https://sputnik-georgia.ru/20220105/rebra-mozhno-pereschitat-polina-gagarina-oshelomila-poklonnikov--263397959.html
"Ребра можно пересчитать": Полина Гагарина ошеломила поклонников
"Ребра можно пересчитать": Полина Гагарина ошеломила поклонников
Популярная артистка прилетела на свой любимый курорт и поделилась новой серией фотографий
2022-01-05T19:01+0400
2022-01-05T19:01+0400
2022-01-05T19:01+0400
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полина гагарина
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Российская певица Полина Гагарина снова шокировала Сеть: звезда показала снимок с отпуска и заставила поклонников бить тревогу. Гагарина улетела отдыхать на любимый курорт звезд - Мальдивы. Звезда много работала в 2021 году и терпеливо отстаивала свои права в суде с экс-мужем, после чего оба пришли к компромиссу и певица смогла расслабиться. Но все сложности отразились на внешнем виде артистки. Гагарина опубликовала новое фото в Инстаграм: звезда показала себя на мальдивском побережье и похвасталась новым купальником. Полина попыталась принять выигрышную позу, чтобы похвастаться фигурой, но вместо комплиментов получила дозу критики и замечаний фанатов. "Полина, ты такая изнеможденная"; "Господи, ребра можно пересчитать"; "Слишком худая"; "Скоро исчезнет наша Полина", - написали взволнованные подписчики под ярким снимком. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес, полина гагарина
"Ребра можно пересчитать": Полина Гагарина ошеломила поклонников
Популярная артистка прилетела на свой любимый курорт и поделилась новой серией фотографий
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Российская певица Полина Гагарина снова шокировала Сеть: звезда показала снимок с отпуска и заставила поклонников бить тревогу.
Гагарина улетела отдыхать на любимый курорт звезд - Мальдивы. Звезда много работала в 2021 году и терпеливо отстаивала свои права в суде с экс-мужем, после чего оба пришли к компромиссу и певица смогла расслабиться. Но все сложности отразились на внешнем виде артистки.
Гагарина опубликовала новое фото в Инстаграм: звезда показала себя на мальдивском побережье и похвасталась новым купальником.
Полина попыталась принять выигрышную позу, чтобы похвастаться фигурой, но вместо комплиментов получила дозу критики и замечаний фанатов.
"Полина, ты такая изнеможденная"; "Господи, ребра можно пересчитать"; "Слишком худая"; "Скоро исчезнет наша Полина", - написали взволнованные подписчики под ярким снимком.
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