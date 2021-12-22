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"Где-то заплакала Айза": Гуф женился второй раз – редкие свадебные фото
11:19 22.12.2021 (обновлено: 11:29 22.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкРоссийский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lu Gang by Guf Алексей Guf Долматов
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov/
42-летний артист официально распрощался с холостяцким статусом – избранницей экс-возлюбленного Кети Топурия стала 25-летняя модель
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Российский рэп-музыкант Гуф женился во второй раз – редкие снимки со свадьбы артиста и модели Юлии Королевой появились в Инстаграм.
Алексей Долматов наконец-то распрощался со своим статусом холостяка. 21 декабря 2021 года музыкант отправился в московский ЗАГС и стал мужем 25-летней модели. Романтические кадры со свадьбы появились в Инстаграм музыканта. Таким образом Гуф поделился с фанатами радостью и рассказал о своей любви к новоиспеченной жене.
Для свадебной фотосессии невеста выбрала довольно провокационный образ: ультракороткое белое платье, которое подчеркивало не только фигуру модели, но и ее татуировки. Свой образ девушка дополнила длинными ботфортами, множеством украшений и белым полушубком.
А вот Гуф остался верен своему стилю. Рэпер приехал на роспись в простой футболке, брюках и в теплом свитере. А последним штрихом его лука стали кепка и очки.
"Идем со мной", – подписал фото Долматов, а Юлия подчеркнула трогательность момента.
Напомним, что для Гуфа это второй официальный брак. До этого он был женат на инстадиве Айзе, а также несколько лет встречайся с певицей Кети Топурия. У музыканта подрастает 11-летний сын Сэм от первого брака.
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