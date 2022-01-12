https://sputnik-georgia.ru/20220112/chto-sulit-nastupivshiy-god-gruzii-dolgozhdannoe-soglasie-ili-vzaimnye-chernye-spiski-263544150.html

Что сулит наступивший год Грузии: долгожданное согласие или взаимные "черные списки"

Что сулит наступивший год Грузии: долгожданное согласие или взаимные "черные списки"

После короткой новогодней паузы грузинская пресса вновь с головой окунулась в омут проблем, будоражащих политэлиту страны, и оставляющих безучастными... 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T12:01+0400

2022-01-12T12:01+0400

2022-01-12T12:01+0400

политика

грузия

аналитика

михаил саакашвили

единое нацдвижение

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

обзор сми

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"Упав, главное подняться и продолжить путь…" Этими словами Его Святейшество Католикос-Патриарх Илия II назидание свое не ограничил, уточнив – "…к Богу!" ("Квирис палитра", 3-9.01). То есть, по мнению иерарха, на ноги встать надо не для того, чтобы бесцельно метаться в поисках сиюминутной выгоды, а ради высших ценностей – мира, любви, добра и взаимопонимания.У Грузии такой шанс не утрачен, но, по мнению аналитиков, он крайне невелик...Год новый – пластинка старая"Сакартвелос Республика" (5.01) не скрывает скептицизма по поводу вновь обрушившегося на головы общественности потока дезинформации. Особенно с оппозиционных телеэкранов, где новости нетерпеливо оттеснили в сторону праздничные эфиры.Перед Новым годом Президент Саломе Зурабишвили поставила в тупик политэлиту своей инициативой национального примирения ("Квирис палитра"). И растерялась сама в результате очень неоднозначной реакции. Правда, в новогоднем телеобращении пообещала рук не опускать ("Резонанси", 6.01).Зурабишвили представилась реальная возможность проявить себя независимой фигурой. И это пока единственный свежий штрих на политическом полотне, который не оспаривают даже скептически настроенные по отношению к ней политологи. От президента многого ждут и оппозиционеры, и общество. Однако ситуация, в которой тесно сплелись субъективные и объективные факторы, складывается в стране крайне сложно. Тем более, рычаги в руках президента, скорее, символические, нежели политические.Тем временем газеты и не помышляют щадить читателей. Стоило на время ослабнуть виртуальным политическим баталиям, как их место тут же заняли острейшие социальные проблемы. На первый взгляд, причины у них объективные. Новый штамм коронавируса "омикрон" "подмял" многие развитые страны, и грузинская пресса беззастенчиво сеет панику: переболеть должны все ("Резонанси", 6.01)! Тем не менее, неадекватный рост инфляции и цен, разрастающаяся пропасть между социальными слоями населения – результат не только пандемии, но и некомпетентности управления.Людей больше волнует подорожание хлеба, чем пребывание Саакашвили в тюрьме, – подтверждает политолог Вахтанг Дзабирадзе (5.01). Однако проблема даже не в том, что политики оказались не в состоянии найти общий язык между собой. Намного хуже то, что общество элементарно их переросло. Нынешняя партийная элита не располагает достаточными интеллектуальными и идеологическими ресурсами, чтобы достойно представлять его интересы.Один из лидеров "Национального движения" Давид Киркитадзе красочно утверждает: цель власти – "держать оппозицию за решеткой" ("Ахали таоба", 4.01). Однако правящая команда, похоже, заинтересована в обратном. ЕНД постоянно делает неудачные ставки, допускает грубые ошибки, и "Мечта" не прочь дать ей волю. Для сохранения рейтинга ей достаточно наблюдать за процессами, избегая резких движений. Другое дело, как такой "стиль" сказывается на стране?!Саакашвили хочет быть в центре вниманияЕсли оппозиция продолжит в прежнем духе, "Грузинской мечте" ничто не грозит, – признает "Ахали таоба" (5.01), добавив: оппозиция должна быть принципиальной, а не наглой. Моментами и правда возникает ощущение, будто "Нацдвижение" стоит у власти. А неформальный лидер партии и бывший президент подчас ведет себя так, словно он и не расставался со своим креслом.Настораживающие диагнозы врачей сменяются амбициозными инициативами. Эка Херхеулидзе проинформировала общественность, что Саакашвили (который, если верить доверенным лицам, еще каких-то пару дней назад едва держался на ногах), засел за работу над экономической программой по преодолению нищеты ("Резонанси", 5.01).