Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220115/morgenshtern-vlozhil-10-millionov-rubley-v-kriptovalyutu-263611340.html
Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту
Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту
На этот раз эпатажный рэпер Моргенштерн довольно серьезно занялся изучением криптовалюты
2022-01-15T07:07+0400
2022-01-15T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252144054_0:302:1912:1377_1920x0_80_0_0_05f63102950aa8c8a2cbed376e7ea4ab.jpg
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в блокчейн-проект The Open Network (TON).Алишер Моргенштерн написал в своем Телеграм-канале, что серьезно занялся изучением криптовалюты.Известно, что сейчас артист живет в Дубае. Рэпер отметил, что в последнее время круг его общения сильно изменился, и он впервые за долгое время ощутил "себя бедным". Сейчас, со слов артиста, он как никогда видит свой рост и развитие.Можно догадаться, кто повлиял на Алишера, ведь создателем TONCOIN является Павел Дуров. В частности, его создала команда Telegram в 2018 году, а позднее права перешли открытому сообществу TON."Познакомился со многими людьми, на фоне которых впервые почувствовал себя нищим лохом в компании и дико кайфанул с этого", – сказал Моргенштерн.Супруга Моргенштерна также сделала намек на то, что пара имеет взаимоотношения с Павлом Дуровым. Девушка опубликовала сторис, в котором написала: "Паша Дуров топ и его вилла тоже".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252144054_0:328:1398:1377_1920x0_80_0_0_9b0c54e96fc8d6492dc712e514a062e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, российский шоу-бизнес

Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту

07:07 15.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
На этот раз эпатажный рэпер Моргенштерн довольно серьезно занялся изучением криптовалюты
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в блокчейн-проект The Open Network (TON).
Алишер Моргенштерн написал в своем Телеграм-канале, что серьезно занялся изучением криптовалюты.
Известно, что сейчас артист живет в Дубае. Рэпер отметил, что в последнее время круг его общения сильно изменился, и он впервые за долгое время ощутил "себя бедным". Сейчас, со слов артиста, он как никогда видит свой рост и развитие.
Можно догадаться, кто повлиял на Алишера, ведь создателем TONCOIN является Павел Дуров. В частности, его создала команда Telegram в 2018 году, а позднее права перешли открытому сообществу TON.
"Познакомился со многими людьми, на фоне которых впервые почувствовал себя нищим лохом в компании и дико кайфанул с этого", – сказал Моргенштерн.
Супруга Моргенштерна также сделала намек на то, что пара имеет взаимоотношения с Павлом Дуровым. Девушка опубликовала сторис, в котором написала: "Паша Дуров топ и его вилла тоже".
Читайте также:
Рэпер Моргенштерн создал собственное СМИ
"Благодаря связи с дьяволом": Дима Билан объяснил славу Моргенштерна
"Хорош уже" – Моргенштерн ответил на обвинения Екатерины Мизулиной
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
Прилепин пожалел Бузову и Моргенштерна
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
02:10В Тбилиси пойдет первый в 2022 году снег
ВчераИммунолог: риск заразится "омикроном" для переболевших коронавирусом в пять раз выше
ВчераАнтирекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки установлен в Германии
ВчераКардиохирург Ревишвили заявил о возможности пересадки сердца человеку от свиньи в РФ
ВчераКак изменятся сроки изоляции в Грузии в случае COVID
Вчера"Мы смотрели смерти в глаза..." – грузин о пережитом в Казахстане
ВчераЧто в Грузии подорожало больше всего за 2021 год?
ВчераНазвана дата первого рейса армянской авиакомпании в Стамбул
ВчераЗдание общежития в Тбилиси рушится: вынужденные переселенцы просят помощи
ВчераРастет число случаев COVID среди школьников? Что говорят в Минздраве Грузии
ВчераВсе "за" и "против": политики определились с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии
ВчераЖенщины-режиссеры из Грузии попали в фокус кинофестиваля в Триесте
ВчераКогда в Грузии вновь откроются ночные клубы? Ответ Минэкономики
ВчераКак подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?
ВчераЛавров предложил Баку и Анкаре убедить Тбилиси присоединиться к формату "3+3"
Вчера"Тебе не стыдно?" Дима Билан напал на Клаву Коку из-за пьяных сторис с Бузовой
ВчераЦулукиани поздравила деятелей искусства с Днем грузинского театра
ВчераКак отличить настоящий сыр от подделки: признаки натурального сыра
ВчераГлавный инфекционист Грузии против введения новых ограничений
Вчера"Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершится грандиозным концертом