https://sputnik-georgia.ru/20220117/gruzinskie-shkolniki-s-ponedelnika-vozvraschayutsya-v-klassy-263654594.html

Грузинские школьники с понедельника возвращаются в классы

Грузинские школьники с понедельника возвращаются в классы

На данном этапе вакцинировано 73% учителей и сотрудников школьной администрации, будет проводиться обязательное тестирование 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T09:01+0400

2022-01-17T09:01+0400

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грузия

минобразования грузии

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Все государственные и частные школы Грузии полностью готовы к возобновлению учебного процесса в классах с 17 января, заявление распространяет Минобразования Грузии.По данным ведомства, Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.Все учащиеся с 1 по 12 классы по прежнему обязаны носить маски, а государство будет обеспечивать регулярное обязательное тестирование педагогов.По данным министерства, на данном этапе вакцинировано 73% учителей и сотрудников школьной администрации. Все школы обеспечены дезинфицирующими растворами, приборами для термоскрининга и дезбарьерами."Омикрон" сложно выявить, тесты менее эффективны – Церцвадзе >>Также с нового семестра продолжится совместный проект телевизионных онлайн-уроков Первого канала и Минобразования "Телешкола".Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря. По данным эпидемиологов, на время каникул пришелся рост числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, минобразования грузии, коронавирус covid-19