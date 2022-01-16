https://sputnik-georgia.ru/20220116/morgenshtern-poblagodaril-rossiyu-v-novom-treke-263614232.html

Моргенштерн поблагодарил Россию в новом треке

Моргенштерн поблагодарил Россию в новом треке

Музыка все же не совсем исчезла из поля деятельности эпатажного рэпера Моргенштерна

2022-01-16T07:06+0400

2022-01-16T07:06+0400

2022-01-16T07:06+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн опубликовал новый трек "Почему?", где поблагодарил Россию за шанс начать все заново.Премьера нового сингла состоялась 14 января. В своей песне Моргенштерн затронул проблемы, с которыми он столкнулся на родине, отметив, что ездит с двумя чемоданами, в одном из которых студия, а в другом – наличные."За шанс начать все заново Россиюшке спасибо", - говорит в тексте Алишер.Также Моргенштерн рассказал о своих приятельских отношениях с Павлом Дуровым. Интересно, что пару дней назад Моргенштерн сообщил поклонникам, что вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту, созданную Дуровым.Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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