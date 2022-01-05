https://sputnik-georgia.ru/20220105/rezhim-chp-vveden-na-vsey-territorii-kazakhstana-263405042.html

Режим ЧП введен на всей территории Казахстана

Режим ЧП введен на всей территории Казахстана

Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на топливо, митингующие захватывают госучреждения и стратегические объекты

2022-01-05T21:26+0400

2022-01-05T21:26+0400

2022-01-05T21:26+0400

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касым-жомарт токаев

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны, сообщает Sputnik Казахстан.Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.Режим ЧП подразумевает запрет на митинги и другие массовые скопления людей. Кроме того, вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. Действует ограничение на въезд и выезд из населенных пунктов.В среду вечером в своем обращении к нации Токаев сказал, что среди сотрудников правоохранительных органов есть убитые и раненые. И добавил, что теперь власти "намерены действовать максимально жестко в отношении правонарушителей".Уже который час в Казахстане не работает интернет, есть перебои с работой телеканалов.СМИ сообщают о захвате митингующими зданий госучреждений и стратегических объектов. В Алма-Ате горели здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан", а также машины на улицах. Согласно последней информации, протестующие заняли аэропорт в Алма-Ате. Протесты в КазахстанеВсе началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Рейс из Тбилиси в Алма-Ату отложен из-за беспорядков в Казахстане>>Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января произошли столкновения между митингующими и силовиками, последние применили газ и светошумовые гранаты.Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, касым-жомарт токаев , ситуация в казахстане