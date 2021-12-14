https://sputnik-georgia.ru/20211214/organizm-saakashvili-ne-gotov-k-priemu-pischi--advokat-262849896.html

Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат

Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат

Мнения медиков и адвокатов по поводу нынешнего состояния экс-президента Грузии расходятся 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T15:57+0400

2021-12-14T15:57+0400

2021-12-14T16:54+0400

новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Организм третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не готов к приему пищи и 80% еды выбрасывается в мусор, заявил адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили журналистам после посещения подзащитного в горийском военном госпитале.Накануне члены консилиума, созванного властями, заявили, что лабораторные показатели экс-президента удовлетворительные и на данный момент никаких опасных для жизни осложнений не наблюдается. У него нет дефицита ни одного витамина и его можно переводить на нормальное смешанное питание.Депутат: отправка Саакашвили на курорт не стоит в повестке дня>>Здесь же адвокат отметил, что был бы только рад, если бы заявление врача соответствовало действительности.Садзаглишвили считает, что состояние экс-президента остается тяжелым и со здоровьем у него "фундаментальные проблемы".Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори 20 ноября, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211213/vrach-zayavil-chto-saakashvili-nuzhno-lechit-nervy-za-rubezhom--262801219.html

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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили