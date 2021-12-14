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Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат
Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат
Мнения медиков и адвокатов по поводу нынешнего состояния экс-президента Грузии расходятся 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T15:57+0400
2021-12-14T15:57+0400
2021-12-14T16:54+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Организм третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не готов к приему пищи и 80% еды выбрасывается в мусор, заявил адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили журналистам после посещения подзащитного в горийском военном госпитале.Накануне члены консилиума, созванного властями, заявили, что лабораторные показатели экс-президента удовлетворительные и на данный момент никаких опасных для жизни осложнений не наблюдается. У него нет дефицита ни одного витамина и его можно переводить на нормальное смешанное питание.Депутат: отправка Саакашвили на курорт не стоит в повестке дня>>Здесь же адвокат отметил, что был бы только рад, если бы заявление врача соответствовало действительности.Садзаглишвили считает, что состояние экс-президента остается тяжелым и со здоровьем у него "фундаментальные проблемы".Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори 20 ноября, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат
15:57 14.12.2021 (обновлено: 16:54 14.12.2021)
Мнения медиков и адвокатов по поводу нынешнего состояния экс-президента Грузии расходятся
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Организм третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не готов к приему пищи и 80% еды выбрасывается в мусор, заявил адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили журналистам после посещения подзащитного в горийском военном госпитале.
Накануне члены консилиума, созванного властями, заявили, что лабораторные показатели экс-президента удовлетворительные и на данный момент никаких опасных для жизни осложнений не наблюдается. У него нет дефицита ни одного витамина и его можно переводить на нормальное смешанное питание.
"Мы бы хотели выразить свое уважение и доверие обоим консилиумам (второй консилиум создала Народный защитник Грузии Нино Ломджария – ред.). Что касается вчерашнего заявления, сделанного одним из врачей, что якобы все хорошо и все ограничения по приему пищи отменены, хочу подчеркнуть, что Михаил Саакашвили не может принимать пищу, 80% еды идет в мусор", – сказал Садзаглишвили.
Здесь же адвокат отметил, что был бы только рад, если бы заявление врача соответствовало действительности.
Садзаглишвили считает, что состояние экс-президента остается тяжелым и со здоровьем у него "фундаментальные проблемы".
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори 20 ноября, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.
По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.
Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.
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