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https://sputnik-georgia.ru/20220105/prezident-kazakhstana-nazval-mitinguyuschikh-terroristami-i-poprosil-pomosch-u-odkb-263407731.html
Президент Казахстана назвал митингующих террористами и попросил помощь у ОДКБ
Президент Казахстана назвал митингующих террористами и попросил помощь у ОДКБ
Токаев заявил, что устроившие беспорядки в Казахстане прошли "серьезную подготовку за рубежом" в целях подрыва территориальной целостности страны
2022-01-05T23:13+0400
2022-01-05T23:59+0400
новости
в мире
касым-жомарт токаев
ситуация в казахстане
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ для пресечения вспыхнувших в стране беспорядков, сообщает Sputnik Казахстан. Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.Митингующих президент назвал "международными террористическими бандами", которые прошли "серьезную подготовку за рубежом". По его словам, действия этих людей нужно рассматривать как акт агрессии."В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь Казахстану в оказании помощи в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это не угроза, а подрыв территориальной целостности", - сказал Токаев в своем новом обращении.В среду вечером Токаев провел заседание Совета Безопасности. Сегодня же президент сменил главу комитета нацбезопасности Казахстана. На смену Кариму Масимову пришел экс-глава службы госохраны Ермек Сагимбаев.Ранее президент ввел режим чрезвычайного положения на всей территории Казахстана. Таким образом запрещены митинги и другие массовые скопления людей, ограничен въезд и выезд из населенных пунктов. Кроме того, вводится комендантский час с 23:00 до 07:00.Этому предшествовало заявление президента о том, что есть убитые и раненые среди сотрудников правоохранительных органов. По данным телеканала "Хабар 24", в результате беспорядков погибли восемь сотрудников полиции и нацгвардии.Почти весь день в Казахстане не работал интернет, есть перебои с работой телеканалов.СМИ сообщают о захвате митингующими зданий госучреждений и стратегических объектов. В Алма-Ате горели здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан", а также машины на улицах. Протестующие также заняли аэропорт в Алма-Ате.По словам Токаева, "террористы" захватили аэропорт и пять самолетов в Алма-Ате.В настоящее время, по его словам, под Алма-Атой идет бой "террористических банд" с воздушно-десантными подразделениями Минобороны Казахстана.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, касым-жомарт токаев , ситуация в казахстане

Президент Казахстана назвал митингующих террористами и попросил помощь у ОДКБ

23:13 05.01.2022 (обновлено: 23:59 05.01.2022)
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Столкновения протестующих с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения протестующих с полицией в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
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Токаев заявил, что устроившие беспорядки в Казахстане прошли "серьезную подготовку за рубежом" в целях подрыва территориальной целостности страны
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ для пресечения вспыхнувших в стране беспорядков, сообщает Sputnik Казахстан.
Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.
Митингующих президент назвал "международными террористическими бандами", которые прошли "серьезную подготовку за рубежом". По его словам, действия этих людей нужно рассматривать как акт агрессии.
"В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь Казахстану в оказании помощи в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это не угроза, а подрыв территориальной целостности", - сказал Токаев в своем новом обращении.
В среду вечером Токаев провел заседание Совета Безопасности.
Сегодня же президент сменил главу комитета нацбезопасности Казахстана. На смену Кариму Масимову пришел экс-глава службы госохраны Ермек Сагимбаев.
Ранее президент ввел режим чрезвычайного положения на всей территории Казахстана. Таким образом запрещены митинги и другие массовые скопления людей, ограничен въезд и выезд из населенных пунктов. Кроме того, вводится комендантский час с 23:00 до 07:00.
Этому предшествовало заявление президента о том, что есть убитые и раненые среди сотрудников правоохранительных органов. По данным телеканала "Хабар 24", в результате беспорядков погибли восемь сотрудников полиции и нацгвардии.
Почти весь день в Казахстане не работал интернет, есть перебои с работой телеканалов.
СМИ сообщают о захвате митингующими зданий госучреждений и стратегических объектов. В Алма-Ате горели здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан", а также машины на улицах. Протестующие также заняли аэропорт в Алма-Ате.
По словам Токаева, "террористы" захватили аэропорт и пять самолетов в Алма-Ате.
В настоящее время, по его словам, под Алма-Атой идет бой "террористических банд" с воздушно-десантными подразделениями Минобороны Казахстана.
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