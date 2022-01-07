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Хидирбегишвили: "Революция" в Казахстане перед переговорами с Россией очень выгодна США
Хидирбегишвили: "Революция" в Казахстане перед переговорами с Россией очень выгодна США
За несколько дней в Казахстане пострадали более тысячи человек, 18 силовиков погибли
2022-01-07T13:26+0400
2022-01-07T13:26+0400
2022-01-07T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Попытка госпереворота в Казахстане была совершена для отвлечения внимания России от развертывания ракетных установок в Польше и Румынии и интеграции Грузии и Украины в НАТО, считает главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили.Массовые акции, начавшиеся из-за роста цен на топливо, переросли в беспорядки. За несколько дней пострадали более тысячи человек, 18 силовиков погибли. На всей территории Казахстана введен "красный" (максимальный) уровень террористической опасности. Действует комендантский час, запрещено проводить массовые собрания.По его словам, все эти события лишают последней надежды на конструктивность предстоящих переговоров. В Женеве 10 января состоятся двусторонние переговоры России и США. Кроме того, 12 января запланировано заседание Совета Россия – НАТО, а 13 января - контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.События в Казахстане он назвал очередной попыткой "цветной революции".Ситуация в Казахстане: ликвидация боевиков продолжается>>"Беларусь, Казахстан, кто следующий? Неужели Грузия?! Вполне вероятно, отсутствие креативности в Вашингтоне давно стало притчей во языцех – все тезисы, которые оппозиция под руководством Саакашвили предъявляет официальному Тбилиси, точь-в-точь повторили в Казахстане, где "революция" началась, якобы, из-за удорожания цены на сжиженный газ", - отметил Хидирбегишвили. Он подчеркнул, что в последние дни один из главных оппозиционных телеканалов муссирует тему повышения цен на газ и электроэнергию в Грузии. Кроме того, Хидирбегишвили нашел сходства между требованиями противников власти в Казахстане и Грузии."Требование отставки правительства (в Казахстане получилось); требование прекратить теневое единоличное правление (в Казахстане – экс-президента Назарбаева, в Грузии – экс-премьера Иванишвили); призывы к объединению нации ради интересов родины (в Грузии – инициатива президента Зурабишвили о примирении власти и оппозиции) и так далее. Все по сценарию "Made in USA", - сказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ.По запросу президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в страну введены миротворцы ОДКБ, которым поручена охрана военной инфраструктуры и прочих объектов. В организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.Антитеррористическую операцию в Казахстане местные силовики проводят самостоятельно. По словам президента, операцию следует продолжать до полного уничтожения боевиков.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, грузия, аналитика, казахстан, беларусь, арно хидирбегишвили, ситуация в казахстане
Хидирбегишвили: "Революция" в Казахстане перед переговорами с Россией очень выгодна США
13:26 07.01.2022 (обновлено: 14:21 07.01.2022)
За несколько дней в Казахстане пострадали более тысячи человек, 18 силовиков погибли
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Попытка госпереворота в Казахстане была совершена для отвлечения внимания России от развертывания ракетных установок в Польше и Румынии и интеграции Грузии и Украины в НАТО, считает главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили.
Массовые акции, начавшиеся из-за роста цен на топливо, переросли в беспорядки. За несколько дней пострадали более тысячи человек, 18 силовиков погибли. На всей территории Казахстана введен "красный" (максимальный) уровень террористической опасности. Действует комендантский час, запрещено проводить массовые собрания.
"В Вашингтоне и Брюсселе полагают, что демонстрацией силы в Сирии и, что гораздо весомее, попыткой госпереворота в Казахстане – члене ЕАЭС – ОДКБ, они создали России "головную боль" и теперь ей будет не до размещения ударных ракетных установок в Польше и Румынии, защиты Донбасса и приема Украины и Грузии в НАТО", - сказал Хидирбегишвили.
По его словам, все эти события лишают последней надежды на конструктивность предстоящих переговоров. В Женеве 10 января состоятся двусторонние переговоры России и США. Кроме того, 12 января запланировано заседание Совета Россия – НАТО, а 13 января - контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
События в Казахстане он назвал очередной попыткой "цветной революции".
"Беларусь, Казахстан, кто следующий? Неужели Грузия?! Вполне вероятно, отсутствие креативности в Вашингтоне давно стало притчей во языцех – все тезисы, которые оппозиция под руководством Саакашвили предъявляет официальному Тбилиси, точь-в-точь повторили в Казахстане, где "революция" началась, якобы, из-за удорожания цены на сжиженный газ", - отметил Хидирбегишвили.
Он подчеркнул, что в последние дни один из главных оппозиционных телеканалов муссирует тему повышения цен на газ и электроэнергию в Грузии.
Кроме того, Хидирбегишвили нашел сходства между требованиями противников власти в Казахстане и Грузии.
"Требование отставки правительства (в Казахстане получилось); требование прекратить теневое единоличное правление (в Казахстане – экс-президента Назарбаева, в Грузии – экс-премьера Иванишвили); призывы к объединению нации ради интересов родины (в Грузии – инициатива президента Зурабишвили о примирении власти и оппозиции) и так далее. Все по сценарию "Made in USA", - сказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ.
По запросу президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в страну введены миротворцы ОДКБ, которым поручена охрана военной инфраструктуры и прочих объектов. В организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Антитеррористическую операцию в Казахстане местные силовики проводят самостоятельно. По словам президента, операцию следует продолжать до полного уничтожения боевиков.
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