина весит всего 40 килограммов и продолжает восстанавливаться после COVID-19. Она сильно похудела во время болезни, выглядит прекрасно, но пока слаба. Какая беременность?" – пресек разговоры сомневающихся один из приятелей Марины в беседе с журналистом kp.ru.
Напомним, что половину лета МакSим находилась в больнице, где боролась за свою жизнь. К счастью, организм оказался сильнее болезни и звезда выкарабкалась.
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