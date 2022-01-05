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Президент заявил о первых жертвах в ходе митингов в Казахстане
Президент заявил о первых жертвах в ходе митингов в Казахстане
Президент Казахстана пригрозил участникам несанкционированных акций протеста жесткими мерами
2022-01-05T18:03+0400
2022-01-05T20:52+0400
новости
в мире
ситуация в казахстане
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В ходе вспыхнувших в Казахстане несанкционированных митингов есть убитые и раненые среди сотрудников полиции, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу, сообщает РИА Новости.Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.Теперь, по его словам, власти "намерены действовать максимально жестко в отношении правонарушителей".В своем обращении к нации Токаев заявил, что с сегодняшнего дня становится руководителем Совета безопасности республики. Ранее Совбез возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев."Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улице, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты", — сказал Токаев.Президент отметил, что находится в столице Казахстана Нур-Султане, и пообещал в ближайшее время озвучить новые предложения по урегулированию ситуации в стране. Токаев подчеркнул, что остается на прежней позиции последовательных реформ.При этом президент выразил уверенность, что народ его поддержит.В Казахстане не работает интернет, есть перебои с работой телеканалов.В настоящее время, по данным РИА Новости, в центре Алма-Аты все еще слышны разрывы светошумовых гранат и выстрелы. В городе горели здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан", а также машины. Серия взрывов прогремела у здания администрации в Актобе, административном центре Актюбинской области. В Талдыкоргане, административном центре Алматинской области, протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву.Протесты в КазахстанеВсе началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января произошли столкновения между митингующими и силовиками, последние применили газ и светошумовые гранаты.Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, ситуация в казахстане

Президент заявил о первых жертвах в ходе митингов в Казахстане

18:03 05.01.2022 (обновлено: 20:52 05.01.2022)
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVГазовые протесты и беспорядки в Казахстане. Спецназ на улицах Алма-Аты
Газовые протесты и беспорядки в Казахстане. Спецназ на улицах Алма-Аты - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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Президент Казахстана пригрозил участникам беспорядков жесткими мерами
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В ходе вспыхнувших в Казахстане несанкционированных митингов есть убитые и раненые среди сотрудников полиции, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу, сообщает РИА Новости.
Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.
Теперь, по его словам, власти "намерены действовать максимально жестко в отношении правонарушителей".
В своем обращении к нации Токаев заявил, что с сегодняшнего дня становится руководителем Совета безопасности республики. Ранее Совбез возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улице, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты", — сказал Токаев.
Президент отметил, что находится в столице Казахстана Нур-Султане, и пообещал в ближайшее время озвучить новые предложения по урегулированию ситуации в стране. Токаев подчеркнул, что остается на прежней позиции последовательных реформ.
При этом президент выразил уверенность, что народ его поддержит.
В Казахстане не работает интернет, есть перебои с работой телеканалов.
В настоящее время, по данным РИА Новости, в центре Алма-Аты все еще слышны разрывы светошумовых гранат и выстрелы. В городе горели здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан", а также машины.
Серия взрывов прогремела у здания администрации в Актобе, административном центре Актюбинской области. В Талдыкоргане, административном центре Алматинской области, протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву.

Протесты в Казахстане

Все началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января произошли столкновения между митингующими и силовиками, последние применили газ и светошумовые гранаты.
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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