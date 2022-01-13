https://sputnik-georgia.ru/20220113/bankir-dzhaparidze-mozhet-lishitsya-mesta-v-parlamente-iz-za-prigovora-suda-263566534.html
Банкир Джапаридзе может лишиться места в парламенте из-за приговора суда
Банкир Джапаридзе может лишиться места в парламенте из-за приговора суда
Депутатский мандат банкира висит на волоске из-за обвинительного приговора в его адрес 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T07:02+0400
2022-01-13T07:02+0400
2022-01-13T07:02+0400
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новости
грузия
тбилисский городской суд
мамука хазарадзе
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе может лишиться депутатского мандата из-за обвинительного приговора, такое обстоятельство предусмотрено Конституцией Грузии.Тбилисский городской суд в среду признал виновным Джапаридзе, а также другого лидера партии "Лело" Мамуку Хазарадзе в мошенничестве и приговорил каждого из них к семи годам лишения свободы. Они были освобождены от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление (дело касается обстоятельство 2008 года).Cогласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.По регламенту парламента, у комитета по процедурным вопросам будет 15 дней после вступления приговора в силу, чтобы обратиться к бюро с вопросом о лишении Джапаридзе депутатских полномочий.Окончательное решение должны принять депутаты парламента на голосовании на пленарном заседании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, тбилисский городской суд, мамука хазарадзе
Банкир Джапаридзе может лишиться места в парламенте из-за приговора суда
Депутатский мандат банкира висит на волоске из-за обвинительного приговора в его адрес
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе может лишиться депутатского мандата из-за обвинительного приговора, такое обстоятельство предусмотрено Конституцией Грузии.
Тбилисский городской суд в среду признал виновным Джапаридзе, а также другого лидера партии "Лело" Мамуку Хазарадзе в мошенничестве и приговорил каждого из них к семи годам лишения свободы. Они были освобождены от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление (дело касается обстоятельство 2008 года).
Cогласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.
По регламенту парламента, у комитета по процедурным вопросам будет 15 дней после вступления приговора в силу, чтобы обратиться к бюро с вопросом о лишении Джапаридзе депутатских полномочий.
Окончательное решение должны принять депутаты парламента на голосовании на пленарном заседании.
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