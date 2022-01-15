https://sputnik-georgia.ru/20220115/morgenshtern-vlozhil-10-millionov-rubley-v-kriptovalyutu-263611340.html
Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту
Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту
На этот раз эпатажный рэпер Моргенштерн довольно серьезно занялся изучением криптовалюты
2022-01-15T07:07+0400
2022-01-15T07:07+0400
2022-01-15T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252144054_0:302:1912:1377_1920x0_80_0_0_05f63102950aa8c8a2cbed376e7ea4ab.jpg
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в блокчейн-проект The Open Network (TON).Алишер Моргенштерн написал в своем Телеграм-канале, что серьезно занялся изучением криптовалюты.Известно, что сейчас артист живет в Дубае. Рэпер отметил, что в последнее время круг его общения сильно изменился, и он впервые за долгое время ощутил "себя бедным". Сейчас, со слов артиста, он как никогда видит свой рост и развитие.Можно догадаться, кто повлиял на Алишера, ведь создателем TONCOIN является Павел Дуров. В частности, его создала команда Telegram в 2018 году, а позднее права перешли открытому сообществу TON."Познакомился со многими людьми, на фоне которых впервые почувствовал себя нищим лохом в компании и дико кайфанул с этого", – сказал Моргенштерн.Супруга Моргенштерна также сделала намек на то, что пара имеет взаимоотношения с Павлом Дуровым. Девушка опубликовала сторис, в котором написала: "Паша Дуров топ и его вилла тоже".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252144054_0:328:1398:1377_1920x0_80_0_0_9b0c54e96fc8d6492dc712e514a062e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
моргенштерн, российский шоу-бизнес
Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту
На этот раз эпатажный рэпер Моргенштерн довольно серьезно занялся изучением криптовалюты
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн вложил 10 миллионов рублей в блокчейн-проект The Open Network (TON).
Алишер Моргенштерн написал в своем Телеграм-канале
, что серьезно занялся изучением криптовалюты.
Известно, что сейчас артист живет в Дубае. Рэпер отметил, что в последнее время круг его общения сильно изменился, и он впервые за долгое время ощутил "себя бедным". Сейчас, со слов артиста, он как никогда видит свой рост и развитие.
Можно догадаться, кто повлиял на Алишера, ведь создателем TONCOIN является Павел Дуров. В частности, его создала команда Telegram в 2018 году, а позднее права перешли открытому сообществу TON.
"Познакомился со многими людьми, на фоне которых впервые почувствовал себя нищим лохом в компании и дико кайфанул с этого", – сказал Моргенштерн.
Супруга Моргенштерна также сделала намек на то, что пара имеет взаимоотношения с Павлом Дуровым. Девушка опубликовала сторис, в котором написала: "Паша Дуров топ и его вилла тоже".
Рэпер Моргенштерн создал собственное СМИ
"Благодаря связи с дьяволом
": Дима Билан объяснил славу Моргенштерна
"Хорош уже
" – Моргенштерн ответил на обвинения Екатерины Мизулиной
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.