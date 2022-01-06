Cитуация в Казахстане сейчас: последние новости
09:16 06.01.2022 (обновлено: 09:48 06.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerСожженная машина на улице в Алма-Ате. Газовые протесты в Казахстане
© photo: Sputnik / Stringer
В настоящее время военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Президенты РФ Владимир Путин, глава Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили с Токаевым ситуацию в Казахстане. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Поздно ночью стало известно, что ОДКБ направит коллективные миротворческие силы в Казахстан. Решение принято после обращения президента Республики Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, сообщил премьер-министр Армении. С 2022 года Армения стала председателем ОДКБ. В организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
С утра на площади Республики в городе Алма-Ата шла перестрелка, передавал Sputnik Казахстан в Telegram.
© photo: Sputnik / StringerВоенная техника на улице в Алма-Ате. Режим ЧП и газовые протесты в Казахстане
Военная техника на улице в Алма-Ате. Режим ЧП и газовые протесты в Казахстане
© photo: Sputnik / Stringer
Отмечалось, что на площадь было стянуто около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками, которые окружили это место по периметру.
"В центре площади — около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием. По словам корреспондента, раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики", — уточнили в агентстве.
В настоящее время военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате, пишет РИА Новости.
Протестные акции в Казахстане стартовали в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Газовые протесты и беспорядки в Казахстане. Спецназ на улицах Алма-Аты
Четвертого января власти заявили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. На заседании Совбеза Токаев сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации вскоре принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, которые, как сообщалось, пробудут там в течение ограниченного времени.
Казахстанский лидер предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
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