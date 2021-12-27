https://sputnik-georgia.ru/20211227/zvezda-little-big-ilich-sprovotsiroval-slukhi-o-rasstavanii-s-sofey-tayurskoy---263185194.html

Звезда Little Big Ильич спровоцировал слухи о расставании с Софьей Таюрской

Звезда Little Big Ильич спровоцировал слухи о расставании с Софьей Таюрской

Известный музыкант опубликовал неоднозначный пост в сторис Инстаграм: теперь фанаты подозревают, что артисты решили разойтись перед Новым годом

2021-12-27T16:14+0400

2021-12-27T16:14+0400

2021-12-27T16:14+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

софья таюрская

илья прусикин

ирина смелая

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/04/251929371_0:0:2685:1511_1920x0_80_0_0_fe7b8a4c16002b34ba80fb02fd0c1e14.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Солист российской группы Little Big Илья Прусикин спровоцировал слухи о расставании с коллегой по группе: в Сети подозревают, что музыкант бросил Софью Таюрскую. Прусикин и Таюрская перестали скрывать свой роман полгода назад. Откровенное признание певица озвучила в шоу "Острожно, Собчак". С тех пор поклонники с радостью наблюдали за развитием отношений пары, но похоже, что в их отношениях не все так гладко. На днях Ильич намекнул на расставание со своей девушкой: неоднозначный пост появился в сторис Инстраграм звезды. "Расставание", - написал Прусикин и произвел настоящий фурор в соцсети, спровоцировав множество вопросов подписчиков. Многие пришли к выводу, что артист решил бросить Таюрскую перед праздниками, чтобы войти в новый год свободным человеком. Сам певец пока никак не прокомментировал эти слухи, но в то же время не опубликовал опровержение этой информации. Напомним, что пара переживала непростой период из-за обвинений фанатов: многие считали, что Софья увела Илью из семьи, отбив у жены Ирины Смелой. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

софья таюрская, илья прусикин, ирина смелая, российский шоу-бизнес