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Моргенштерн нарушил закон о рекламе – ФАС
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
За это конкретное нарушение законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Клип российского рэпера Моргенштерна "Клип за 10 лямов" был признан ФАС нарушающим закон о рекламе.
Федеральной антимонопольной службой было установлено, что клип, снятый в рамках сотрудничества Моргенштерна и "Альфа-Банка", имеет ряд нарушений.
Среди них: употребление алкоголя, обращение к несовершеннолетним лицам, реклама финансовых услуг, использование некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов.
За данные нарушения законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей.
Однако ФАС ограничилась предупреждением, поскольку ранее Моргенштерн не привлекался за несоблюдение закона "О рекламе" и против него не имелось вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе.
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