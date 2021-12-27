https://sputnik-georgia.ru/20211227/zvezda-little-big-ilich-sprovotsiroval-slukhi-o-rasstavanii-s-sofey-tayurskoy---263185194.html
Звезда Little Big Ильич спровоцировал слухи о расставании с Софьей Таюрской
Звезда Little Big Ильич спровоцировал слухи о расставании с Софьей Таюрской
Известный музыкант опубликовал неоднозначный пост в сторис Инстаграм: теперь фанаты подозревают, что артисты решили разойтись перед Новым годом
2021-12-27T16:14+0400
2021-12-27T16:14+0400
2021-12-27T16:14+0400
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софья таюрская
илья прусикин
ирина смелая
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Солист российской группы Little Big Илья Прусикин спровоцировал слухи о расставании с коллегой по группе: в Сети подозревают, что музыкант бросил Софью Таюрскую. Прусикин и Таюрская перестали скрывать свой роман полгода назад. Откровенное признание певица озвучила в шоу "Острожно, Собчак". С тех пор поклонники с радостью наблюдали за развитием отношений пары, но похоже, что в их отношениях не все так гладко. На днях Ильич намекнул на расставание со своей девушкой: неоднозначный пост появился в сторис Инстраграм звезды. "Расставание", - написал Прусикин и произвел настоящий фурор в соцсети, спровоцировав множество вопросов подписчиков. Многие пришли к выводу, что артист решил бросить Таюрскую перед праздниками, чтобы войти в новый год свободным человеком. Сам певец пока никак не прокомментировал эти слухи, но в то же время не опубликовал опровержение этой информации. Напомним, что пара переживала непростой период из-за обвинений фанатов: многие считали, что Софья увела Илью из семьи, отбив у жены Ирины Смелой. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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софья таюрская, илья прусикин, ирина смелая, российский шоу-бизнес
Звезда Little Big Ильич спровоцировал слухи о расставании с Софьей Таюрской
Известный музыкант опубликовал неоднозначный пост в сторис Инстаграм: теперь фанаты подозревают, что артисты решили разойтись перед Новым годом
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Солист российской группы Little Big Илья Прусикин спровоцировал слухи о расставании с коллегой по группе: в Сети подозревают, что музыкант бросил Софью Таюрскую.
Прусикин и Таюрская перестали скрывать свой роман полгода назад. Откровенное признание певица озвучила в шоу "Острожно, Собчак". С тех пор поклонники с радостью наблюдали за развитием отношений пары, но похоже, что в их отношениях не все так гладко.
На днях Ильич намекнул на расставание со своей девушкой: неоднозначный пост появился в сторис Инстраграм звезды. "Расставание", - написал Прусикин и произвел настоящий фурор в соцсети, спровоцировав множество вопросов подписчиков.
Многие пришли к выводу, что артист решил бросить Таюрскую перед праздниками, чтобы войти в новый год свободным человеком.
Сам певец пока никак не прокомментировал эти слухи, но в то же время не опубликовал опровержение этой информации.
Напомним, что пара переживала непростой период из-за обвинений фанатов: многие считали, что Софья увела Илью из семьи, отбив у жены Ирины Смелой.
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