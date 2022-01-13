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"Надо самого Моргенштерна заблокировать" – Милонов о запуске СМИ рэпера
"Надо самого Моргенштерна заблокировать" – Милонов о запуске СМИ рэпера
Депутат готов поддержать идею Моргенштерна создать собственное СМИ, но только в виде стенгазеты в исправительном лагере, отметил политик
2022-01-13T07:07+0400
2022-01-13T07:07+0400
2022-01-13T07:07+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Депутат российской Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов резко прокомментировал запуск СМИ популярного рэпера Моргенштерна.Алишер Моргенштерн заявил о создании собственного СМИ "Не Моргенштерн", которое запустил в своем Телеграм-канале. Сейчас на канале более 750 тысяч подписчиков.В комментарии Агентству "Москва" Милонов отметил, что готов поддержать идею Моргенштерна создать собственное СМИ, но только в виде стенгазеты в исправительном лагере.Также депутат добавил, что журналисты, которые будут работать у Моргенштерна, не смогут в дальнейшем устроиться в приличное СМИ. Что касается Телеграм-канала, то он потеряется среди других."Потому что отвратительных каналов в Телеграме очень много, поэтому одной гадостью больше, одной гадостью меньше – никто его там замечать не будет", – заключил Милонов.Сам Моргенштерн сейчас находится в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес, виталий милонов
"Надо самого Моргенштерна заблокировать" – Милонов о запуске СМИ рэпера
Депутат готов поддержать идею Моргенштерна создать собственное СМИ, но только в виде стенгазеты в исправительном лагере, отметил политик
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Депутат российской Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов резко прокомментировал запуск СМИ популярного рэпера Моргенштерна.
Алишер Моргенштерн заявил о создании собственного СМИ "Не Моргенштерн", которое запустил в своем Телеграм-канале. Сейчас на канале более 750 тысяч подписчиков.
В комментарии Агентству "Москва" Милонов отметил, что готов поддержать идею Моргенштерна создать собственное СМИ, но только в виде стенгазеты в исправительном лагере.
"Невозможно заблокировать Телеграм-канал. Надо самого Моргенштерна заблокировать. Все, что он делал до Телеграм-канала, давным-давно накопилось на уголовное преследование", – отметил Милонов.
Также депутат добавил, что журналисты, которые будут работать у Моргенштерна, не смогут в дальнейшем устроиться в приличное СМИ. Что касается Телеграм-канала, то он потеряется среди других.
"Потому что отвратительных каналов в Телеграме очень много, поэтому одной гадостью больше, одной гадостью меньше – никто его там замечать не будет", – заключил Милонов.
Сам Моргенштерн сейчас находится в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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