Действующий премьер Гарибашвили его в этом плане опередил, но у экс-президента идей еще много. Помимо экономической программы, он успел поднять вопрос о формировании парламентской комиссии по фактам нечеловеческого с ним обращения. Заодно предложил вернуться к идее "черных списков", внеся в них имена чиновников, нарушающих права человека ("Ахали таоба", 6.01). Надо полагать, подразумевая под человеком, прежде всего, себя."Я не принимаю призывов Саакашвили всерьез: то он умирает, то вдруг пишет экономическую программу", – скептически замечает политик Давид Зурабишвили (7.01). Действительно, сторонникам становится все сложней находить аргументы, выводящие их лидера в позитивном свете. Возвращение экс-президента в Грузию было ошибкой, согласен эксперт Ника Читадзе, тут же оговорившись: но он доказал, что является человеком слова (3.01). Заметим, на фоне массы предшествовавших обещаний приезд воспринимается не столь убедительно и однозначно…Саакашвили хочет оставаться в центре внимания, – подозревает Рамаз Сакварелидзе. Но если вся политическая повестка дня оппонентов власти и в нынешнем году будет строиться вокруг Саакашвили, оппозицию, по мнению аналитика, ждет неминуемый крах ("Резонанси", 5.01). Напрасно кто-то рассчитывает, что народ не понимает порочности принципа – "Миша выше закона!", – предостерегает националов аналитик Мамука Арешидзе ("Квирис палитра").Приехал дядя Темур Аласания, потребовал от партии "сделать невозможное". Она и стала делать, а это ведет к распаду ("Квирис палитра"). Как, собственно, и надуманные акции, которые вызывают не ту реакцию, на которую лидеры рассчитывают. "Националов интересует лишь анализ мочи Саакашвили", – желчно аккумулировал иронию общества эксперт Паата Закареишвили ("Ахали таоба", 6.01). А групповую голодовку, считает Заал Анджапаридзе, общественность и вовсе восприняла не как протест, а как рабское повиновение вождю. В искренность голодающих никто не поверил ("Резонанси", 5.01)…"Комиссионные" страстиЭнергичное обсуждение темы парламентской комиссии, которая изучит вопрос обращения власти с третьим президентом страны – еще одна попытка увести общественное мнение от реальных проблем. Именно так расценивает эту инициативу большинство комментаторов. Один из депутатов большинства Георгий Мшвениерадзе подчеркнул, что не станет включаться в расследование, как он заявил, выдуманного дела ("Резонанси", 5.01).Для прохождения инициативы националам необходимо 50 голосов членов парламента. Самостоятельно собрать столько они не могут, а другие оппозиционные партии, за исключением "Лело", принимать участие в голосовании отказываются. Тем неожиданней на этом фоне прозвучало заявление председателя "Мечты" Ираклия Кобахидзе, давшего понять, что лично он не против этой идеи (6.01).Правящая партия по этому вопросу окончательно определится в феврале. Однако тон ее лидера позволяет предположить, что "Мечта" не боится вступить в любую игру с "Нацдвижением" и готова в ней победить (6.01). Если комиссия будет создана и признает, что никто Саакашвили в тюрьме не пытал, это станет еще одним сильным ударом по ЕНД (5.01).Риск велик. Более того, никому не нужен. Не разумней ли прислушаться к призыву президента: давайте, наконец, научимся слушать друг друга!РазноеСтавшая в последнее время необыкновенно популярной Нуца Будзаладзе встретила Новый год вдали от дома. В предновогодние дни молодая певица записала первый клип в Америке, исполнив свою давнюю мечту. ("Ахали таоба", 5.01)Транспортная развязка у филармонии, прозванная тбилисцами "Бермудским треугольником", претерпит изменения. После реконструкции общественный транспорт сможет напрямую попасть по улице Меликишвили с проспекта Руставели на проспект И. Чавчавадзе. ("Резонанси", 5.01)Агентство по охране памятников культуры наконец-то получит собственный дом! Минкультуры передало организации историческое здание по проспекту Агмашенебели. Оно было построено в 1901 году и принадлежало скульптору Анджело Андриолетти. (Сакартвелос Республика", 5.01)Уложив детей спать, Эка Беридзе садится за любимое занятие – делает кукол. Куклы – это разгрузка и самовыражение, а счастье – в детях, считает Эка, у которой их, заметим, восемь!.. Но одно дополняет другое, делая жизнь полнее. ("Квирис палитра")Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, обзор сми