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"Где-то заплакала Айза": Гуф женился второй раз – редкие свадебные фото

"Где-то заплакала Айза": Гуф женился второй раз – редкие свадебные фото

42-летний артист официально распрощался с холостяцким статусом - избранницей экс-возлюбленного Кети Топурия стала 25-летняя модель

2021-12-22T11:19+0400

2021-12-22T11:19+0400

2021-12-22T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Российский рэп-музыкант Гуф женился во второй раз – редкие снимки со свадьбы артиста и модели Юлии Королевой появились в Инстаграм. Алексей Долматов наконец-то распрощался со своим статусом холостяка. 21 декабря 2021 года музыкант отправился в московский ЗАГС и стал мужем 25-летней модели. Романтические кадры со свадьбы появились в Инстаграм музыканта. Таким образом Гуф поделился с фанатами радостью и рассказал о своей любви к новоиспеченной жене. Для свадебной фотосессии невеста выбрала довольно провокационный образ: ультракороткое белое платье, которое подчеркивало не только фигуру модели, но и ее татуировки. Свой образ девушка дополнила длинными ботфортами, множеством украшений и белым полушубком. А вот Гуф остался верен своему стилю. Рэпер приехал на роспись в простой футболке, брюках и в теплом свитере. А последним штрихом его лука стали кепка и очки. "Идем со мной", – подписал фото Долматов, а Юлия подчеркнула трогательность момента.Напомним, что для Гуфа это второй официальный брак. До этого он был женат на инстадиве Айзе, а также несколько лет встречайся с певицей Кети Топурия. У музыканта подрастает 11-летний сын Сэм от первого брака. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кети топурия, гуф, айза долматова, российский шоу-бизнес