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Режим ЧП введен на всей территории Казахстана
Режим ЧП введен на всей территории Казахстана
Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на топливо, митингующие захватывают госучреждения и стратегические объекты
2022-01-05T21:26+0400
2022-01-05T21:26+0400
новости
в мире
касым-жомарт токаев
ситуация в казахстане
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны, сообщает Sputnik Казахстан.Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.Режим ЧП подразумевает запрет на митинги и другие массовые скопления людей. Кроме того, вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. Действует ограничение на въезд и выезд из населенных пунктов.В среду вечером в своем обращении к нации Токаев сказал, что среди сотрудников правоохранительных органов есть убитые и раненые. И добавил, что теперь власти "намерены действовать максимально жестко в отношении правонарушителей".Уже который час в Казахстане не работает интернет, есть перебои с работой телеканалов.СМИ сообщают о захвате митингующими зданий госучреждений и стратегических объектов. В Алма-Ате горели здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан", а также машины на улицах. Согласно последней информации, протестующие заняли аэропорт в Алма-Ате. Протесты в КазахстанеВсе началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Рейс из Тбилиси в Алма-Ату отложен из-за беспорядков в Казахстане&gt;&gt;Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января произошли столкновения между митингующими и силовиками, последние применили газ и светошумовые гранаты.Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, касым-жомарт токаев , ситуация в казахстане

Режим ЧП введен на всей территории Казахстана

21:26 05.01.2022
© REUTERS / STRINGERГазовые протесты и беспорядки в Казахстане. Спецназ и военная техника на улицах Алма-Аты
Газовые протесты и беспорядки в Казахстане. Спецназ и военная техника на улицах Алма-Аты - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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В стране ввели комендантский час - выходить на улицу запрещено с 23:00 до 07:00
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны, сообщает Sputnik Казахстан.
Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.
Режим ЧП подразумевает запрет на митинги и другие массовые скопления людей. Кроме того, вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. Действует ограничение на въезд и выезд из населенных пунктов.
В среду вечером в своем обращении к нации Токаев сказал, что среди сотрудников правоохранительных органов есть убитые и раненые. И добавил, что теперь власти "намерены действовать максимально жестко в отношении правонарушителей".
Уже который час в Казахстане не работает интернет, есть перебои с работой телеканалов.
СМИ сообщают о захвате митингующими зданий госучреждений и стратегических объектов. В Алма-Ате горели здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан", а также машины на улицах. Согласно последней информации, протестующие заняли аэропорт в Алма-Ате.

Протесты в Казахстане

Все началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Рейс из Тбилиси в Алма-Ату отложен из-за беспорядков в Казахстане>>
Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января произошли столкновения между митингующими и силовиками, последние применили газ и светошумовые гранаты.
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
© AFP / ABDUAZIZ MADYAROVГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
© AFP / ABDUAZIZ MADYAROV
В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.
Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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