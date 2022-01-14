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"Омикрон" сложно выявить, тесты менее эффективны – Церцвадзе
"Омикрон" сложно выявить, тесты менее эффективны – Церцвадзе
Количество инициированных омикрон-штаммом в Грузии ежедневно стремительно растет
2022-01-14T15:12+0400
2022-01-14T15:50+0400
новости
грузия
здравоохранение
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Существующие на сегодняшний день тесты на выявление коронавируса менее чувствительны в случае нового штамма "омикрон", сказал директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе.Омикрон-штамм распространяется намного быстрее, чем та же "дельта". Количество инициированных "омикроном" в Грузии ежедневно стремительно растет. По данным на 14 января, в стране зарегистрировано 1 096 случаев. "Если у вас есть симптомы, а тест отрицательный, ведите себя как ковид-пациент. Ни один тест в мире не имеет 100% эффективность. Но в отношении "омикрона" существующие тесты еще менее чувствительны, чем в отношении дельта", – заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Именно поэтому эпидемиологи полагают, что коронавирусом в Грузии инфицировано намного больше людей, чем это отражается в ежедневной статистике.Наиболее достоверным является ПЦР-тест, он он, в отличие от быстрого теста, является платным – стоит от 60 (около 20 долларов) до 100 лари (около 30 долларов). Бесплатно ПЦР-тест делают только госпитализированным.Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования&gt;&gt;За последние сутки в Грузии сделано 60 753 теста на коронавирус, 34 092 – на антиген, 26 661 – ПЦР-тест. Выявили 5 567 случаев инфицирования коронавируса.Грузия переживает шестую волну коронавируса. В последние дни суточный показатель заболеваемости около 5,5 тысячи.С начала пандемии в стране зафиксировано более 984 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 924 тысяч пациентов, скончались 14 395.Читайте также: Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, здравоохранение, коронавирус covid-19

"Омикрон" сложно выявить, тесты менее эффективны – Церцвадзе

15:12 14.01.2022 (обновлено: 15:50 14.01.2022)
© photo: Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкЭкспресс-тест на COVID-19, фото из архива
Экспресс-тест на COVID-19, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Kirill Braga
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Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстро, а выявить его сложнее
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Существующие на сегодняшний день тесты на выявление коронавируса менее чувствительны в случае нового штамма "омикрон", сказал директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе.
Омикрон-штамм распространяется намного быстрее, чем та же "дельта". Количество инициированных "омикроном" в Грузии ежедневно стремительно растет. По данным на 14 января, в стране зарегистрировано 1 096 случаев.
"Если у вас есть симптомы, а тест отрицательный, ведите себя как ковид-пациент. Ни один тест в мире не имеет 100% эффективность. Но в отношении "омикрона" существующие тесты еще менее чувствительны, чем в отношении дельта", – заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Именно поэтому эпидемиологи полагают, что коронавирусом в Грузии инфицировано намного больше людей, чем это отражается в ежедневной статистике.
Наиболее достоверным является ПЦР-тест, он он, в отличие от быстрого теста, является платным – стоит от 60 (около 20 долларов) до 100 лари (около 30 долларов). Бесплатно ПЦР-тест делают только госпитализированным.
Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования>>
За последние сутки в Грузии сделано 60 753 теста на коронавирус, 34 092 – на антиген, 26 661 – ПЦР-тест. Выявили 5 567 случаев инфицирования коронавируса.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. В последние дни суточный показатель заболеваемости около 5,5 тысячи.
С начала пандемии в стране зафиксировано более 984 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 924 тысяч пациентов, скончались 14 395.
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