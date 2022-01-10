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Хитро: почему Канье Уэст признается в любви экс-жене и встречается с другой?
Хитро: почему Канье Уэст признается в любви экс-жене и встречается с другой?
Что скрывается за отношениями рэпера и актрисы Джулии Фокс - рассказали близкие друзья скандального музыканта
2022-01-10T15:44+0400
2022-01-10T15:50+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
шоу-бизнес
канье уэст
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Стало известно, что скрывает новый роман рэпера Канье Уэста – источники объяснили, почему музыкант говорит о любви Ким Кардашьян, но встречается с Джулией Фокс. Многие фанаты были шокированы, так как 2022 год начался с новости о новом романе Уэста. Папарацци "словили" музыканта на свидании с актрисой Джулией Фокс. Но еще больше общественность удивила пикантная фотосессия пары, а также щедрые подарки, которыми рэпер начал одаривать новую спутницу. Напомним, что совсем недавно он признавался в любви своей экс-жене Ким Кардашьян. Ясность внесли источники. Журналисты Page Six рассказали, что никто из близких друзей Уэста не верит в искренность его чувств к Фокс. Близкие уверены, что музыкант "страдает", а новый роман – это прикрытие и еще один способ "залезть под кожу" Кардашьян и заставить ее ревновать. Новый роман рэпера начался лишь из-за того, что Ким нашла счастье в объятиях Пита Дэвидсона, что ужасно разозлило Канье. "Это всего лишь борьба за внимание. Другой причины выбирать Джулию для таких публикаций просто нет", – отметил источник. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды

Хитро: почему Канье Уэст признается в любви экс-жене и встречается с другой?

15:44 10.01.2022 (обновлено: 15:50 10.01.2022)
© AP Photo / Chris PizzelloКанье Уэст
Канье Уэст - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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Что скрывается за отношениями рэпера и актрисы Джулии Фокс – рассказали близкие друзья скандального музыканта
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Стало известно, что скрывает новый роман рэпера Канье Уэста – источники объяснили, почему музыкант говорит о любви Ким Кардашьян, но встречается с Джулией Фокс.
Многие фанаты были шокированы, так как 2022 год начался с новости о новом романе Уэста. Папарацци "словили" музыканта на свидании с актрисой Джулией Фокс.
Но еще больше общественность удивила пикантная фотосессия пары, а также щедрые подарки, которыми рэпер начал одаривать новую спутницу. Напомним, что совсем недавно он признавался в любви своей экс-жене Ким Кардашьян. Ясность внесли источники.
Журналисты Page Six рассказали, что никто из близких друзей Уэста не верит в искренность его чувств к Фокс. Близкие уверены, что музыкант "страдает", а новый роман – это прикрытие и еще один способ "залезть под кожу" Кардашьян и заставить ее ревновать.
Новый роман рэпера начался лишь из-за того, что Ким нашла счастье в объятиях Пита Дэвидсона, что ужасно разозлило Канье.
"Это всего лишь борьба за внимание. Другой причины выбирать Джулию для таких публикаций просто нет", – отметил источник.
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