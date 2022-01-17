https://sputnik-georgia.ru/20220117/teper-bryunetka-v-seti-vychislili-novuyu-devushku-timati---foto-263659481.html
Теперь брюнетка: в Сети вычислили новую девушку Тимати – ФОТО
Теперь брюнетка: в Сети вычислили новую девушку Тимати – ФОТО
Рэпер расстался с блондинкой Сашей Дони и переключил внимание на очередную модель, но она похожа на его бывшую
2022-01-17T11:09+0400
2022-01-17T11:09+0400
2022-01-17T11:15+0400
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саша дони
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ТБИЛИСИ, 17 янв – Sputnik. Российский рэпер Тимати нашел новый предмет обожания – в Сети вычислили очередную девушку скандального музыканта. За личной жизнью Тимати можно наблюдать бесконечно. Совсем недавно звезда проекта "Холостяк" проводил время в компании украинской модели Саши Дони, которая без устали делилась дерзкими фото в Инстаграм и провоцировала подписчиков. Но теперь на сердце исполнителя претендует новая дама – блогер и модель Валентина Иванова. Пара встретилась в Колумбии, где репер отдыхает с детьми и мамой. И хотя никаких официальных подтверждений романа нет, поклонники быстро провели расследование и пришли к выводу, что пара вместе. Валентина и Тимати делятся снимками из одинаковых локаций, окруженных идентичным пейзажем. При этом Иванова может похвастаться не только красивой фигурой, но и тягой к гимнастическим этюдам, что объединяет ее с экс-возлюбленной Тимати Дони. Тимати ухаживает за девушкой не только в "реале", но и в соцсетях. Музыкант не скупится на лайки под публикациями модели, также как и его мать Симона. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тимати, российский шоу-бизнес, саша дони
Теперь брюнетка: в Сети вычислили новую девушку Тимати – ФОТО
11:09 17.01.2022 (обновлено: 11:15 17.01.2022)
Рэпер расстался с блондинкой Сашей Дони и переключил внимание на очередную модель, но она похожа на его бывшую
ТБИЛИСИ, 17 янв – Sputnik. Российский рэпер Тимати нашел новый предмет обожания – в Сети вычислили очередную девушку скандального музыканта.
За личной жизнью Тимати можно наблюдать бесконечно. Совсем недавно звезда проекта "Холостяк" проводил время в компании украинской модели Саши Дони, которая без устали делилась дерзкими фото в Инстаграм и провоцировала подписчиков.
Но теперь на сердце исполнителя претендует новая дама – блогер и модель Валентина Иванова. Пара встретилась в Колумбии, где репер отдыхает с детьми и мамой. И хотя никаких официальных подтверждений романа нет, поклонники быстро провели расследование и пришли к выводу, что пара вместе.
Валентина и Тимати делятся снимками из одинаковых локаций, окруженных идентичным пейзажем. При этом Иванова может похвастаться не только красивой фигурой, но и тягой к гимнастическим этюдам, что объединяет ее с экс-возлюбленной Тимати Дони.
Тимати ухаживает за девушкой не только в "реале", но и в соцсетях. Музыкант не скупится на лайки под публикациями модели, также как и его мать Симона.
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