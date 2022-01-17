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Грузинские школьники с понедельника возвращаются в классы
Грузинские школьники с понедельника возвращаются в классы
На данном этапе вакцинировано 73% учителей и сотрудников школьной администрации, будет проводиться обязательное тестирование 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T09:01+0400
2022-01-17T09:01+0400
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минобразования грузии
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Все государственные и частные школы Грузии полностью готовы к возобновлению учебного процесса в классах с 17 января, заявление распространяет Минобразования Грузии.По данным ведомства, Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.Все учащиеся с 1 по 12 классы по прежнему обязаны носить маски, а государство будет обеспечивать регулярное обязательное тестирование педагогов.По данным министерства, на данном этапе вакцинировано 73% учителей и сотрудников школьной администрации. Все школы обеспечены дезинфицирующими растворами, приборами для термоскрининга и дезбарьерами."Омикрон" сложно выявить, тесты менее эффективны – Церцвадзе &gt;&gt;Также с нового семестра продолжится совместный проект телевизионных онлайн-уроков Первого канала и Минобразования "Телешкола".Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря. По данным эпидемиологов, на время каникул пришелся рост числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минобразования грузии, коронавирус covid-19

Грузинские школьники с понедельника возвращаются в классы

09:01 17.01.2022
© Sputnik / STRINGERУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / STRINGER
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На данном этапе вакцинировано 73% учителей и сотрудников школьной администрации, будет проводиться обязательное тестирование
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Все государственные и частные школы Грузии полностью готовы к возобновлению учебного процесса в классах с 17 января, заявление распространяет Минобразования Грузии.
По данным ведомства, Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.

"Все рекомендации, разработанные Минздравом, будут неукоснительно соблюдаться в школах для обеспечения безопасности учащихся, учителей, представителей школьной администрации и во избежание любого другого риска", – говорится в заявлении.

Все учащиеся с 1 по 12 классы по прежнему обязаны носить маски, а государство будет обеспечивать регулярное обязательное тестирование педагогов.
По данным министерства, на данном этапе вакцинировано 73% учителей и сотрудников школьной администрации. Все школы обеспечены дезинфицирующими растворами, приборами для термоскрининга и дезбарьерами.
"Омикрон" сложно выявить, тесты менее эффективны – Церцвадзе >>
Также с нового семестра продолжится совместный проект телевизионных онлайн-уроков Первого канала и Минобразования "Телешкола".
Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря. По данным эпидемиологов, на время каникул пришелся рост числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".

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