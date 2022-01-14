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Моргенштерн нарушил закон о рекламе – ФАС
Моргенштерн нарушил закон о рекламе – ФАС
За это конкретное нарушение законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей
2022-01-14T06:59+0400
2022-01-14T06:59+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Клип российского рэпера Моргенштерна "Клип за 10 лямов" был признан ФАС нарушающим закон о рекламе.Федеральной антимонопольной службой было установлено, что клип, снятый в рамках сотрудничества Моргенштерна и "Альфа-Банка", имеет ряд нарушений.За данные нарушения законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей.Однако ФАС ограничилась предупреждением, поскольку ранее Моргенштерн не привлекался за несоблюдение закона "О рекламе" и против него не имелось вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Моргенштерн нарушил закон о рекламе – ФАС

06:59 14.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
За это конкретное нарушение законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Клип российского рэпера Моргенштерна "Клип за 10 лямов" был признан ФАС нарушающим закон о рекламе.
Федеральной антимонопольной службой было установлено, что клип, снятый в рамках сотрудничества Моргенштерна и "Альфа-Банка", имеет ряд нарушений.

Среди них: употребление алкоголя, обращение к несовершеннолетним лицам, реклама финансовых услуг, использование некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов.

За данные нарушения законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей.
Однако ФАС ограничилась предупреждением, поскольку ранее Моргенштерн не привлекался за несоблюдение закона "О рекламе" и против него не имелось вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе.
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