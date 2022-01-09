https://sputnik-georgia.ru/20220109/dochka-timati-vzyala-intervyu-u-malenkogo-brata---trogatelnoe-video-263477968.html

Дочка Тимати взяла интервью у маленького брата - трогательное видео

Дочка Тимати взяла интервью у маленького брата - трогательное видео

Мама рэпера Симона Юнусова поделилась милым видео в Инстаграм - поклонники взорвались восхищенными комментариями 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T17:01+0400

2022-01-09T17:01+0400

2022-01-09T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Дети российского рэп-исполнителя Тимати умилили фанатов: видео, где юная Алиса берет интервью у маленького брата Ратмира, взорвало Сеть.Фанаты Тимати давно в курсе, что воспитанием его детей занимается его мама. 62-летняя Симона посвящает внукам все свободное время и помогает им отыскать свое будущее призвание. Например, недавно она поддержала старшую Алису во время ее первого интервью.Симона опубликовала трогательный ролик в Инстаграм, где показала, как семилетняя девочка берет интервью у своего младшего брата.И хотя Ратмир был не в настроении отвечать на вопросы сестры, девочка не растерялась и стала отвечать на них сама."Учимся брать интервью и отвечать на него", - со смехом написала знаменитая бабушка и умилила всех своих подписчиков."Ратмир уже так болтает"; "Какие умненькие детки - заслуга бабушки"; "Сладкий мальчик"; "Какая Алиса целеустремленная"; "Так мило, смотрела бы и смотрела"; "Чудо, а не дети", - прокомментировали фанаты.Читайте также:Тимати заметили на свидании с еще одной участницей "Холостяка"Уже не тайна. Тимати поужинал с новой возлюбленной в Сочи – видеоБитва блондинок: новая девушка Тимати опозорилась перед его бывшейШпагаты и декольте: образы новой девушки Тимати взволновали СетьСерьезная сумма: раскрыт гонорар Тимати за шоу "Холостяк"Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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