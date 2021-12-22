https://sputnik-georgia.ru/20211222/vse-iz-za-kim-kane-uest-brosil-svoyu-novuyu-devushku-model--263059423.html

Все из-за Ким: Канье Уэст бросил свою новую девушку-модель

Все из-за Ким: Канье Уэст бросил свою новую девушку-модель

Рэп-музыкант не перестает удивлять своих поклонников и совершать неожиданные маневры в личной жизни

2021-12-22T13:33+0400

2021-12-22T13:33+0400

2021-12-22T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст решил подвести свои итоги года – музыкант неожиданно расстался с новой девушкой-моделью. После того, как в СМИ появились слухи о романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, источники неожиданно сообщили о том, что Уэст начал встречаться с молодой моделью Винетрией. Взял измором: Ким Кардашьян проведет Рождество вместе с Канье Уэстом >>>Пару заметили на бейсбольном матче, после чего все решили, что таким образом исполнитель решил отомстить экс-супруге. А теперь и этим отношениям пришел конец. Недавно Канье попробовал вернуть свою экс-жену, но попытка не увенчалась успехом. И тогда рэпер решил просто расстаться с новой девушкой. Об этом рассказали Page Six. Журналисты рассказали, что Уэст и Винетрия встречались пару месяцев, но модель так и не смогла заменить ему Кардашьян. После разрыва Канье даже отписался от нее в Инстаграм. Теперь Уэст переживает за дальнейшую ситуацию в личной жизни – Ким пытается убыстрить процесс развода, даже несмотря на то, что они вместе отметят Рождество.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ким кардашьян, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды