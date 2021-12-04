https://sputnik-georgia.ru/20211204/vnov-vspominaet-gufa-ayza-opublikovala-starye-foto-s-reperom-262484178.html

Вновь вспоминает Гуфа: Айза опубликовала старые фото с рэпером

Вновь вспоминает Гуфа: Айза опубликовала старые фото с рэпером

Что это: новая загадка для фанатов или просто обычная женская тоска по прошлому?

2021-12-04T15:11+0400

2021-12-04T15:11+0400

2021-12-04T15:11+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

гуф

светская хроника

айза долматова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/17/252100814_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_44a0213e504ae3eb58ccffc845b698c2.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Исполнительница Айза Анохина вновь опубликовала архивные снимки с бывшим мужем рэпером Гуфом – подписчики гадают, что стало причиной ностальгии.Несмотря на то, что Айза и Гуф давно расстались, это не останавливает девушку публиковать совместные фото с бывшим. Подписчики же уверены, что звезда скучает по экс-любимому, поэтому и просматривает архивные фото.Многие делают ставку на то, что Гуф сделал предложение своей девушке, поэтому Айза стала "активничать".Однако Айза до сих пор старается не обсуждать тему скорой свадьбы Гуфа с Юлией Королевой. Всем известно о натянутых отношениях девушек, о чем неоднократно заявляли в социальных сетях.Летом этого года чуть не разгорелся настоящий скандал. Тогда Айза неожиданно объявила, что воссоединилась с Гуфом. Вот только для невесты рэпера это стало сюрпризом. Выяснилось, что артист действительно переписывался с бывшей супругой, что она восприняла как возобновление отношений.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гуф, светская хроника, айза долматова, российский шоу-бизнес