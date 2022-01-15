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Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту

Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту

На этот раз эпатажный рэпер Моргенштерн довольно серьезно занялся изучением криптовалюты

2022-01-15T07:07+0400

2022-01-15T07:07+0400

2022-01-15T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в блокчейн-проект The Open Network (TON).Алишер Моргенштерн написал в своем Телеграм-канале, что серьезно занялся изучением криптовалюты.Известно, что сейчас артист живет в Дубае. Рэпер отметил, что в последнее время круг его общения сильно изменился, и он впервые за долгое время ощутил "себя бедным". Сейчас, со слов артиста, он как никогда видит свой рост и развитие.Можно догадаться, кто повлиял на Алишера, ведь создателем TONCOIN является Павел Дуров. В частности, его создала команда Telegram в 2018 году, а позднее права перешли открытому сообществу TON."Познакомился со многими людьми, на фоне которых впервые почувствовал себя нищим лохом в компании и дико кайфанул с этого", – сказал Моргенштерн.Супруга Моргенштерна также сделала намек на то, что пара имеет взаимоотношения с Павлом Дуровым. Девушка опубликовала сторис, в котором написала: "Паша Дуров топ и его вилла тоже".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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