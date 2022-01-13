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Пока Харламов в больнице: Асмус показала округлившийся живот
15:27 13.01.2022 (обновлено: 15:39 13.01.2022)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКристина Асмус на церемонии открытия 43-го ММКФ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Поклонников удивили явные изменения в фигуре актрисы – в Сети поспешили разузнать подробности о ее "положении"
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус шокировала поклонников – пока экс-супруг звезды Гарик Харламов лежит в больнице, звезда демонстрирует округлившийся живот.
После развода Асмус и Харламов обрели счастье в личной жизни – Гарик начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук, а Кристина рассказала о таинственном бойфренде.
Пара сохранила хорошие отношения и продолжает дружить ради дочки Насти. Но недавно в семье произошел неприятный момент – Харламов сильно заболел и попал в больницу. Кристина никак не прокомментировала это, а лишь опубликовала интригующее фото в Инстаграм.
На новом кадре Асмус продемонстрировала себя с округлившимся животом, шокировав всех поклонников.
"Как первые рабочие дни? Бодрячком? Кстати, у вас плюс сколько килограммов за новогодние?" – написала актриса, намекая, что немного прибавила в весе. Но глядя на фото, все подумали, что Асмус явно преувеличила последствия праздника.
"Пока Гарик в больнице, она развлекается", "Ты беременна?", "Кристина, рассмешила", "Ну, все не настолько плохо", "А я подумала, что ты за вторым пошла", – прокомментировали поклонники.
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