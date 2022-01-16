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https://sputnik-georgia.ru/20220116/morgenshtern-poblagodaril-rossiyu-v-novom-treke-263614232.html
Моргенштерн поблагодарил Россию в новом треке
Моргенштерн поблагодарил Россию в новом треке
Музыка все же не совсем исчезла из поля деятельности эпатажного рэпера Моргенштерна
2022-01-16T07:06+0400
2022-01-16T07:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн опубликовал новый трек "Почему?", где поблагодарил Россию за шанс начать все заново.Премьера нового сингла состоялась 14 января. В своей песне Моргенштерн затронул проблемы, с которыми он столкнулся на родине, отметив, что ездит с двумя чемоданами, в одном из которых студия, а в другом – наличные."За шанс начать все заново Россиюшке спасибо", - говорит в тексте Алишер.Также Моргенштерн рассказал о своих приятельских отношениях с Павлом Дуровым. Интересно, что пару дней назад Моргенштерн сообщил поклонникам, что вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту, созданную Дуровым.Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Моргенштерн поблагодарил Россию в новом треке

07:06 16.01.2022
© Instagram / Morgen_Shtern Моргенштерн на концерте
Моргенштерн на концерте - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
© Instagram / Morgen_Shtern
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Натия Кварцхава
Все материалы
Музыка все же не совсем исчезла из поля деятельности эпатажного рэпера Моргенштерна
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн опубликовал новый трек "Почему?", где поблагодарил Россию за шанс начать все заново.
Премьера нового сингла состоялась 14 января. В своей песне Моргенштерн затронул проблемы, с которыми он столкнулся на родине, отметив, что ездит с двумя чемоданами, в одном из которых студия, а в другом – наличные.
"За шанс начать все заново Россиюшке спасибо", - говорит в тексте Алишер.
Также Моргенштерн рассказал о своих приятельских отношениях с Павлом Дуровым. Интересно, что пару дней назад Моргенштерн сообщил поклонникам, что вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту, созданную Дуровым.
Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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