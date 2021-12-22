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Все из-за Ким: Канье Уэст бросил свою новую девушку-модель
13:33 22.12.2021 (обновлено: 13:43 22.12.2021)
© AP Photo / Amy HarrisКанье Уэст
© AP Photo / Amy Harris
Рэп-музыкант не перестает удивлять своих поклонников и совершать неожиданные маневры в личной жизни
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст решил подвести свои итоги года – музыкант неожиданно расстался с новой девушкой-моделью.
После того, как в СМИ появились слухи о романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, источники неожиданно сообщили о том, что Уэст начал встречаться с молодой моделью Винетрией.
Пару заметили на бейсбольном матче, после чего все решили, что таким образом исполнитель решил отомстить экс-супруге. А теперь и этим отношениям пришел конец.
© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
© AP Photo / Evan Agostini
Недавно Канье попробовал вернуть свою экс-жену, но попытка не увенчалась успехом. И тогда рэпер решил просто расстаться с новой девушкой. Об этом рассказали Page Six.
Журналисты рассказали, что Уэст и Винетрия встречались пару месяцев, но модель так и не смогла заменить ему Кардашьян. После разрыва Канье даже отписался от нее в Инстаграм.
Теперь Уэст переживает за дальнейшую ситуацию в личной жизни – Ким пытается убыстрить процесс развода, даже несмотря на то, что они вместе отметят Рождество.
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