https://sputnik-georgia.ru/20211204/vnov-vspominaet-gufa-ayza-opublikovala-starye-foto-s-reperom-262484178.html
Вновь вспоминает Гуфа: Айза опубликовала старые фото с рэпером
Вновь вспоминает Гуфа: Айза опубликовала старые фото с рэпером
Что это: новая загадка для фанатов или просто обычная женская тоска по прошлому?
2021-12-04T15:11+0400
2021-12-04T15:11+0400
2021-12-04T15:11+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Исполнительница Айза Анохина вновь опубликовала архивные снимки с бывшим мужем рэпером Гуфом – подписчики гадают, что стало причиной ностальгии.Несмотря на то, что Айза и Гуф давно расстались, это не останавливает девушку публиковать совместные фото с бывшим. Подписчики же уверены, что звезда скучает по экс-любимому, поэтому и просматривает архивные фото.Многие делают ставку на то, что Гуф сделал предложение своей девушке, поэтому Айза стала "активничать".Однако Айза до сих пор старается не обсуждать тему скорой свадьбы Гуфа с Юлией Королевой. Всем известно о натянутых отношениях девушек, о чем неоднократно заявляли в социальных сетях.Летом этого года чуть не разгорелся настоящий скандал. Тогда Айза неожиданно объявила, что воссоединилась с Гуфом. Вот только для невесты рэпера это стало сюрпризом. Выяснилось, что артист действительно переписывался с бывшей супругой, что она восприняла как возобновление отношений.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гуф, светская хроника, айза долматова, российский шоу-бизнес
Вновь вспоминает Гуфа: Айза опубликовала старые фото с рэпером
Что это – новая загадка для фанатов или просто обычная женская тоска по прошлому?
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Исполнительница Айза Анохина вновь опубликовала архивные снимки с бывшим мужем рэпером Гуфом – подписчики гадают, что стало причиной ностальгии.
Несмотря на то, что Айза и Гуф давно расстались, это не останавливает девушку публиковать совместные фото с бывшим. Подписчики же уверены, что звезда скучает по экс-любимому, поэтому и просматривает архивные фото.
Многие делают ставку на то, что Гуф сделал предложение своей девушке, поэтому Айза стала "активничать".
Однако Айза до сих пор старается не обсуждать тему скорой свадьбы Гуфа с Юлией Королевой. Всем известно о натянутых отношениях девушек, о чем неоднократно заявляли в социальных сетях.
Летом этого года чуть не разгорелся настоящий скандал. Тогда Айза неожиданно объявила, что воссоединилась с Гуфом. Вот только для невесты рэпера это стало сюрпризом. Выяснилось, что артист действительно переписывался с бывшей супругой, что она восприняла как возобновление отношений.
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