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https://sputnik-georgia.ru/20211214/organizm-saakashvili-ne-gotov-k-priemu-pischi--advokat-262849896.html
Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат
Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат
Мнения медиков и адвокатов по поводу нынешнего состояния экс-президента Грузии расходятся 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T15:57+0400
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грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Организм третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не готов к приему пищи и 80% еды выбрасывается в мусор, заявил адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили журналистам после посещения подзащитного в горийском военном госпитале.Накануне члены консилиума, созванного властями, заявили, что лабораторные показатели экс-президента удовлетворительные и на данный момент никаких опасных для жизни осложнений не наблюдается. У него нет дефицита ни одного витамина и его можно переводить на нормальное смешанное питание.Депутат: отправка Саакашвили на курорт не стоит в повестке дня&gt;&gt;Здесь же адвокат отметил, что был бы только рад, если бы заявление врача соответствовало действительности.Садзаглишвили считает, что состояние экс-президента остается тяжелым и со здоровьем у него "фундаментальные проблемы".Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори 20 ноября, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат

15:57 14.12.2021 (обновлено: 16:54 14.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАдвокат Саакашвили - Дмитрий Садзаглишвили
Адвокат Саакашвили - Дмитрий Садзаглишвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Мнения медиков и адвокатов по поводу нынешнего состояния экс-президента Грузии расходятся
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Организм третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не готов к приему пищи и 80% еды выбрасывается в мусор, заявил адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили журналистам после посещения подзащитного в горийском военном госпитале.
Накануне члены консилиума, созванного властями, заявили, что лабораторные показатели экс-президента удовлетворительные и на данный момент никаких опасных для жизни осложнений не наблюдается. У него нет дефицита ни одного витамина и его можно переводить на нормальное смешанное питание.
Депутат: отправка Саакашвили на курорт не стоит в повестке дня>>

"Мы бы хотели выразить свое уважение и доверие обоим консилиумам (второй консилиум создала Народный защитник Грузии Нино Ломджария – ред.). Что касается вчерашнего заявления, сделанного одним из врачей, что якобы все хорошо и все ограничения по приему пищи отменены, хочу подчеркнуть, что Михаил Саакашвили не может принимать пищу, 80% еды идет в мусор", – сказал Садзаглишвили.

Здесь же адвокат отметил, что был бы только рад, если бы заявление врача соответствовало действительности.
Садзаглишвили считает, что состояние экс-президента остается тяжелым и со здоровьем у него "фундаментальные проблемы".
Михаил Саакашвили в тюремной больнице. Кадр с камеры видеонаблюдения - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом
Вчера, 00:03
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори 20 ноября, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.
По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.
Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.

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