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Хитро: почему Канье Уэст признается в любви экс-жене и встречается с другой?
15:44 10.01.2022 (обновлено: 15:50 10.01.2022)
© AP Photo / Chris PizzelloКанье Уэст
© AP Photo / Chris Pizzello
Что скрывается за отношениями рэпера и актрисы Джулии Фокс – рассказали близкие друзья скандального музыканта
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Стало известно, что скрывает новый роман рэпера Канье Уэста – источники объяснили, почему музыкант говорит о любви Ким Кардашьян, но встречается с Джулией Фокс.
Многие фанаты были шокированы, так как 2022 год начался с новости о новом романе Уэста. Папарацци "словили" музыканта на свидании с актрисой Джулией Фокс.
Но еще больше общественность удивила пикантная фотосессия пары, а также щедрые подарки, которыми рэпер начал одаривать новую спутницу. Напомним, что совсем недавно он признавался в любви своей экс-жене Ким Кардашьян. Ясность внесли источники.
Журналисты Page Six рассказали, что никто из близких друзей Уэста не верит в искренность его чувств к Фокс. Близкие уверены, что музыкант "страдает", а новый роман – это прикрытие и еще один способ "залезть под кожу" Кардашьян и заставить ее ревновать.
Новый роман рэпера начался лишь из-за того, что Ким нашла счастье в объятиях Пита Дэвидсона, что ужасно разозлило Канье.
"Это всего лишь борьба за внимание. Другой причины выбирать Джулию для таких публикаций просто нет", – отметил источник.
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