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Есть сомнения? Друзья МакSим ответили на слухи о беременности певицы
Недавний выход в свет оправившийся после комы артистки вызвал множество подозрений у поклонников
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Близкие друзья российской певицы МакSим ответили на слухи о ее беременности – подозрения фанатов спровоцировал новый выход звезды.
Марина Максимова, которая совсем недавно оправилась от тяжелой болезни и комы, вызвала слухи о своем интересном положении. Звезда появилась на церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в спорном образе – платье с корсетом и объемной юбкой, которая будто намеренно прикрывала живот певицы.
Поклонники сразу же заподозрили звезду в беременности, после чего ситуацию прокомментировали ее друзья.
"Это не так. Марина весит всего 40 килограммов и продолжает восстанавливаться после COVID-19. Она сильно похудела во время болезни, выглядит прекрасно, но пока слаба. Какая беременность?" – пресек разговоры сомневающихся один из приятелей Марины в беседе с журналистом kp.ru.
Напомним, что половину лета МакSим находилась в больнице, где боролась за свою жизнь. К счастью, организм оказался сильнее болезни и звезда выкарабкалась.
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