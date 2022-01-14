https://sputnik-georgia.ru/20220114/morgenshtern-narushil-zakon-o-reklame--fas-263562884.html

Моргенштерн нарушил закон о рекламе – ФАС

Моргенштерн нарушил закон о рекламе – ФАС

За это конкретное нарушение законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей

2022-01-14T06:59+0400

2022-01-14T06:59+0400

2022-01-14T06:59+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Клип российского рэпера Моргенштерна "Клип за 10 лямов" был признан ФАС нарушающим закон о рекламе.Федеральной антимонопольной службой было установлено, что клип, снятый в рамках сотрудничества Моргенштерна и "Альфа-Банка", имеет ряд нарушений.За данные нарушения законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей.Однако ФАС ограничилась предупреждением, поскольку ранее Моргенштерн не привлекался за несоблюдение закона "О рекламе" и против него не имелось вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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моргенштерн, российский шоу-бизнес