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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220109/adel-snyala-novyy-klip-gde-pokazalas-v-ochen-neobychnom-obraze---video-263476252.html
Адель сняла новый клип, где показалась в очень необычном образе - видео
Адель сняла новый клип, где показалась в очень необычном образе - видео
Преданные поклонники артистки не могут дождаться выхода полной версии ролика, а пока наслаждаются и удивляются его трейлеру 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T14:33+0400
2022-01-09T14:33+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
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шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Британская певица Адель удивила преданных поклонников: звезда сняла новый клип, где предстала в необычном для себя образе.Осенью произошло невероятное - голос Британии вернулся на сцену: Адель записала новый альбом через шесть лет молчания. Фанаты также оценили новый образ звезды - идеальную фигуру и элегантный стиль в одежде. Перед Новым годом звезда пообещала слушателям, что выпустит новый клип, и сдержала свое слово - трейлер видео появился в Сети.Фрагмент клипа Адель на песню Oh My God ("О мой Бог") удивил фанатов: в черно-белом ролике звезда показалась в очень необычном образе.Адель надела длинное платье с узорами и дополнила наряд длинными черными перчатками и сережками. Поверх артистка накинула пелерину - накидку, которую в древности носили короли и королевы. Этот элемент одежды берет свои корни из католицизма и отсылает фанатов к названию новой песни певицы."Отдохнула и перезагрузила себя. Чувствую, что готова к 2022 году, ведь впереди столько всего нового. Не могу дождаться того момента, когда вы это увидите", - написала звезда.Читайте также:У похудевшей Адель сдали нервы прямо во время выступленияКогда свадьба? Адель "созрела" выйти замуж во второй разАдель выходит замуж? Певица "засветила" обручальное кольцо"Рыдала без остановки": Адель рассказала о своем состоянии после разводаАдель призналась, что помирилась с отцом только перед его смертьюЕще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, адель, шоу-бизнес

Адель сняла новый клип, где показалась в очень необычном образе - видео

14:33 09.01.2022
© Instagram / adeleПевица Адель
Певица Адель - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2022
© Instagram / adele
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Преданные поклонники артистки не могут дождаться выхода полной версии ролика, а пока наслаждаются и удивляются его трейлеру
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Британская певица Адель удивила преданных поклонников: звезда сняла новый клип, где предстала в необычном для себя образе.
Осенью произошло невероятное - голос Британии вернулся на сцену: Адель записала новый альбом через шесть лет молчания. Фанаты также оценили новый образ звезды - идеальную фигуру и элегантный стиль в одежде. Перед Новым годом звезда пообещала слушателям, что выпустит новый клип, и сдержала свое слово - трейлер видео появился в Сети.
Фрагмент клипа Адель на песню Oh My God ("О мой Бог") удивил фанатов: в черно-белом ролике звезда показалась в очень необычном образе.
Адель надела длинное платье с узорами и дополнила наряд длинными черными перчатками и сережками. Поверх артистка накинула пелерину - накидку, которую в древности носили короли и королевы. Этот элемент одежды берет свои корни из католицизма и отсылает фанатов к названию новой песни певицы.
"Отдохнула и перезагрузила себя. Чувствую, что готова к 2022 году, ведь впереди столько всего нового. Не могу дождаться того момента, когда вы это увидите", - написала звезда.
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